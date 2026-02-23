AI Job Boom: ఉద్యోగాలకు ఎసరు పెడుతున్న AI ..భారత్లో ఆ మూడు నగరాల్లోనే 70 శాతం ఉద్యోగాలు!
CBRE Report : ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) నామస్మరణ చేస్తోంది. చాట్ జిపిటి నుంచి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్ల వరకు ప్రతిచోటా AI తన ముద్ర వేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే భారత్లో కూడా AI రంగం శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది. అయితే, ఈ కొలువులన్నీ కేవలం కొన్ని ప్రధాన నగరాలకే పరిమితమవుతున్నాయని ప్రముఖ స్థిరాస్తి కన్సల్టింగ్ సంస్థ CBRE విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది. డిసెంబర్ 2025 నాటి గణాంకాల ప్రకారం, నౌకరీ.కామ్లో ఉన్న సుమారు 64,500 యాక్టివ్ AI ఉద్యోగాలను విశ్లేషించగా ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దేశంలోని మొత్తం AI ఉద్యోగాల్లో దాదాపు 70 శాతం వాటా కేవలం మూడు మెట్రో నగరాలదే కావడం గమనార్హం.
బెంగళూరుఎప్పటిలాగే 'సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియా' తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్లు (GCC) ఇక్కడ కొలువై ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం.బెంగళూరుకు గట్టి పోటీనిస్తూ ఢిల్లీ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ప్రభుత్వ AI ప్రాజెక్టులు, స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ ఇక్కడ ఉద్యోగాల వెల్లువకు కారణమయ్యాయి.ఆర్థిక రాజధాని ముంబయి మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. బ్యాంకింగ్, ఫిన్టెక్ రంగాల్లో AI వినియోగం పెరగడం ఇక్కడి ప్లస్ పాయింట్.అంటే, దేశంలోని ప్రతి రెండు AI ఉద్యోగాల్లో ఒకటి బెంగళూరు లేదా ఢిల్లీలోనే ఉందన్నమాట.
మన హైదరాబాద్ ఎక్కడ?
టెక్ హబ్గా దూసుకుపోతున్న హైదరాబాద్ 12.5 శాతం వాటాతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో పుణె (9.6%), చెన్నై (6.4%), కోల్కతా (2.1%) ఉన్నాయి. ఐటీ రంగంలో ఎంత పోటీ ఉన్నప్పటికీ, AI ఉద్యోగాల కల్పనలో దక్షిణాది నగరాలు తమ ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి.
ఈ మూడు నగరాలే ఎందుకు ముందంజలో ఉన్నాయనే దానిపై CBRE స్పష్టమైన విశ్లేషణ ఇచ్చింది.బెంగళూరులో అంతర్జాతీయ టెక్ దిగ్గజాల ఉనికి , అపారమైన ప్రతిభావంతులు అందుబాటులో ఉండటం. ఢిల్లీ-NCR పాలసీ మేకింగ్ సంస్థలు, డేటా సైన్స్ , ప్రభుత్వ సహకారం.ముంబయిలో ఫిన్టెక్ విప్లవం మరియు బ్యాంకింగ్ రంగంలో మారుతున్న టెక్నాలజీ.
ఈ నివేదిక కేవలం ఒక జాబ్ పోర్టల్ డేటా ఆధారంగా రూపొందించినప్పటికీ, ఇది దేశంలోని AI ట్రెండ్ను స్పష్టంగా సూచిస్తోంది. డైరెక్ట్ హైరింగ్ మరియు ఫ్రీలాన్స్ మార్కెట్ను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ సంఖ్య ఇంకా భారీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మొత్తానికి, మీరు AI రంగంలో కెరీర్ నిర్మించుకోవాలనుకుంటే.. మీ గమ్యం ఖచ్చితంగా ఈ మెట్రో నగరాలవైపే ఉండాలని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.