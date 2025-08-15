ఇండియన్ నేవీ లో భారీ ఉద్యోగావకాశం: 1315 స్కిల్డ్ ట్రేడ్స్మెన్ పోస్టులు, నెలకు రూ.63,200 జీతం!
నిరుద్యోగుల కోసం ఇండియన్ నేవీ మరో సూపర్ ఆఫర్తో వచ్చింది. దేశ రక్షణలో భాగస్వామ్యం అవుతూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయాలనుకునే వారికి ఇది గొప్ప అవకాశంగా నిలుస్తుంది. ఇటీవల స్కిల్డ్ ట్రేడ్స్మెన్ పోస్టులకు మొత్తం 1315 ఖాళీల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్ధులు ఈ అవకాశాన్ని వదిలి పెట్టకూడదు.
విద్యార్హతలు:
కనీసం 10వ తరగతి (SSC) ఉత్తీర్ణత
అదనంగా ITI పాస్ అభ్యర్థులు అప్లై చేయవచ్చు
సంబంధిత ట్రేడ్లో అనుభవం ఉంటే అదనపు ప్రాధాన్యం
ఖాళీలు:
స్కిల్డ్ ట్రేడ్స్మెన్ (రెగ్యులర్): 1266
స్కిల్డ్ ట్రేడ్స్మెన్ (బ్యాక్లాగ్): 49
జీతం:
నెలకు రూ.19,900 – రూ.63,200
అదనంగా: ప్రభుత్వ భద్రత, పెన్షన్, మెడికల్, ట్రావెల్ అలవెన్స్, ప్రమోషన్ అవకాశాలు
వయస్సు:
కనీసం: 18 ఏళ్లు
గరిష్టం: 25 ఏళ్లు
OBC: 3 ఏళ్ళ సడలింపు
SC/ST: 5 ఏళ్ళ సడలింపు
దివ్యాంగులు: 10 ఏళ్ళ సడలింపు
దరఖాస్తు విధానం:
ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే
అధికారిక వెబ్సైట్: https://indiannavy.gov.in/
అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు, ఫోటో, సంతకం స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి
ఎంపిక విధానం:
రాత పరీక్ష: జనరల్ నాలెడ్జ్, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, ట్రేడ్ సంబంధిత ప్రశ్నలు
ట్రేడ్ టెస్ట్: ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాల అంచనా
ఈ ఉద్యోగాలు తక్షణం అప్లై చేయవలసిన అవకాశంగా ఉన్నాయి. ఆలస్యం చేయకండి!