Google Advisory: అమెరికాను వీడి బయటకు వెళ్లొద్దు.. ఉద్యోగులకు గూగుల్ కీలక సూచన
అమెరికా కొత్త సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ పాలసీ కారణంగా వీసా జాప్యాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గూగుల్ తన ఉద్యోగులకు కీలక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. యూఎస్ వీసాలపై ఉన్న ఉద్యోగులు అమెరికా విడిచి వెళ్లవద్దని సూచించింది.
అమెరికా ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కొత్త సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ పాలసీ (Social Media Vetting) కారణంగా వీసా ప్రక్రియల్లో తీవ్ర జాప్యం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ (Google) తన ఉద్యోగులకు కీలక సూచనలు జారీ చేసింది. అమెరికాను వీడి అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు చేయవద్దని గూగుల్ కొందరు ఉద్యోగులను హెచ్చరించినట్లు ఆంగ్ల మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి.
వీసా స్టాంపింగ్లో భారీ ఆలస్యం.. గూగుల్ ఆందోళన
గూగుల్ న్యాయ నిపుణుల ప్రకారం,
- అమెరికా వెలుపలికి వెళ్లిన ఉద్యోగులు తిరిగి రావాలంటే వీసా స్టాంపింగ్ తప్పనిసరి
- ప్రస్తుతం వీసా అపాయింట్మెంట్లు నెలలపాటు వాయిదా పడుతున్నాయి
- దీంతో ఉద్యోగులు అనుకోని విధంగా అమెరికా బయటే చిక్కుకునే ప్రమాదం ఉంది
ఈ నేపథ్యంలో యూఎస్ వీసాలపై పని చేస్తున్న సిబ్బంది అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని గూగుల్ యాజమాన్యం సూచించింది. ఈ మేరకు ఉద్యోగులకు అధికారికంగా ఇమెయిల్ పంపినట్లు సమాచారం.
హెచ్1బీ, హెచ్4 వీసాలపై ఎక్కువ ప్రభావం
డిసెంబర్ 15 నుంచి అమెరికా ప్రభుత్వం
- H1B, H4 వీసా దరఖాస్తుదారులకు సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ను ప్రారంభించింది
- దీంతో వీసా అపాయింట్మెంట్లలో తీవ్ర జాప్యం ఏర్పడుతోంది
అలాగే F, J, M వీసాలపై కూడా ఈ ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని గూగుల్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, ఇప్పటికే అమెరికా వెలుపల ఉన్న ఉద్యోగుల విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి కొత్త సూచనలు జారీ చేయలేదని స్పష్టం చేశారు.
అక్టోబర్ 2026 వరకు వీసా అపాయింట్మెంట్లు వాయిదా?
ఇటీవల అమెరికా ఎంబసీ అధికారులు
- వీసా ఇంటర్వ్యూలను ఫిబ్రవరి–మార్చి 2026కు రీషెడ్యూల్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు
- కానీ తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ తేదీలు మరింతగా అక్టోబర్ 2026 వరకు వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తోంది
దరఖాస్తుదారుల సోషల్ మీడియా ఖాతాలను పూర్తిగా స్క్రీనింగ్ చేయడానికి అదనపు సమయం పడుతుండటమే ఈ ఆలస్యానికి కారణమని అమెరికా అధికారులు చెబుతున్నారు.
దరఖాస్తుదారుల్లో గందరగోళం
ఈ పరిణామాలతో
- ఇప్పటికే అమెరికాలో ఉద్యోగాలు సాధించిన వారు
- ప్రయాణాల కోసం టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న అభ్యర్థులు
తీవ్ర గందరగోళానికి లోనవుతున్నారు. వీసా జాప్యాల నేపథ్యంలో భవిష్యత్ ప్రయాణాలపై అనిశ్చితి నెలకొంది.
మొత్తంగా చూస్తే..
అమెరికా వీసా నిబంధనల్లో వచ్చిన మార్పులు టెక్ ఉద్యోగులపై పెద్ద ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో గూగుల్ తీసుకున్న జాగ్రత్త చర్యలు ఇతర కంపెనీలకూ దారి చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.