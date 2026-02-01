Germany Jobs for Indians: జర్మనీలో కొలువుల జాతర.. నెలకు రూ. 3 లక్షల జీతం.. ప్రభుత్వ సంస్థ 'టామ్కామ్' ద్వారా అద్భుత అవకాశం!
Germany Jobs for Indians: జర్మనీలో నెలకు రూ. 3 లక్షల జీతంతో భారీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్. తెలంగాణ ప్రభుత్వ సంస్థ 'టామ్కామ్' ద్వారా రిక్రూట్మెంట్. ఐటిఐ, డిప్లొమా అభ్యర్థులకు సువర్ణావకాశం. వివరాలు ఇవే!
Germany Jobs for Indians: విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలనే కల కలిగిన యువతకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. జర్మనీలో 'ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ టెక్నీషియన్' పోస్టుల భర్తీకి తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ (TOMCOM) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణలో జరిగే రిక్రూట్మెంట్ కావడంతో మోసాలకు తావులేకుండా పూర్తి పారదర్శకంగా ఈ ప్రక్రియ సాగనుంది.
జీతం మరియు ఇతర ప్రయోజనాలు:
ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు కళ్లు చెదిరే జీతం లభించనుంది.
నెలవారీ వేతనం: 2,910 యూరోలు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 3,00,000).
వసతి: కంపెనీ తరపున ఉచిత వసతి (Free Accommodation) కల్పించబడుతుంది.
పొదుపు: నివాస ఖర్చులు లేకపోవడంతో జీతంలో అధిక భాగం పొదుపు చేసుకునే వీలుంది.
అర్హతలు ఏంటి?
విద్యార్హత: ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో ఐటిఐ (ITI), డిప్లొమా లేదా ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు.
భాషా నైపుణ్యం: జర్మన్ భాష తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ, ఇంగ్లీష్ (B1 Level) ధారాళంగా మాట్లాడటం తెలిసి ఉండాలి.
శారీరక దృఢత్వం: ఎత్తైన టవర్లు ఎక్కి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి శారీరకంగా ధృఢంగా ఉండాలి.
జాబ్ ప్రొఫైల్: ఏం చేయాలి?
ఎంపికైన అభ్యర్థులు జర్మనీలో విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థను పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది.
ఎత్తైన ఓవర్హెడ్ పవర్ లైన్ల ఇన్స్టాలేషన్ మరియు మెయింటెనెన్స్.
ట్రాన్స్మిషన్ టవర్ల నిర్మాణం మరియు టెక్నికల్ ఫిట్టింగ్స్ అమర్చడం.
రక్షణ పరికరాలతో ఎత్తులో సాంకేతిక పనులు నిర్వహించడం.
దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?
ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు తమ అప్డేటెడ్ రెజ్యూమ్ (Resume)ను [email protected] కు మెయిల్ చేయాలి.
మరింత సమాచారం కోసం సంప్రదించండి: మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ఈ నంబర్లకు ఫోన్ చేయవచ్చు: 📞 94400 48590 | 94400 49937 | 94400 51452
ముఖ్య గమనిక: వీసా ప్రాసెసింగ్ మరియు విమాన టికెట్ ఖర్చులను అభ్యర్థులే భరించాల్సి ఉంటుంది. ప్రైవేట్ ఏజెంట్లను నమ్మి మోసపోకుండా ప్రభుత్వ సంస్థ ద్వారా సురక్షితంగా జర్మనీ వెళ్లేందుకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.