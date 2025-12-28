Jobs: పది పాసైతే చాలు.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీదే.. జీతం రూ. 56,900..పూర్తి వివరాలివే..!!
DSSSB MTS Recruitment 2025: ఢిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డ్ (DSSSB) MTS రిక్రూట్మెంట్ కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. ఈ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ మొత్తం 714 MTS పోస్టులను భర్తీ చేస్తుంది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఆన్లైన్లో ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి, DSSSB అధికారిక వెబ్సైట్ dsssb.delhi.gov.inను చెక్ చేయండి.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కోరుకునే యువతకు ఢిల్లీ నుండి శుభవార్త వచ్చింది. ఢిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డ్ (DSSSB) MTS రిక్రూట్మెంట్ 2025 నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ 714 మల్టీ-టాస్కింగ్ స్టాఫ్ స్థానాలకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తుంది. పరిమిత విద్యార్హతలు కలిగిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కోరుకునే యువతకు ఈ రిక్రూట్మెంట్ ఒక అద్భుతమైన అవకాశం.
ఢిల్లీలో MTS (మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్) నియామకానికి దరఖాస్తు ప్రక్రియ డిసెంబర్ 17, 2025న ప్రారంభమైంది. అభ్యర్థులు జనవరి 15, 2026 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఫీజు చెల్లించేందుకు కూడా ఇదే చివరి తేదీ. అయితే పరీక్ష తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు.
ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
-మీరు అధికారిక వెబ్సైట్ dsssb.delhi.gov.in ని సందర్శించాలి.
-వెబ్సైట్ హోమ్ పేజీలో నోటిఫికేషన్ విభాగంపై క్లిక్ చేయండి.
- MTS మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్కు సంబంధించిన లింక్ను తెరవండి.
-ఇప్పుడు దరఖాస్తు ఫారమ్ను జాగ్రత్తగా పూరించండి. అవసరమైన అన్ని సమాచారాన్ని సరిగ్గా నమోదు చేయండి.
-ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారా దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించండి.
-ఫారమ్ను సమర్పించిన తర్వాత, దాని ప్రింటవుట్ తీసుకొని మీ వద్ద భద్రంగా ఉంచుకోండి
అర్హత, జీతం:
ఢిల్లీలో MTS ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. వయోపరిమితి కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలు.. గరిష్ట వయస్సు 27 సంవత్సరాలు ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు వయో సడలింపు ఉంటుంది.
ఖాళీలు:
ఖాళీల వివరాలలో మొత్తం 714 పోస్టులలో జనరల్ కేటగిరీకి రిజర్వ్ చేసిన 302 సీట్లు ఉన్నాయి. 212 పోస్టులు OBC కేటగిరీకి, 77 EWS కేటగిరీకి, 70 SC కేటగిరీకి, 53 ST కేటగిరీకి రిజర్వ్ చేశారు. జీతం విషయానికొస్తే, MTS స్థానానికి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు పే లెవల్ 1 కింద చెల్లిస్తారు. ఈ పదవికి జీతాలు నెలకు రూ. 18,000 నుండి రూ. 56,900 వరకు ఉంటాయి. అదనంగా.. కరువు భత్యం, ఇతర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి.