DRDO Recruitment 2025: బీటెక్ చేశారా? DRDOలో ఉద్యోగం మీదే.. జీతం రూ. 35వేల కంటే ఎక్కువే.. వెంటనే అప్లయ్ చేయండి..!!
DRDO Recruitment 2025: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకు గుడ్ న్యూస్. డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ (DRDO) టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీ కోసం అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. CEPTAM–11 రిక్రూట్మెంట్ 2025 ప్రకారం మొత్తం 764 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. సాంకేతిక రంగంలో నైపుణ్యం ఉన్న అభ్యర్థులకు, మంచి జీతం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోరుకునే వారికి ఇది ఎంతో అనుకూలమైన అవకాశంగా చెప్పవచ్చు.
ఈ నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా సీనియర్ టెక్నీషియన్, టెక్నీషియన్ గ్రూప్–C పోస్టులకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు. ఇంజనీరింగ్ లేదా సైన్స్ విభాగాల్లో విద్య పూర్తి చేసి, రక్షణ రంగంలో పని చేయాలనుకునే యువతకు DRDO ఉద్యోగం ఒక కలల అవకాశంగా నిలుస్తుంది. దేశ రక్షణకు సంబంధించిన అత్యాధునిక పరిశోధనల్లో భాగస్వాములయ్యే అవకాశం కూడా ఈ ఉద్యోగంతో లభిస్తుంది.
DRDO రిక్రూట్మెంట్ 2025 కోసం దరఖాస్తు ప్రక్రియ డిసెంబర్ 11, 2025 నుంచి ప్రారంభమైంది. ఆసక్తి కలిగిన, అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు జనవరి 1, 2026 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారు ముందుగా DRDO అధికారిక వెబ్సైట్ drdo.gov.in ను సందర్శించాలి. అక్కడ రిక్రూట్మెంట్ లేదా CEPTAM–11 కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ లింక్ను ఎంపిక చేసి పూర్తి వివరాలను జాగ్రత్తగా చదవాలి. అనంతరం అప్లై ఆన్లైన్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ అనంతరం లాగిన్ అయి దరఖాస్తు ఫారమ్ను సరిగ్గా నింపి, అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేసి ఫారమ్ను సమర్పించాలి. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం దరఖాస్తు ఫారమ్ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవడం మంచిది.
అర్హత విషయానికి వస్తే.. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో BTech, BE లేదా BSc వంటి డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. నియామక ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్లైన్లో నిర్వహించబడడం వల్ల అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా దరఖాస్తు చేయవచ్చు.
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు పే లెవల్–6 ప్రకారం జీతం అందుతుంది. ప్రారంభ జీతం నెలకు రూ.35,400గా ఉంటుంది. దీనితో పాటు డియర్నెస్ అలవెన్స్, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ వంటి ఇతర ప్రభుత్వ భత్యాలు కూడా లభిస్తాయి. DRDOలో ఉద్యోగం అంటే మంచి జీతం మాత్రమే కాదు, ఉద్యోగ భద్రత, సామాజిక గౌరవం, దేశ సేవ చేసే గర్వకారణమైన అవకాశం కూడా అవుతుంది.