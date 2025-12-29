UGC NET :డిసెంబర్ 2025 అడ్మిట్ కార్డ్లు విడుదలయ్యాయి! డిసెంబర్ 31 నుండి పరీక్షలు ప్రారంభం - ఈ క్రింది సూచనలు పాటించండి.
ఎన్టీఏ (NTA) యూజీసీ నెట్ డిసెంబర్ 2025 అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. పరీక్షలు డిసెంబర్ 31 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. హాల్ టికెట్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, పరీక్ష షెడ్యూల్, షిఫ్టులు మరియు అభ్యర్థుల కోసం ముఖ్యమైన వివరాలను తెలుసుకోండి.
UGC NET డిసెంబర్ 2025 పరీక్ష కోసం తీవ్రంగా సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు కీలక సమయం వచ్చేసింది. పరీక్షా సంస్థ NTA అడ్మిట్ కార్డ్లను విడుదల చేసింది. పరీక్షలు ప్రారంభం కావడానికి మరో రెండు రోజులే సమయం ఉంది, కాబట్టి ఇక మీ ప్రిపరేషన్ను పరీక్షా మోడ్లోకి మార్చుకోండి.
నిరీక్షణ ముగిసింది, సమయం వేగంగా నడుస్తోంది. చివరి నిమిషం వరకు ఆగకుండా ఇప్పుడే మీ అడ్మిట్ కార్డ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి!
మీ అడ్మిట్ కార్డ్ని డౌన్లోడ్ చేయడం ఎలా?
NTA ఈ ప్రక్రియను చాలా సులభతరం చేసింది. మీరు విజయవంతంగా రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉంటే, మీ హాల్ టికెట్ అధికారిక పోర్టల్ ugcnet.nta.ac.in లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం:
- అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
- మీ లాగిన్ వివరాలను నమోదు చేయండి (మీ అప్లికేషన్ నంబర్ను సిద్ధంగా ఉంచుకోండి!).
- మీ హాల్ టికెట్ను డౌన్లోడ్ చేసి, తప్పనిసరిగా ప్రింట్ తీసుకోండి.
చిట్కా: పేపర్పై ఉన్న ప్రతి వివరాలను (మీ పేరు, ఫోటో, పరీక్షా కేంద్రం మరియు సమయం) క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయండి. ఏదైనా తప్పు ఉంటే, వెంటనే NTA అధికారులను సంప్రదించండి.
పరీక్షా తేదీల షెడ్యూల్:
NTA మొత్తం 85 సబ్జెక్టులకు పరీక్షలను నిర్వహిస్తోంది, ఇది ఇప్పటివరకు అత్యధికం. పరీక్షలు డిసెంబర్ 31, 2025 నుండి జనవరి 7, 2026 వరకు జరుగుతాయి.
సౌలభ్యం కోసం, పరీక్షలు ప్రతిరోజూ రెండు షిఫ్టులలో నిర్వహించబడతాయి:
- ఉదయం షిఫ్ట్: ఉదయం 9:00 నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు.
- సాయంత్రం షిఫ్ట్: మధ్యాహ్నం 3:00 నుండి సాయంత్రం 6:00 వరకు.
ఒక చిన్న సూచన: పరీక్షా కేంద్రం గేట్లు మూసివేయకముందే అక్కడికి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. చివరి నిమిషంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు పడకుండా ముందుగానే బయల్దేరడం మంచిది.
ఈ పరీక్ష ప్రాముఖ్యత:
మీపై ఉన్న ఒత్తిడిని మేము అర్థం చేసుకోగలము, కానీ ఈ పరీక్ష మీ భవిష్యత్తుకు ఎంత కీలకమో గుర్తుంచుకోండి. UGC NET సర్టిఫికేట్ సాధించడం అంటే కేవలం పరీక్ష పాస్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు, మీ విద్యా వృత్తికి (Academic Career) బంగారు బాటలు వేసుకోవడం. ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించడం వల్ల:
- మీ పరిశోధన కాలానికి జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ (JRF) పొందవచ్చు.
- ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాలలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాలకు అర్హత లభిస్తుంది.
- దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పీహెచ్డీ (PhD) ప్రోగ్రామ్లలో నేరుగా ప్రవేశం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
చివరగా కొన్ని ప్రోత్సాహకర మాటలు:
మీ కష్టం మరియు కృషి ఫలించే సమయం దగ్గరపడింది. ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండండి, ముఖ్యమైన అంశాలను ఒకసారి రివిజన్ చేయండి మరియు మీ "ఎగ్జామ్ కిట్" (ID ప్రూఫ్, పెన్నులు, అడ్మిట్ కార్డ్) సిద్ధంగా ఉంచుకోండి. మీకు విజయం కలగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాము! ఆల్ ది బెస్ట్!