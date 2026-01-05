EPF to pay LIC premium : PF అకౌంట్ నుండి LIC ప్రీమియం: మీ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంను EPF ద్వారా చెల్లించవచ్చని మీకు తెలుసా?
మీరు మీ పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి నేరుగా ఎల్ఐసీ ప్రీమియం చెల్లించవచ్చని తెలుసా? అర్హత నిబంధనలు, ప్రయోజనాలు, దశలవారీ విధానం మరియు ఈపీఎఫ్ఓ ఎల్ఐసీ ప్రీమియం చెల్లింపు ఆప్షన్ను ఎప్పుడు సురక్షితంగా ఉపయోగించాలో తెలుసుకోండి.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు, చాలామంది వాయిదా వేసే మొదటి విషయం ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. కానీ, జీవిత భీమా (Life Insurance) అనేది ఒక క్లిష్టమైన రక్షణ కవచం. పాలసీ ల్యాప్స్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ప్రీమియంలను సకాలంలో చెల్లించడం చాలా ముఖ్యం అని నిపుణులు నొక్కి చెబుతుంటారు.
పాలసీదారులు తాత్కాలిక ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు వారికి సహాయం చేయడానికి, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఒక అద్భుతమైన సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. అదే - మీ PF ఖాతా నుండి నేరుగా LIC ప్రీమియంలను చెల్లించడం. నగదు కొరత ఉన్నప్పుడు అప్పులు చేయకుండా మీ ఇన్సూరెన్స్ను కొనసాగించడానికి ఈ ఆప్షన్ మీకు సహాయపడుతుంది.
PF ద్వారా LIC ప్రీమియం చెల్లింపు ఎలా పనిచేస్తుంది?
EPF పథకం నిబంధనల ప్రకారం, అర్హత ఉన్న చందాదారులు తమ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (LIC) పాలసీల వార్షిక ప్రీమియంల చెల్లింపు కోసం తమ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ బ్యాలెన్స్ను ఉపయోగించవచ్చు. ఈ సేవ కేవలం LIC పాలసీలకు మాత్రమే పరిమితం; ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల పాలసీలకు ఇది వర్తించదు.
ఈ ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి కింది నిబంధనలు పాటించాలి:
- EPF ఖాతా యాక్టివ్గా ఉండాలి.
- సభ్యుని PF బ్యాలెన్స్ కనీసం రెండు నెలల ప్రాథమిక వేతనానికి (Basic Salary) సమానంగా ఉండాలి.
- LIC పాలసీ సబ్స్క్రైబర్ పేరు మీదనే ఉండాలి.
- ప్రీమియంలను వార్షిక ప్రాతిపదికన మాత్రమే చెల్లించవచ్చు.
- భార్య లేదా పిల్లల పేరు మీద ఉన్న పాలసీలకు ఇది వర్తించదు.
PF నుండి LIC ప్రీమియం చెల్లింపును ఎలా ప్రారంభించాలి?
- EPFO అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
- మీ UAN మరియు పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వండి.
- KYC విభాగానికి వెళ్లండి.
- ఆప్షన్లలో LICని ఎంచుకోండి.
- మీ పాలసీ నంబర్ మరియు ఇతర అవసరమైన సమాచారాన్ని అందించండి.
- ఫారమ్ 14 (Form 14) పూర్తి చేసి సమర్పించండి.
- ఒకసారి మీ LIC పాలసీ లింక్ అయిన తర్వాత, ప్రతి సంవత్సరం మీ PF ఖాతా నుండి ప్రీమియం మొత్తం ఆటోమేటిక్గా తీసివేయబడుతుంది. దీనివల్ల మీరు గడువు తేదీని మర్చిపోయినా పాలసీ యాక్టివ్గా ఉంటుంది.
ఈ ఆప్షన్ను ఉపయోగించవచ్చా?
కష్టకాలంలో ఈ సదుపాయం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, కానీ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, దీనిని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఎందుకంటే PF పొదుపు అనేది ప్రధానంగా మీ రిటైర్మెంట్ (పదవీ విరమణ) అవసరాల కోసం ఉద్దేశించినది. దీనిని తరచుగా ఉపయోగించడం వల్ల మీ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రతపై ప్రభావం పడవచ్చు.
ముగింపుగా, PF ద్వారా LIC ప్రీమియం చెల్లించడం అనేది ఒక తెలివైన 'బ్యాకప్' ఆప్షన్ మాత్రమే, అలవాటు కాదు. మీ అత్యవసర అవసరాలు మరియు దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల మధ్య సమతుల్యతను కాపాడుకుంటూ దీనిని వివేకంతో ఉపయోగించండి.
మరిన్ని వివరాల కోసం EPFO అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.