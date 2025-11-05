  • Menu
ఉద్యోగాల వసంతం తెచ్చిన డేటా సెంటర్లు — గూగుల్, మెక్‌డొనాల్డ్స్‌ పెట్టుబడులతో కొత్త అవకాశాల పుంజం!

Highlights

Data Center in Telugu: గూగుల్ విశాఖలో ₹54,000 కోట్లు పెట్టి ఏఐ ఆధారిత డేటా సెంటర్ నిర్మిస్తోంది. భారతదేశంలో డేటా సెంటర్ల పెరుగుదల, ఉద్యోగావకాశాలు, రకాలు, ప్రాధాన్యం వివరాలు తెలుసుకోండి.

మనిషికి ఆక్సిజన్ ఎంత అవసరమో, ఈ డిజిటల్ యుగంలో వ్యాపార సంస్థలకు డేటా సెంటర్లు అంతే ప్రాణాధారం. టెక్నాలజీ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్‌, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అభివృద్ధితో ప్రపంచవ్యాప్తంగా డేటా సెంటర్లకు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగింది. తాజాగా విశాఖలో గూగుల్ స్థాపిస్తున్న ఏఐ ఆధారిత డేటా సెంటర్ దేశవ్యాప్తంగా ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్‌కి కొత్త ఆశలు రేపింది.

డేటా సెంటర్లు అంటే ఏమిటి?

సులభంగా చెప్పాలంటే —

“డేటా సెంటర్ అనేది సమాచారాన్ని భద్రపరచి, ప్రాసెస్ చేసి, అవసరానికి అనుగుణంగా వినియోగించే ఐటీ మౌలిక వసతి వ్యవస్థ.”

ఇది సర్వర్లు, స్టోరేజ్ యూనిట్లు, రౌటర్లు, నెట్‌వర్కింగ్ పరికరాలు, కూలింగ్ సిస్టమ్‌లతో కూడి ఉంటుంది. డేటా సెంటర్ ఎంత బలంగా ఉంటే, ఆ కంపెనీకి అంత విశ్వసనీయత, విలువ పెరుగుతుంది.

డేటా సెంటర్ల రకాలు

  • సొంత డేటా సెంటర్లు:

కంపెనీలు తమ స్వంత అవసరాల కోసం ఏర్పాటు చేసుకునే సెంటర్లు. (ఉదా: బ్యాంకులు, టెలికాం సంస్థలు)

  • లీజు డేటా సెంటర్లు:

ఇతర కంపెనీల ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అద్దెకు తీసుకుని నిర్వహించే మోడల్‌.

క్లౌడ్ ఆధారిత డేటా సెంటర్లు:

AWS, Google Cloud, Azure వంటి సంస్థలు అందించే pay-as-you-use సర్వీసులు.

భారీ పెట్టుబడులు – భారీ అవకాశాలు

  1. గూగుల్ విశాఖలో ₹54,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి డేటా సెంటర్ నిర్మిస్తోంది.
  2. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ వల్ల భవిష్యత్తులో లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తామని సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ వెల్లడించారు.
  3. మెక్‌డొనాల్డ్స్ కూడా తమ గ్లోబల్ డేటా హబ్‌గా హైదరాబాద్‌ను ఎంపిక చేసింది.
  4. 4.ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 42,000 స్టోర్లు, 6.5 కోట్ల కస్టమర్ల డేటా నిర్వహణకు ఇది కేంద్రంగా మారబోతోంది.

ఉద్యోగాల కల్పతరువుగా డేటా సెంటర్లు

డేటా సెంటర్ నిర్మాణం, నిర్వహణలో హార్డ్‌వేర్ & సాఫ్ట్‌వేర్ నిపుణులకు విపరీతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.

  1. హార్డ్‌వేర్ రోల్స్: సర్వర్, నెట్‌వర్క్, రౌటర్, పవర్ మేనేజ్‌మెంట్ నిపుణులు
  2. సాఫ్ట్‌వేర్ రోల్స్: క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డేటా సైన్స్, ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులు

ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 138కి పైగా డేటా సెంటర్లు ఉన్నాయి.

ఈ రంగం 200% వృద్ధిరేటుతో దూసుకుపోతోంది.

డేటా సెంటర్లలో ఏముంటాయి?

  1. హై-ఎండ్ సర్వర్లు
  2. రౌటర్లు, స్విచ్‌లు
  3. ఫైర్‌వాల్స్, డేటా స్టోరేజ్ యూనిట్లు
  4. నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థ (UPS, DG సెట్స్)
  5. శీతలీకరణ (కూలింగ్) టెక్నాలజీ
  6. భద్రతా పర్యవేక్షణ సిస్టమ్‌లు (24x7 మానిటరింగ్)

ఎందుకింత ప్రాధాన్యం?

ప్రతి డిజిటల్ సేవ వెనుక ఒక డేటా సెంటర్ ఉంటుంది —

1.ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్

2. ఈ-కామర్స్

3. ఎయిర్‌లైన్ సిస్టమ్‌లు

4.మెక్‌డొనాల్డ్స్ గ్లోబల్ ఆపరేషన్లు

ఇవన్నీ డేటా సెంటర్లపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. అందుకే ఇవి ఆధునిక ప్రపంచానికి వెన్నెముకగా నిలుస్తున్నాయి.

