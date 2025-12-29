  • Menu
CUET UG 2026: విశ్వవిద్యాలయ జీవితంలో మీ మొట్టమొదటి అడుగు

Highlights

సీయూఈటీ యూజీ 2026 పరీక్ష తేదీలు విడుదలయ్యాయి. ఎన్‌టీఏ ఆన్‌లైన్ విధానంలో పరీక్షలను మే 13 నుంచి జూన్ 3, 2026 వరకు నిర్వహించనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. సిలబస్, ముఖ్యమైన సూచనలు, అవసరమైన డాక్యుమెంట్ల వివరాలు, అలాగే తాజా అప్‌డేట్స్‌ను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

మీరు దేశంలోని అగ్రశ్రేణి కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలలో (Central Universities) ప్రవేశం పొందాలని ఆశిస్తుంటే, CUET UG 2026 అనేది కేవలం మరొక ప్రవేశ పరీక్ష మాత్రమే కాదు. ఇది మీ జీవితంలో ఒక కీలక మలుపు - మీ పాఠశాల విద్య ముగిసి, ఉన్నత విద్యా ప్రయాణం ప్రారంభమయ్యే సమయం. అయితే, ఆ సమయం మీరు ఊహించిన దానికంటే చాలా దగ్గరలోనే ఉంది.

తమ తదుపరి అడుగు గురించి అయోమయంలో ఉన్న లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు స్పష్టతనిస్తూ, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) ఎట్టకేలకు ముఖ్యమైన అప్‌డేట్‌లను విడుదల చేసింది. మీరు BA, BCom, BSc, BTech, BBA లేదా ఇతర అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సుల్లో చేరాలనుకున్నా, CUET UG అనేది మీరు చేరుకోవాల్సిన గమ్యానికి ప్రధాన ద్వారం.

పుస్తకాలు మరియు మాక్ టెస్ట్‌లలో మునిగిపోకముందే, NTA విద్యార్థులకు ఒక ముఖ్యమైన సందేశాన్ని ఇస్తోంది: ముందుగా ప్రాథమిక విషయాలను సరిగ్గా చూసుకోండి.

CUET UG 2026 పరీక్ష తేదీలు: సమయం వేగంగా నడుస్తోంది

ఈ ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని ఇప్పుడే నోట్ చేసుకోండి:

CUET UG 2026 పరీక్షలు మే 13, 2026 నుండి జూన్ 3, 2026 వరకు భారతదేశం అంతటా వివిధ కేంద్రాలలో నిర్వహించబడతాయి. వివిధ నేపథ్యాల నుండి వచ్చే విద్యార్థులకు సౌలభ్యంగా ఉండటానికి, ఈ పరీక్షను మొత్తం 13 భాషల్లో నిర్వహిస్తారు.

అవును, ఇంకా సమయం ఉంది — కానీ కౌంట్‌డౌన్ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది.

మీ పత్రాలు (Documents): కష్టపడి చదవడానికి ముందే వీటిని సరిచేసుకోండి

చాలా మంది విద్యార్థులు పొరపాటు చేసేది ఇక్కడే. చిన్న చిన్న తప్పులు తర్వాత పెద్ద ఇబ్బందులకు దారితీస్తాయి. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇంకా ప్రారంభం కానప్పటికీ, కావాల్సిన పత్రాలన్నీ ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలని NTA సూచించింది.

  • ఆధార్ వివరాలు 10వ తరగతి సర్టిఫికేట్‌తో సరిపోలాలి:

ఇది చాలా ముఖ్యం. మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, చిరునామా మరియు ఫోటో ఆధార్ కార్డులో ఉన్న విధంగానే మీ 10వ తరగతి సర్టిఫికేట్‌లోనూ ఉండాలి. స్పెల్లింగ్‌లో చిన్న తేడా ఉన్నా రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే ఆధార్ సెంటర్‌కు వెళ్లి సరిచేయించుకోండి — ఆలస్యం చేయకండి.

  • కేటగిరీ సర్టిఫికేట్లు: చెల్లుబాటును ఇప్పుడే తనిఖీ చేయండి:

SC, ST, OBC-NCL లేదా EWS కేటగిరీలకు చెందిన విద్యార్థులు తమ సర్టిఫికేట్లు 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి చెల్లుబాటు అయ్యేలా చూసుకోవాలి. గడువు ముగిసిన పత్రాల వల్ల రిజర్వేషన్ ప్రయోజనాలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.

  • PwD అభ్యర్థుల కోసం:

మీరు PwD కేటగిరీ కింద దరఖాస్తు చేస్తుంటే, మీ UDID కార్డ్ అప్‌డేట్ చేయబడి మరియు చెల్లుబాటులో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. సరైన పత్రాలు ఉంటేనే పరీక్ష సమయంలో మీకు లభించాల్సిన సదుపాయాలు అందుతాయి.

సిలబస్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంది

మీ ప్రిపరేషన్ ఎక్కడ ప్రారంభించాలి? ఒక మంచి వార్త ఏమిటంటే, CUET UG 2026 సిలబస్ ఇప్పటికే అధికారిక UGC వెబ్‌సైట్ లో అందుబాటులో ఉంది. పరీక్షా సరళి మరియు అడ్మిట్ కార్డ్ తేదీలు తర్వాత వెల్లడవుతాయి, కానీ మీరు చదువు ప్రారంభించడానికి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.

అప్‌డేట్‌గా ఉండండి:

ఎప్పుడైనా ముఖ్యమైన సమాచారం విడుదల కావచ్చు. కాబట్టి కేవలం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లను మాత్రమే అనుసరించండి:

  1. nta.ac.in
  2. cuet.nta.nic.in

చివరి మాట:

CUET UG 2026ని ఒక భారంగా భావించకండి. ఇది మీ నేటి స్థానానికి మరియు మీ రేపటి కలల గమ్యానికి మధ్య ఉన్న ఒక వారధి లాంటిది.

  • ప్రశాంతంగా ఉండండి.
  • మీ పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోండి.
  • ప్రతిరోజూ కొంచెం కొంచెంగా చదవండి.

అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి. మీరు ఇప్పటికే సరైన దిశలో మొదటి అడుగు వేశారు. ఆల్ ది బెస్ట్!

