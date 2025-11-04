Canada Study Permit: భారతీయ విద్యార్థులకు భారీ షాక్ — 74% వీసా దరఖాస్తులు తిరస్కరణ!
Canada Study Permit Shock! కెనడా ఆగస్టు 2025లో భారతీయ విద్యార్థుల 74% వీసా దరఖాస్తులను తిరస్కరించింది. కారణం ఏమిటి? వీసా మోసాలు, భారత్-కెనడా మధ్య ఉద్రిక్తతలేనా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కెనడా నుంచి భారీ షాక్! భారతీయ విద్యార్థుల వీసాలకు గట్టి చెక్
విదేశీ విద్య కోసం కెనడాను (Canada) ఎంచుకుంటున్న భారతీయ విద్యార్థులకు ఈ సంవత్సరం భారీ షాక్ తగిలింది.
కెనడా ప్రభుత్వం తాజా గణాంకాల ప్రకారం, ఆగస్టు 2025లో 74% భారతీయ విద్యార్థుల వీసా దరఖాస్తులు తిరస్కరించబడ్డాయి.
ఇది గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో (32%) కంటే రెండింతలకుపైగా అధికం.
Canada Student Visa Rejection Rate — భారతీయులకే గరిష్టం!
- కెనడా ఇమ్మిగ్రేషన్ గణాంకాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఆగస్టులో భారత విద్యార్థుల నుంచి వచ్చిన 4,515 దరఖాస్తుల్లో 74% తిరస్కరించబడ్డాయి.
- 2023 ఆగస్టులో ఇది 20,900 దరఖాస్తులు కాగా, ఈ ఏడాది భారీగా తగ్గింది.
- అదే సమయంలో చైనా విద్యార్థుల దరఖాస్తుల్లో కేవలం 24% మాత్రమే రిజెక్ట్ అయ్యాయి.
- మొత్తం మీద కెనడా ఆ నెలలో అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల 40% వీసా అప్లికేషన్లను తిరస్కరించింది (Canada Student Visa Rejection).
భారత్-కెనడా దౌత్య ఉద్రిక్తతల ప్రభావమా?
ఇటీవలి నెలల్లో భారత్-కెనడా మధ్య ఉన్న దౌత్య ఉద్రిక్తతలు (India-Canada Diplomatic Tensions) కూడా ఈ పరిణామానికి కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
2023లో సిక్కు వేర్పాటువాది హర్దీప్ సింగ్ నిజ్జర్ హత్య అనంతరం ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు కఠినమయ్యాయి.
కెనడా భారత్పై ఆరోపణలు చేయగా, భారత ప్రభుత్వం వాటిని తిరస్కరించింది.
ఇప్పుడీ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో విద్యార్థుల వీసాల విషయంలో కూడా కఠినతర నియమాలు అమలు చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
వీసా మోసాలపై కెనడా కఠిన చర్యలు
కెనడా ప్రభుత్వం ఇటీవల వీసా మోసాలపై (Visa Fraud Cases) ఉక్కుపాదం మోపింది.
- 2023లో కెనడా అధికారులు 1500 ఫేక్ ఎక్సెప్టెన్స్ లెటర్స్ (Fake Acceptance Letters) గుర్తించారు.
- వీటిలో అధిక శాతం భారతదేశం నుంచే సమర్పించబడ్డాయి.
- 2024లో కెనడా తనిఖీలను మరింత కట్టుదిట్టం చేయడంతో, మొత్తం 14,000 లెటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్టెన్స్లలో మోసాలు బయటపడ్డాయి.
ఈ కారణంగా, ప్రామాణిక విద్యార్థులకూ ప్రభావం పడింది, వీసా తిరస్కరణ రేటు భారీగా పెరిగింది.
లెటర్ ఆఫ్ ఎక్సెప్టెన్స్ అంటే ఏమిటి?
కెనడాలోని విద్యాసంస్థలు విద్యార్థులకు Letter of Acceptance (LOA) అనే పత్రాన్ని జారీ చేస్తాయి.
ఇది విద్యార్థి ఆ సంస్థలో ప్రవేశం పొందినట్లు నిర్ధారించే అధికారిక పత్రం.
ఇది లేకుండా లేదా ఫేక్ పత్రం ఉంటే, విద్యార్థి వీసా దరఖాస్తు నేరుగా తిరస్కరించబడుతుంది.
కెనడా అధికారులు తాజాగా వేలాది భారతీయ దరఖాస్తుల్లో నకిలీ LOAలు ఉన్నాయని గుర్తించారు.
దీంతో, నిజమైన విద్యార్థుల అప్లికేషన్లు కూడా సమీక్షలో నిలిచిపోయాయి.
కెనడా ప్రభుత్వ స్పష్టత
కెనడా ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు దీనిపై స్పందిస్తూ —
“భారతీయ విద్యార్థులు అత్యంత ప్రతిభావంతులు. వారి వల్ల కెనడా ఆర్థిక, విద్యా రంగాలు అభివృద్ధి చెందాయి.
అయితే, వీసా ఆమోదం లేదా తిరస్కరణ అనేది పూర్తిగా కెనడా ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉంటుంది,” అని తెలిపారు.
Canada Study Permit Key హైలైట్స్
అంశం
వివరాలు
కాలం
ఆగస్టు 2025
భారత విద్యార్థుల తిరస్కరణ రేటు
74%
చైనా విద్యార్థుల తిరస్కరణ రేటు
24%
మొత్తం అంతర్జాతీయ తిరస్కరణ
40%
ప్రధాన కారణాలు
వీసా మోసాలు, దౌత్య ఉద్రిక్తతలు
ప్రధాన ప్రభావం
భారత విద్యార్థుల వీసా ప్రాసెసింగ్ ఆలస్యం
ముగింపు
కెనడా Study Permit తిరస్కరణ రేటు 74% చేరడం భారత విద్యార్థుల ఆశలపై పెద్ద దెబ్బగా మారింది.
వీసా మోసాలు, దేశాల మధ్య రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, మరియు కఠిన నియమావళి కారణంగా ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
నిపుణుల సూచనల ప్రకారం, విదేశీ విద్యకు దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అథరైజ్డ్ ఏజెంట్ల సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.