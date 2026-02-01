  • Menu
Budget 2026: యువతకు భారీ గుడ్ న్యూస్ – AVGC, IICT, ఖేలో ఇండియా మిషన్‌కు కేంద్రం మద్దతు

Highlights

Budget 2026లో కేంద్రం AVGC రంగంలో యువ ప్రతిభ, IICT, ఖేలో ఇండియా మిషన్‌కు మద్దతు ప్రకటించి దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు సృష్టించింది.

2026 బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ యువతకు సంబంధించిన రంగాల్లో ప్రత్యేక మద్దతును ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics) రంగంలో లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం కేంద్రం దృష్టి పెట్టింది.

AVGC రంగం: ముంబైలోని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 15,000 సెకండరీ పాఠశాలలు, 500 కళాశాలల్లో కంటెంట్ క్రియేటర్ ల్యాబ్‌లు ఏర్పాటు చేస్తారు. విద్యార్థులు ఆధునిక టెక్నాలజీ శిక్షణ పొందుతూ సృజనాత్మక నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చేసుకుంటారు.

నిపుణుల అవసరాలు: 2030 నాటికి AVGC రంగంలో సుమారు 20 లక్షల నిపుణులు అవసరమని మంత్రి అంచనా వేశారు. సమగ్ర శిక్షణ ద్వారా భారత్ ప్రపంచస్థాయి హబ్‌గా ఎదగగలదని ఆమె తెలిపారు.

IICT మద్దతు: డేటా సెంటర్లు, AI ఆధారిత కంటెంట్ సృష్టి, AVGC స్టూడియోలు, మేధోసంపత్తి హక్కుల మద్దతుతో భారతీయ కంటెంట్‌కు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అవకాశాలు పెరుగుతాయి.

ఖేలో ఇండియా మిషన్: క్రీడా రంగం అభివృద్ధి కోసం శిక్షణా కేంద్రాలు, కోచ్‌లు, సహాయక సిబ్బంది శిక్షణ, పోటీలు, లీగ్‌లు, మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. యువత సృజనాత్మకత, క్రీడా ప్రతిభను గుర్తించడమే లక్ష్యం.

ఈ బడ్జెట్ ద్వారా కేంద్రం యువతకు ప్రత్యేక అవకాశాలు, సృజనాత్మక రంగాల అభివృద్ధి, మరియు క్రీడా రంగంలో నైపుణ్య సాధనకు దోహదం చేస్తోంది.

