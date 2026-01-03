JEE Main 2026 అలర్ట్: జనవరి 15 లోపు మీ గుర్తింపు ధృవీకరణను పూర్తి చేయండి
NTA, JEE Main 2026 అభ్యర్థులకు హెచ్చరిక: జనవరి 15 లోపు గుర్తింపు ధృవీకరణ పూర్తి చేయండి. ID ధృవీకరణ, డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేయడం, మరియు సులభమైన పరీక్ష అనుభవం కోసం మార్గదర్శకాలు తెలుసుకోండి.
మీరు JEE Main 2026 పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్నట్లయితే, మీరు తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన పని ఉంది. గుర్తింపు ధృవీకరణ (Identity Verification) పెండింగ్లో ఉన్న అభ్యర్థులు జనవరి 15, 2026 లోపు ఆ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) అత్యవసర నోటీసు జారీ చేసింది.
ఇది అందరికీ వర్తించదు, కానీ కొన్ని ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందిన అభ్యర్థులు ఈ గడువును దాటితే పరీక్షకు హాజరయ్యే అవకాశాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
ఎవరు ధృవీకరణ చేసుకోవాలి?
కింది సందర్భాలలో మీరు అదనపు ధృవీకరణ చేసుకోవడం తప్పనిసరి:
- మీరు రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఆధార్ కార్డు కాకుండా ఇతర ఐడిలను (పాన్ కార్డ్, పాస్పోర్ట్ లేదా ఓటర్ ఐడి) ఉపయోగించినట్లయితే.
- రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో తీసిన లైవ్ ఫోటో, మీ అధికారిక ఆధార్/UIDAI రికార్డుల్లోని ఫోటోతో సరిపోలనట్లయితే.
పరీక్ష రోజున ఎటువంటి గుర్తింపు సమస్యలు లేదా ఆల్టరేషన్ ఆరోపణలు రాకుండా ఉండటానికి NTA ముందుగానే ఈ వ్యత్యాసాలను సరిదిద్దాలని కోరుతోంది.
మీ గుర్తింపును ధృవీకరించుకోవడం ఎలా? (దశల వారీగా)
అభ్యర్థుల సౌకర్యార్థం NTA ఈ ప్రక్రియను కొంత సులభతరం చేసింది.
- సర్టిఫికేట్ను డౌన్లోడ్ చేయండి: అధికారిక JEE Main వెబ్సైట్ సందర్శించి "Photo Validation Certificate"ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
- ఫోటోను అతికించండి: మీ ప్రస్తుత పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోను అక్కడ అతికించండి.
- గెజిటెడ్ అధికారి సంతకం: ఈ సర్టిఫికేట్ను సంబంధిత అధికారి ద్వారా ధృవీకరించి, స్టాంపు వేయించాలి. గతంలో కేవలం పాఠశాల ప్రిన్సిపాళ్లకు మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉండగా, ఇప్పుడు కింది ఏ క్లాస్-1 గెజిటెడ్ అధికారినైనా సంప్రదించవచ్చు:
- తహశీల్దార్ లేదా రెవెన్యూ అధికారి.
- సబ్-డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ (SDM) లేదా జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ (DM).
- NRI అభ్యర్థుల కోసం: మీరు ఉన్న దేశంలోని భారతీయ రాయబార కార్యాలయం (Embassy) లేదా కన్సులేట్లోని క్లాస్-1 గెజిటెడ్ అధికారి ద్వారా ధృవీకరణ చేయించుకోవచ్చు.
- PDF అప్లోడ్: సంతకం పూర్తయిన తర్వాత, ఆ సర్టిఫికేట్ను స్కాన్ చేసి, మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా వచ్చిన లింక్ లేదా మీ క్యాండిడేట్ లాగిన్ ద్వారా జనవరి 15 లోపు అప్లోడ్ చేయండి.
ముఖ్య గమనిక: పరీక్షా కేంద్రానికి వెళ్లేటప్పుడు ఈ ధృవీకరించబడిన సర్టిఫికేట్ ఫోటోకాపీని తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకెళ్లాలి!
JEE Main 2026 సెషన్ 1 ముఖ్య తేదీలు:
- ధృవీకరణ గడువు: జనవరి 15, 2026.
- పరీక్షా నగరం (City Slip): జనవరి మొదటి వారంలో వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
- అడ్మిట్ కార్డ్: మీ పరీక్ష తేదీకి 3-4 రోజుల ముందు జారీ చేయబడతాయి.
- పరీక్షల విండో: జనవరి 21 నుండి జనవరి 30, 2026 వరకు.
- పరీక్షా విధానం: కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT).
చివరి సూచన:
గెజిటెడ్ అధికారి కోసం జనవరి 14 వరకు వేచి చూడకండి. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో రద్దీ ఉండవచ్చు లేదా సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఇప్పుడే ఈ పని పూర్తి చేసుకుంటే, పరీక్ష రోజున మీరు ప్రశాంతంగా ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మరియు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టులపై దృష్టి పెట్టవచ్చు.
మరింత సమాచారం కోసం NTA అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.