AP Inter Exams:ఏపీ ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలెర్ట్: పరీక్షల తేదీల్లో మార్పులు.. కొత్త షెడ్యూల్ పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Highlights

ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ 2026 పరీక్షల షెడ్యూల్‌లో మార్పులు జరిగాయి. హోలీ, రంజాన్ పండుగల వల్ల మారిన మ్యాథ్స్, సివిక్స్ పరీక్షల కొత్త తేదీలు మరియు ప్రాక్టికల్స్ పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఒక ముఖ్యమైన గమనిక. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి పరీక్షల కాలపట్టికలో (Time-table) కొన్ని స్వల్ప మార్పులు చేసింది. సాధారణంగా పరీక్షల సమయంలో పండుగలు వస్తే విద్యార్థులు ఒత్తిడికి లోనవుతుంటారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, హోలీ మరియు రంజాన్ పండుగల సెలవుల దృష్ట్యా రెండు పరీక్షల తేదీలను బోర్డు రీషెడ్యూల్ చేసింది.

ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి రంజిత్ బాషా గారు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ రెండు తేదీలు మినహా మిగతా పరీక్షలన్నీ పాత షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతాయి.

ఏయే పరీక్షల తేదీలు మారాయి?

  • మార్చి 3 (హోలీ): గతంలో ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారం మార్చి 3న సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ పేపర్-2ఏ మరియు సివిక్స్ పేపర్-2 పరీక్షలు జరగాల్సి ఉంది. అయితే ఆ రోజు హోలీ పండుగ కావడంతో, ఈ పరీక్షలను మార్చి 4వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.
  • మార్చి 20 (రంజాన్): మార్చి 20న ఫస్ట్ ఇయర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు లాజిక్ పరీక్షలు జరగాల్సి ఉంది. రంజాన్ సెలవు కారణంగా ఈ పరీక్షలను మార్చి 21వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు.

ప్రాక్టికల్స్ మరియు ఇతర కీలక తేదీలు

పరీక్షల సందడి జనవరి నుండే ప్రారంభం కానుంది. విద్యార్థులు ఈ క్రింది తేదీలను తప్పకుండా నోట్ చేసుకోవాలి:

  • నైతికత మరియు మానవ విలువలు (Ethics): జనవరి 21 (ఉదయం 10 నుండి మధ్యాహ్నం 1వరకు)
  • పర్యావరణ విద్య (Environmental Education): జనవరి 23 (ఉదయం 10 నుండి మధ్యాహ్నం 1వరకు)
  • వృత్తి విద్యా కోర్సుల (Vocational) ప్రాక్టికల్స్: జనవరి 27 నుండి ఫిబ్రవరి 10 వరకు.
  • జనరల్ కోర్సుల ప్రాక్టికల్స్: ఫిబ్రవరి 1 నుండి ఫిబ్రవరి 10 వరకు.

ముఖ్య గమనిక: ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు ప్రతిరోజూ రెండు షిఫ్టుల్లో జరుగుతాయి (ఉదయం 9-12 మరియు మధ్యాహ్నం 2-5). మీకు కేటాయించిన షిఫ్ట్ వివరాల కోసం మీ కాలేజీ నోటీసు బోర్డును గమనించండి.

సిలబస్ మార్పులపై అప్రమత్తంగా ఉండండి!

ఈ ఏడాది మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు సిలబస్‌తో పాటు పరీక్షా విధానంలో కూడా మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాక్‌లాగ్ సబ్జెక్టులు ఉన్న పాత విద్యార్థులు కొత్త సిలబస్ చూసి కంగారు పడకుండా ఉండటానికి బోర్డు ప్రత్యేక షెడ్యూల్‌ను ఇచ్చింది. సిలబస్ విషయంలో ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే వెంటనే మీ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్‌ను సంప్రదించి క్లారిటీ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

ముగింపు

పండుగ పూట విద్యార్థులు ప్రశాంతంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో బోర్డు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నిజంగా ఊరటనిచ్చే విషయమే. కాబట్టి, ఈ చిన్న మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకుని మీ ప్రిపరేషన్‌ను పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకోండి.

విద్యార్థులందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్!

