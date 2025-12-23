  • Menu
AP Inter 2026 Holi & Ramzan సెలవుల కారణంగా మార్పులు

Highlights

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు, విద్యార్థులు ప్రధాన పండుగల సమయంలో ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు 2026 పరీక్షల షెడ్యూల్‌లో కొన్ని స్వల్ప మార్పులు చేసింది. పరీక్షల సమయంలో హోలీ మరియు రంజాన్ ప్రధాన సెలవు దినాలుగా ప్రభుత్వం సెలవు క్యాలెండర్‌ను ప్రకటించింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు 2026 వార్షిక పరీక్షల షెడ్యూల్‌లో స్వల్ప మార్పులు చేసింది. హోలీ మరియు రంజాన్ పండుగలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యార్థులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బోర్డు కార్యదర్శి రంజిత్ బాషా తెలిపారు.

ముఖ్యమైన మార్పులు మరియు పరీక్షల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

మార్పు చేసిన పరీక్షా తేదీలు:

  • మార్చి 4 (మార్చి 3కి బదులుగా): ద్వితీయ సంవత్సరం మ్యాథ్స్ పేపర్ 2A మరియు సివిక్స్ పేపర్ 2 పరీక్షలు జరుగుతాయి (హోలీ కారణంగా మార్పు).
  • మార్చి 21 (మార్చి 20కి బదులుగా): ప్రథమ సంవత్సరం పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు లాజిక్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు (రంజాన్ కారణంగా మార్పు).

ఇతర ముఖ్యమైన తేదీలు:

  • ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్: జనవరి 21 (ఉదయం 10 నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు).
  • ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్: జనవరి 23 (ఉదయం 10 నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు).
  • ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు: ఫిబ్రవరి 1 నుండి ఫిబ్రవరి 10 వరకు (రెండు షిఫ్టులలో: ఉదయం 9-12 మరియు మధ్యాహ్నం 2-5).
  • ఒకేషనల్ కోర్సు పరీక్షలు: జనవరి 27 నుండి ఫిబ్రవరి 10 వరకు జరుగుతాయి.

విద్యార్థులు ఒత్తిడి లేకుండా పండుగలను జరుపుకుంటూనే పరీక్షలకు సిద్ధమవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మార్పులు చేసినట్లు బోర్డు స్పష్టం చేసింది. మరిన్ని వివరాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్ను సందర్శించవచ్చు.

