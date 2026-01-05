  • Menu
APMSRB Jobs 2026: ఏక్సామ్ అవసరం లేకుండా జాబ్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులో!

Highlights

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆసుపత్రుల్లో 220 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు APMSRB దరఖాస్తులు కోరుతోంది. జనవరి 22, 2026 లోపు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోండి. నెలకు గరిష్ట జీతం ₹2,05,500.

ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ (APMSRB), రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో 220 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. క్లినికల్, నాన్-క్లినికల్ మరియు సూపర్ స్పెషాలిటీ విభాగాల్లో పనిచేయాలనుకునే వైద్యులకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.

ఖాళీల వివరాలు:

జనరల్ మెడిసిన్, రేడియాలజీ, గైనకాలజీ, అనస్థీషియా, జనరల్ సర్జరీ, పీడియాట్రిక్స్ వంటి పలు విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి.

  1. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు (క్లినికల్): 130 పోస్టులు
  2. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు (నాన్-క్లినికల్): 16 పోస్టులు
  3. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు (సూపర్ స్పెషాలిటీ): 74 పోస్టులు

మొత్తం ఖాళీలు: 220

అర్హత ప్రమాణాలు:

  • అభ్యర్థులు సంబంధిత స్పెషాలిటీలో పూర్తికాల మెడికల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ (MD/ MS/ DNB/ DM/ MCh) కలిగి ఉండాలి.
  • గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుండి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • వయస్సు: జనవరి 7, 2025 నాటికి 18 నుండి 42 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. (SC/ST/BC/EWS అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్ల వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది).

ముఖ్యమైన తేదీలు:

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభం: జనవరి 08, 2026
  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జనవరి 22, 2026

దరఖాస్తు రుసుము:

  • ఓపెన్ కేటగిరీ (OC): ₹2000
  • BC/ SC/ ST/ EWS/ దివ్యాంగులు: ₹1500

ఎంపిక విధానం మరియు జీతం:

ఈ పోస్టులకు ఎటువంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. అకడమిక్ మెరిట్ మరియు అనుభవం ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.

జీతం: నెలకు ₹68,900 నుండి ₹2,05,500 వరకు ఉంటుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మంచి జీతంతో పాటు స్థిరమైన కెరీర్ కావాలనుకునే వైద్య నిపుణులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్ dme.ap.nic.in లేదా apmsrb.ap.nic.in ను సందర్శించండి.

