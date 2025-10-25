Zoho Pay App: జోహో సంచలన నిర్ణయం.. ఫోన్పే,గూగుల్ పేకు పోటీగా యూపీఐ యాప్..!
Zoho Pay App: Arattai యాప్, Ulaa బ్రౌజర్తో సంచలనం సృష్టించిన Zoho ఇప్పుడు పేటీఎం, ఫోన్పే, గూగుల్ పే వంటి యాప్లకు చెమటలు పట్టించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
Zoho Pay App: Arattai యాప్, Ulaa బ్రౌజర్తో సంచలనం సృష్టించిన Zoho ఇప్పుడు పేటీఎం, ఫోన్పే, గూగుల్ పే వంటి యాప్లకు చెమటలు పట్టించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. నివేదికల ప్రకారం, Zoho ఇప్పుడు UPI-ఆధారిత వినియోగదారు చెల్లింపుల ప్లాట్ఫారమ్ Zoho Payని ప్రారంభించనుంది, ఇది Paytm, PhonePe, Google Payలకు నేరుగా పోటీనిస్తుంది. Zoho తీసుకొచ్చిన Arattai యాప్ను WhatsAppకి మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రత్యామ్నాయంగా చూస్తున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా దీని డౌన్లోడ్ల సంఖ్య వేగంగా పెరిగింది. అదేవిధంగా, Ulaa బ్రౌజర్ కూడా Google Chromeకి గట్టి పోటీనిస్తోంది.
నివేదికల ప్రకారం, Zoho Pay ఒక ప్రత్యేక యాప్ అవుతుంది. దీనిని Arattai మెసెంజర్లో కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయవచ్చు. దీనివల్ల WhatsApp లాగానే Arattai వినియోగదారులకు ఒకే యాప్లో చాటింగ్, చెల్లింపులు రెండూ లభిస్తాయి. Zoho ఇప్పటికే చెల్లింపు-అగ్రిగేటర్ లైసెన్స్ను కలిగి ఉంది. Zoho బిజినెస్ ద్వారా వ్యాపార చెల్లింపులను అందిస్తోంది. ఇప్పుడు UPI చెల్లింపుల వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించడంతో మార్కెట్లో పోటీ పెరుగుతుంది. ఇప్పటికే తమ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్న కంపెనీలకు కూడా కొత్త సవాలు ఎదురవుతుంది.
ఇప్పటివరకు Zoho Pay యాప్ ప్రారంభమయ్యే తేదీ వెల్లడి కాలేదు, అయితే వచ్చే త్రైమాసికంలో దీన్ని ప్రారంభించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ యాప్ టెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉందని అంటున్నారు. దీనిని Androidతో పాటు iOS కోసం కూడా ప్రారంభించనున్నారు.
UPI ద్వారానే అత్యధిక డిజిటల్ లావాదేవీలు జరుగుతాయి
భారతదేశ డిజిటల్ చెల్లింపుల నెట్వర్క్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత చురుకైనది. ఇక్కడ UPI ద్వారా అత్యధిక డిజిటల్ చెల్లింపులు జరుగుతాయి. తాజా నివేదిక ప్రకారం, 2024లో UPI ద్వారా 17,221 కోట్ల లావాదేవీలు జరిగాయి, అయితే 2019లో ఈ సంఖ్య 1,079 కోట్లుగా ఉంది. ఈ లావాదేవీల మొత్తం విలువను పరిశీలిస్తే, 2019లో 18.4 లక్షల కోట్ల లావాదేవీలు జరిగాయి, అయితే 2024లో ఈ సంఖ్య దాదాపు 247 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది.