Zepto IPO.. సెబీకి రహస్య పత్రాల సమర్పణ! రూ. 11,000 కోట్ల సేకరణే లక్ష్యం
క్విక్ కామర్స్ దిగ్గజం జెప్టో ఐపీఓకు సిద్ధమైంది. సుమారు రూ. 11,000 కోట్ల నిధుల సేకరణే లక్ష్యంగా సెబీకి కాన్ఫిడెన్షియల్ DRHPని దాఖలు చేసింది. 2026లో ఈ కంపెనీ లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న క్విక్ కామర్స్ స్టార్టప్ జెప్టో (Zepto) ఐపీఓ దిశగా కీలక అడుగు వేసింది. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ 'సెబీ' (SEBI) కి తన ముసాయిదా పత్రాలను (DRHP) సమర్పించింది. అయితే, ఇక్కడ జెప్టో ఒక ప్రత్యేకమైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం విశేషం.
ఏమిటీ 'కాన్ఫిడెన్షియల్' ఫైలింగ్?
- జెప్టో తన ఐపీఓ పత్రాలను 'కాన్ఫిడెన్షియల్ ప్రీ-ఫైలింగ్' (Confidential Route) విధానంలో సమర్పించింది.
- దీని అర్థం ఏమిటంటే.. కంపెనీ వివరాలు వెంటనే బహిరంగం కావు.
- సెబీ నుంచి ప్రాథమిక అనుమతులు వచ్చాక, మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి పబ్లిక్ ఫైలింగ్కు వెళ్లేందుకు ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుంది.
ఐపీఓ ముఖ్యాంశాలు:
- నిధుల సేకరణ: ఈ ఐపీఓ ద్వారా సుమారు రూ. 11,000 కోట్లు సేకరించాలని జెప్టో భావిస్తోంది.
- లిస్టింగ్ ఎప్పుడు?: అన్ని అనుకున్నట్లు జరిగితే 2026 ప్రారంభంలో జెప్టో షేర్లు మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- రికార్డు: అతి తక్కువ కాలంలోనే ఐపీఓకు వెళ్తున్న అతిపెద్ద స్టార్టప్లలో ఒకటిగా జెప్టో నిలవనుంది.
జెప్టో ప్రస్థానం - మార్కెట్ విలువ:
స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ డ్రాపౌట్స్ ఆదిత్ పాలిచా, కైవల్య వోహ్రా స్థాపించిన ఈ సంస్థ, నేడు భారత్లో క్విక్ కామర్స్ రంగంలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
- వాల్యుయేషన్: అక్టోబర్ 2025 నాటికి ఈ సంస్థ విలువ $7 బిలియన్లు (సుమారు రూ. 58,000 కోట్లు) గా ఉంది.
- డార్క్ స్టోర్లు: దేశవ్యాప్తంగా జెప్టోకు 900 కంటే ఎక్కువ డార్క్ స్టోర్లు ఉన్నాయి.
- పోటీ: మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఉన్న జొమాటో (బ్లింకిట్), స్విగ్గీ (ఇన్స్టామార్ట్) వంటి దిగ్గజాలకు జెప్టో గట్టి పోటీనిస్తోంది.
విశ్లేషణ: జెప్టో ప్రస్తుతం తన వ్యాపార విస్తరణ కోసం నెలకు రూ. 1,000 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేస్తోంది. ఐపీఓ ద్వారా వచ్చే నిధులతో తన నెట్వర్క్ను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది. అయితే, కంపెనీ ఇంకా లాభాల్లోకి రాకపోవడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు దీనిపై ఎలా స్పందిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.