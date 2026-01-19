Wipro Q3 Results: విప్రో షేరు పడిపోయింది.. ఇది కొనడానికి సరైన సమయమా? అమ్మాలా?
Wipro Q3 Results: విప్రో కంపెనీ క్యూ3 FY26 ఫలితాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో విప్రో షేర్లు దాదాపు 10 శాతం వరకు పడిపోయాయి.
Wipro Q3 Results: విప్రో షేర్లు తమ క్యూ3 (Q3) ఫలితాల ప్రకటనకు ప్రతికూలంగా స్పందించాయి, ట్రేడింగ్ సెషన్లో దాదాపు 10% పడిపోయి పెట్టుబడిదారులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేశాయి. స్టాక్ ఇంట్రాడే కనిష్ట స్థాయి ₹241.5కి చేరుకుంది, ఆపై కొద్దిగా కోలుకుంది. సుమారు 10:30 AM నాటికి, విప్రో ₹249.5 వద్ద ట్రేడవుతోంది, ఇది ఇంకా 6.7% తగ్గుదలనే సూచిస్తుంది, తద్వారా మార్కెట్ యొక్క సంకోచమైన మూడ్ను తెలియజేస్తుంది.
విప్రో స్టాక్ పతనానికి కారణమేమిటి?
భారతీయ IT సేవల దిగ్గజం విప్రో సమర్పించిన FY26 మూడవ త్రైమాసికపు (అక్టోబర్-డిసెంబర్) ఆర్థిక ఫలితాలు స్టాక్ పనితీరుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. కంపెనీ నికర లాభం ₹3,119 కోట్లుగా నమోదైంది, ఇది మునుపటి సంవత్సరం ఇదే కాలంలో ఆర్జించిన ₹3,353.8 కోట్ల కంటే 7% తక్కువ.
లాభం తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు:
కొత్త కార్మిక చట్టాల అమలు, ఇది ₹302.8 కోట్ల వన్-టైమ్ వ్యయ భారాన్ని కలిగించింది.
దీర్ఘకాలిక కార్యకలాపాలను బలోపేతం చేయడానికి తీసుకున్న ప్రయత్నాలలో భాగంగా పునర్నిర్మాణానికి అయిన ఖర్చులు ₹263 కోట్లు.
లాభాల్లో క్షీణతను స్వాగతించనప్పటికీ, విప్రో తన ఆదాయ పనితీరును నిలబెట్టుకోగలిగింది. నికర ఆపరేటింగ్ ఆదాయం సంవత్సరానికి 5.5% పెరుగుదలతో ₹23,555.8 కోట్లుగా నమోదైంది. త్రైమాసికానికి త్రైమాసికంలో 3.9% లాభాల పతనం కాకుండా, 3.7% ఆదాయ వృద్ధి కూడా ఉంది.
వ్యూహాత్మక చర్యలు మరియు యాజమాన్యం యొక్క దృక్పథం
ఈ త్రైమాసికంలో, విప్రో హర్మాన్ యొక్క డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సొల్యూషన్స్ (DTS) వ్యాపారాన్ని దాదాపు ₹3,270 కోట్లు ($375 మిలియన్లు) కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ఒక ముఖ్యమైన అడుగు వేసింది. విప్రో యొక్క డిజిటల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సేవల సామర్థ్యాలను తన తోటివారిలో అత్యంత బలమైనవిగా మార్చడానికి ఇది ఒక చర్యగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
భవిష్యత్ కంపెనీ ప్రణాళికకు సంబంధించి, ప్రస్తుత చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ పల్లియా మాట్లాడుతూ, కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) అత్యంత ముఖ్యమైన సమస్యగా మారిందని పేర్కొన్నారు. AI- నేతృత్వంలోని భవిష్యత్తుకు సిద్ధం కావడానికి విప్రో తీవ్రంగా కృషి చేస్తోందని ఆయన ధృవీకరించారు.
డివిడెండ్ ప్రకటన కొంత ఉపశమనం
లాభాలు తగ్గినప్పటికీ, విప్రో తన వాటాదారులను మరచిపోలేదు మరియు ఒక్కో షేరుకు ₹6 మధ్యంతర డివిడెండ్ను ప్రకటించింది. రికార్డు తేదీ జనవరి 27గా నిర్ణయించబడింది మరియు ఈ నిధులు ఫిబ్రవరి 14 నాటికి పెట్టుబడిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ కావాలని భావిస్తున్నారు.
మీరు విప్రో షేర్లను కొనుగోలు చేయాలా, పట్టుకోవాలా (Hold) లేదా అమ్మాలా (Sell)?
విప్రో భవిష్యత్తుపై మార్కెట్ విశ్లేషకుల నుండి మిశ్రమ అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి:
SS వెల్త్స్ట్రీట్ వ్యవస్థాపకురాలు సుగంధ సచ్దేవా, కార్మిక కోడ్ ఖర్చుల వల్ల కలిగిన లాభాల పరిస్థితి పేలవంగా ఉందని, అయితే ఆదాయ వృద్ధి కంపెనీ ఇంకా కార్యకలాపాలలో స్థిరంగా ఉందని సూచిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. విప్రో షేర్లు చాలా కాలంగా స్థిరీకరించబడుతున్నాయని మరియు ఇప్పుడు కోలుకునే సంకేతాలను చూపడం ప్రారంభిస్తున్నాయని ఆమె విశ్లేషించారు. విప్రో ₹275 పైన ఉంటే, మధ్య కాలంలో ₹325 వైపు కదలిక జరగవచ్చు. అయితే, విప్రో వృద్ధి దాని పోటీదారుల కంటే నెమ్మదిగా ఉంటుందని కూడా ఆమె ఎత్తి చూపారు.
నువామా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ తక్కువ డీల్ విజయాలు మరియు నాల్గవ త్రైమాసికంలో వృద్ధి మందగించే ప్రమాదాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, జాగ్రత్తగా ఉండే వైఖరిని తీసుకుంది. బ్రోకరేజ్ ప్రస్తుతానికి 'హోల్డ్' (పట్టుకోండి) వైఖరిని సూచించింది.
ఏంజెల్ వన్ లో ఈక్విటీ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ రాజేష్ భోసలే మాట్లాడుతూ, విప్రో తన ఫలితాలను విడుదల చేసినప్పుడు భారీ గ్యాప్-డౌన్ ఓపెనింగ్ (ధరలో పెద్ద తగ్గుదలతో ప్రారంభం) ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. రోజంతా కొంత రికవరీ ప్రయత్నాలు జరిగాయని, అయితే స్వల్పకాలంలో స్టాక్ ఇంకా తక్కువ పనితీరును చూపవచ్చని ఆయన తెలిపారు. విప్రోకు నిరోధక స్థాయిలు (resistance levels) ₹260–265 మధ్య ఉన్నాయని, అయితే మద్దతు ప్రాంతం ₹235–240 పరిధిలో ఉందని ఆయన గమనించారు.
విప్రో యొక్క నాటకీయ పతనం హెచ్చరికలను జారీ చేసింది మరియు స్టాక్ ఇప్పుడు కొనుగోలుదారులు మరియు అమ్మకందారుల జాబితాలలో ఉంది. AI మరియు డిజిటల్ వ్యూహం ఫలితాలను ఇస్తే కంపెనీ పుంజుకోవడం కోసం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు మరియు త్వరిత లాభం పొందాలనుకునే వారు ఎదురుచూస్తున్నారు-స్వల్పకాలిక అస్థిరత ఆటలో అంతర్భాగమని వారు అంగీకరించాలి. మీ రిస్క్ తట్టుకునే సామర్థ్యం మరియు మీరు ఎంతకాలం పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారనే దాని ఆధారంగా కొనుగోలు చేయాలా, పట్టుకోవాలా లేదా అమ్మాలా అనేది మీ ఇష్టం.