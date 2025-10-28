Gold Price: బంగారం ధర తగ్గుతుందా? పెరుగుతుందా?
సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో, ఛత్ పూజ సందర్భంగా బంగారం ధర ఒక్కసారిగా రూ.1600 వరకు తగ్గింది.
Gold Price: సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో, ఛత్ పూజ సందర్భంగా బంగారం ధర ఒక్కసారిగా రూ.1600 వరకు తగ్గింది. సోమవారం నాడు MCXలో వెండి ధర కూడా తగ్గింది. అక్టోబర్ 27న 5 డిసెంబర్ ఎక్స్పైరీ కలిగిన వెండి ప్రారంభ ట్రేడింగ్లో రూ.4,560 లేదా 3 శాతం తగ్గి, కిలోగ్రాముకు రూ.1,42,910కి చేరుకుంది, ఇది మునుపటి ముగింపు కంటే రూ.1400 తక్కువ. రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
బంగారం ధరలు మరింత తగ్గుతాయా?
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్లో కమోడిటీ రీసెర్చ్ సీనియర్ అనలిస్ట్ మానవ్ మోడీ మాట్లాడుతూ, రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. గత కొన్ని నెలలుగా బంగారం ధరలో భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. గత వారంలోనే ఐదేళ్లలో అత్యధిక వారపు వృద్ధిని నమోదు చేసిన తర్వాత బంగారం జోరు తగ్గింది. అదే సమయంలో, సంవత్సరం ప్రారంభంలో భారీ వృద్ధి తర్వాత పెట్టుబడిదారుల లాభాల స్వీకరణ మధ్య వెండి ధర కూడా ఒక్క సెషన్లోనే 5 శాతం కంటే ఎక్కువ పడిపోయింది. ఇప్పుడు బంగారం ధరలు ఎందుకు ఒక్కసారిగా తగ్గుతున్నాయి అనే ప్రశ్న వస్తుంది.
బంగారం ధరలు ఎందుకు ఒక్కసారిగా తగ్గాయి?
అత్యంత ముఖ్యంగా, రష్యా-ఉక్రెయిన్, ఇజ్రాయెల్-హమాస్ మధ్య కాల్పుల విరమణ అవకాశాల మధ్య భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తత కొంతవరకు తగ్గింది. దీనితోపాటు, అమెరికా, చైనా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదురుతుందనే అంచనాలతో పెట్టుబడిదారుల ఆందోళన తగ్గింది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదివారం మలేషియాలో ASEAN సదస్సులో మాట్లాడుతూ, "మేము చైనాతో మంచి ఒప్పందం కుదుర్చుకోబోతున్నాం" అని అన్నారు. ఈ వారం ఆయన చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ను కూడా కలవనున్నారు. ఒకవైపు అమెరికా, చైనా మధ్య ఉద్రిక్తతలు నెమ్మదిగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి.
మరోవైపు, COMEXలో బంగారం ఔన్సుకు 4400 డాలర్ల రికార్డు స్థాయికి చేరుకోవడం, వెండి ధర 85 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరగడంతో ఇప్పుడు లాభాల స్వీకరణ జరుగుతోంది. దీనితోపాటు, మార్జిన్ కాల్స్, బలమైన డాలర్ సూచిక కారణంగా భయాందోళనల కారణంగా అమ్మకాలు ప్రారంభం కావడంతో మార్కెట్లో వేగంగా పతనం ఏర్పడింది.
బిజినెస్ టుడేతో మాట్లాడుతూ, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ కమోడిటీ పరిశోధకుడు నవనీత్ దమాని మాట్లాడుతూ, ఇప్పుడు ధరలు మరో 5-6 శాతం వరకు తగ్గవచ్చు. అంటే బంగారం ధరలు మరో 6000-7000 రూపాయలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.