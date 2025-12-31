  • Menu
Gold Prediction: బాబా వాంగా ప్రవచనం ప్రకారం 2026లో బంగారం పెట్టుబడి లాభకరమా?

Highlights

MCXలో బంగారం ధర ₹1 లక్ష దాటింది. 2026లో బాబా వంగ అంచనా వేసిన సంక్షోభం వస్తే బంగారం ₹1.8 లక్షలు చేరుతుందా? నిపుణుల విశ్లేషణను ఇక్కడ చూడండి.

బల్గేరియన్ ఆధ్యాత్మికవేత్త బాబా వంగ చేసిన ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం అంచనాల నేపథ్యంలో, 2026 సంవత్సరంలో బంగారం ధరలు ఎక్కడికి చేరుకుంటాయనే దానిపై పెట్టుబడిదారులు మరియు కొనుగోలుదారులలో ఆసక్తి నెలకొంది.

2026లో బంగారం ధరలు: బాబా వంగ అంచనాలు మరియు మార్కెట్ విశ్లేషణ

బంగారం ధరలు ఇటీవల వార్తల్లో నిలుస్తున్నాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ధరలు ఎటువైపు వెళ్తాయనే దానిపై ఊహాగానాలు సాగుతున్నాయి. పెట్టుబడిదారులు, కొనుగోలుదారులు మరియు విశ్లేషకులు ఈ పెరుగుదల కేవలం ఆరంభమా అని ఆలోచిస్తున్నారు.

బాబా వంగ అంచనాలు మరియు బంగారం

'బాల్కన్స్ నోస్ట్రడమస్'గా పిలువబడే బాబా వంగ, 2026 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభం తలెత్తవచ్చని అంచనా వేశారు. ఈ అంచనాల ప్రకారం.. బ్యాంకులు ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడం, కరెన్సీ విలువ కోల్పోవడం వంటి ఆర్థిక అవాంతరాలు సంభవించవచ్చు.

సాధారణంగా, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి సమయాల్లో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించి బంగారం కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపుతారు, దీనివల్ల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతాయి.

2026లో బంగారం ధర ఎంత పెరగవచ్చు?

గత ప్రపంచ సంక్షోభాల సమయంలో బంగారం ధరలు 20% నుండి 50% వరకు పెరిగాయని మార్కెట్ డేటా సూచిస్తోంది. 2026లో ఆర్థిక షాక్ తగిలే ప్రమాదం ఉంటే, పరిశ్రమ విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం, బంగారం ధర కనీసం 25% నుండి 40% వరకు పెరగవచ్చు.

దీని ప్రకారం, 2026లో దీపావళి సమయానికి (అక్టోబర్-నవంబర్), 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు ₹1.62 లక్షల పైచిలుకు చేరవచ్చని అంచనా. ఈ అద్భుతమైన ధర వద్ద, బంగారం చరిత్రలో రికార్డు గరిష్ట స్థాయిని నమోదు చేస్తుంది.

బంగారం ధరలు పెరగడానికి కారణాలు:

అనేక అంతర్జాతీయ మరియు దేశీయ కారకాలు బంగారం ధరలను పెంచుతున్నాయి:

  • ప్రపంచ వాణిజ్య యుద్ధాలు
  • ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం (inflation)
  • విదేశీ మారకపు హెచ్చుతగ్గులు
  • ఆర్థిక మందగమనం వైపు మొగ్గు

ఈక్విటీలు మరియు కరెన్సీలు అనిశ్చితంగా ఉన్నందున, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడి విలువను కాపాడుకోవడానికి బంగారాన్ని సురక్షితమైన ఎంపికగా చూస్తున్నారు.

పెట్టుబడిదారులు మరియు వినియోగదారులకు సూచన:

పెట్టుబడిదారులకు, ఆర్థిక అనిశ్చితికి వ్యతిరేకంగా బంగారం ఒక బలమైన పందెం. అయితే, సామాన్య ప్రజలకు పెరిగే ధరలు పెళ్లిళ్లు మరియు పండుగల సమయంలో ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి.

నిపుణుల సూచన ఏమిటంటే.. ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అంచనాలను మాత్రమే కాకుండా, ద్రవ్యోల్బణం పోకడలు, వడ్డీ రేట్లు మరియు ప్రపంచ పరిణామాలపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.

2026లో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నా లేదా స్థిరీకరించబడినా, అనిశ్చిత సమయాల్లో పెట్టుబడికి మరియు భద్రతకు బంగారం ఒక కీలకమైన ఆస్తిగా ఉంటుందనేది స్పష్టం.

