Stock Market: కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్.. అదానీ షేర్లు జూమ్.. ఎందుకో తెెలుసా..?
Stock Market: వారం రోజుల లాభాల తర్వాత, శుక్రవారం భారత మార్కెట్ క్షీణతను చూస్తోంది.
Stock Market: వారం రోజుల లాభాల తర్వాత, శుక్రవారం భారత మార్కెట్ క్షీణతను చూస్తోంది. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ తక్కువగా ట్రేడవుతుండగా, అదానీ షేర్లు ఈరోజు అనూహ్యంగా బాగా రాణించాయి. శుక్రవారం అదానీ షేర్లు బాగా ట్రేడవుతున్నాయి. సెబీ హిండెన్బర్గ్ కేసును తోసిపుచ్చిన తర్వాత అదానీ షేర్లలో ఈ పెరుగుదల వచ్చింది. వారంలోని చివరి ట్రేడింగ్ రోజున, సెన్సెక్స్ 400 పాయింట్లు పడిపోయి 82,612కి చేరుకుంది. నిఫ్టీ 100 పాయింట్లు పడిపోయి 25,320కి చేరుకుంది. నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా క్షీణతను చూస్తోంది, దాదాపు 150 పాయింట్లు పడిపోయింది.
టాప్ 30 బిఎస్ఇ స్టాక్లలో ఏడు మాత్రమే అధిక ట్రేడింగ్ను చూశాయి, అదానీ పోర్ట్స్ ముందంజలో ఉన్నాయి. ఇంతలో, 23 స్టాక్లు స్వల్ప క్షీణతను చూశాయి, టిసిఎస్ 1శాతం తగ్గింది. లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్లలో క్షీణత కారణంగా ఈ క్షీణత ఏర్పడింది. ఒక వారం లాభాల తర్వాత, ఈ స్టాక్లు ఈరోజు అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఇంకా, సుంకాలు, వాణిజ్య ఒప్పందంపై యుఎస్ వైఖరి అస్పష్టంగానే ఉంది. అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు ఫెడ్ రేటు తగ్గింపు కూడా స్టాక్ మార్కెట్పై ఒత్తిడిని పెంచుతోంది.
జైడస్ వెల్నెస్, డిసిఎం శ్రీరామ్, జెన్ టెక్నాలజీస్ షేర్లు 2 శాతానికి పైగా పడిపోయాయి. అదనంగా, ఐఎఫ్సిఐ, ఇండియామార్ట్, సోనెట్ సాఫ్ట్వేర్ వంటి స్టాక్లు కూడా క్షీణించాయి. అదానీ పవర్ షేర్లు 7 శాతం పెరిగి 675కి చేరుకున్నాయి. అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ షేర్లు దాదాపు 4 శాతం పెరిగాయి. అదానీ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ 3 శాతం, అదానీ పోర్ట్ 2 శాతం, అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ షేర్లు కూడా దాదాపు 3 శాతం పెరిగాయి.
వాస్తవానికి, గురువారం మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత, సెబీ అదానీపై హిండెన్బర్గ్ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చిందని, కేసును మూసివేసిందని అదానీ గురించి వార్తలు వచ్చాయి. ఈ వార్తల తర్వాత, హిండెన్బర్గ్ ఆరోపణలు చేసినప్పుడు అదానీ షేర్లు బాగా పడిపోయినందున, ఈ రోజు అన్ని అదానీ స్టాక్లు పెరుగుదలను చూస్తున్నాయి.
ఈరోజు BSEలో మొత్తం 3,538 షేర్లు ట్రేడవుతున్నాయి, వాటిలో 1,980 పెరుగుతున్నాయి , 1,380 తగ్గుతున్నాయి. మిగిలిన 178 షేర్లు మారలేదు. 132 షేర్లు అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకగా, 61 షేర్లు లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకాయి. 87 షేర్లు 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిల వద్ద, 29 షేర్లు 52 వారాల కనిష్ట స్థాయిల వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.