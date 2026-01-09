Income Tax: ఐటీ రిఫండ్ ఇంకా రాలేదా? మీ అకౌంట్లో డబ్బులు పడకపోవడానికి ఇవే కారణాలు!
ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసినా రిఫండ్ రాలేదా? బ్యాంక్ అకౌంట్ వెరిఫికేషన్, నోటీసులు మరియు ఆలస్యానికి గల కారణాల గురించి పూర్తి సమాచారం.
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి (AY 2025-26) సంబంధించి ఇన్కం టాక్స్ రిటర్న్స్ (ITR) ఫైల్ చేసిన చాలా మంది పన్ను చెల్లింపుదారులు ప్రస్తుతం ఒకే ప్రశ్న అడుగుతున్నారు.. "మా రిఫండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది?". సాధారణంగా ఐటీఆర్ దాఖలు చేసిన 4 నుంచి 5 వారాల్లోపు డబ్బులు జమ కావాల్సి ఉండగా, ఈసారి డిసెంబర్ దాటినా చాలా మందికి ఇంకా రిఫండ్ అందలేదు. అసలు ఈ ఆలస్యానికి కారణాలేంటి? మీరేం చేయాలి? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
రిఫండ్ ఆలస్యమవడానికి ప్రధాన కారణాలు:
ఐటీ శాఖ రిఫండ్ను హోల్డ్లో పెట్టడానికి ఈ కింది అంశాలు కారణం కావచ్చు:
- బ్యాంక్ ఖాతా ధ్రువీకరణ (Pre-validation): మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు తప్పుగా ఉండటం లేదా ఖాతాను ముందస్తుగా 'ప్రీ-వ్యాలిడేట్' చేసుకోకపోవడం వల్ల రిఫండ్ ఆగిపోతుంది.
- డేటా వ్యత్యాసాలు: మీరు దాఖలు చేసిన ఐటీఆర్ వివరాలు, Form 26AS లేదా AIS (Annual Information Statement) లోని వివరాలతో సరిపోలనప్పుడు ఐటీ శాఖ రిఫండ్ను నిలిపివేస్తుంది.
- ఈ-వెరిఫికేషన్ చేయకపోవడం: ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత 30 రోజుల్లోపు కచ్చితంగా 'ఈ-వెరిఫికేషన్' పూర్తి చేయాలి. ఇది చేయకుంటే మీ రిటర్న్స్ చెల్లవు.
- తప్పుడు మినహాయింపులు: అనర్హమైన మినహాయింపులు (Deductions) క్లెయిమ్ చేసినా, అధిక విలువ కలిగిన లావాదేవీలను దాచినా ఐటీ శాఖ నోటీసులు పంపి తనిఖీలు చేస్తుంది.
- సాంకేతిక కారణాలు: ఐటీ పోర్టల్లో తలెత్తే సాంకేతిక సమస్యల వల్ల కూడా ఈసారి ప్రాసెసింగ్ నెమ్మదించింది.
ఆలస్యమైతే వడ్డీ వస్తుందా?
అవును! ఒకవేళ రిఫండ్ రావడం ఆలస్యమైతే, పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఊరటనిస్తూ ఐటీ శాఖ ప్రతి నెల 0.5 శాతం వడ్డీని చెల్లిస్తుంది.
మీరు ఏం చేయాలి?
నోటీసులు చెక్ చేయండి: మీ రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ లేదా ఐటీ పోర్టల్లో ఏవైనా నోటీసులు వచ్చాయేమో చూడండి.
రిటర్న్స్ సవరించండి: వివరాల్లో తప్పులు ఉంటే, జరిమానాతో కూడిన 'అప్డేటెడ్ రిటర్న్స్' ఫైల్ చేసే అవకాశం ఇప్పుడు ఉంది.
వెయిట్ అండ్ వాచ్: ఒకవేళ మీకు ఎలాంటి నోటీసులు రాకపోతే, అంతర్గత తనిఖీలు ముగియగానే డబ్బులు నేరుగా మీ ఖాతాలో జమవుతాయి.
చట్టపరంగా 2025-26 అసెస్మెంట్ ఇయర్ రిటర్న్స్ ప్రాసెస్ చేయడానికి 2026, డిసెంబర్ 31 వరకు గడువు ఉన్నప్పటికీ, తప్పులు లేని పక్షంలో త్వరలోనే రిఫండ్ వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.