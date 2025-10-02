  • Menu
Hurun India Rich List 2025: హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్.. రిచ్చెస్ట్ ప్రొఫెషనల్ మేనేజర్‌గా జయశ్రీ ఉల్లాల్..!

Highlights

Hurun India Rich List 2025: టెక్నాలజీ, కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో మహిళల ఆధిపత్యం పెరుగుతూనే ఉంది.

Hurun India Rich List 2025: టెక్నాలజీ, కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో మహిళల ఆధిపత్యం పెరుగుతూనే ఉంది. వీటిలో, ఒక పేరు అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2025 ప్రకారం, అరిస్టా నెట్‌వర్క్స్ CEO అయిన జయశ్రీ ఉల్లాల్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో అత్యంత ధనిక ప్రొఫెషనల్ మేనేజర్‌గా మారారు. ఆమె రూ.50,170 కోట్ల అద్భుతమైన సంపదను సంపాదించింది, మైక్రోసాఫ్ట్ CEO సత్య నాదెళ్ల, గూగుల్ CEO సుందర్ పిచాయ్ వంటి ప్రముఖ వ్యక్తులను అధిగమించింది.

జయశ్రీ ఉల్లాల్ ఒక ప్రొఫెషనల్ మేనేజర్ మాత్రమే కాదు, హురున్ జాబితాలో భారతదేశంలోనే అత్యంత ధనవంతురాలు కూడా. ఆమె నైకా ఫల్గుణి నాయర్, జోహో రాధా వెంబులను అధిగమించింది. ఈ విజయం ఆమెను ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెక్నాలజీ పరిశ్రమలో పెరుగుతున్న మహిళల శక్తికి చిహ్నంగా చేసింది.

జయశ్రీ ఉల్లాల్ నికర విలువ ఎలా పెరిగింది

ఆమె సంపద అరిస్టా నెట్‌వర్క్స్‌లో ఆమెకున్న 3 శాతం వాటా, కంపెనీ అద్భుతమైన వృద్ధి కారణంగా ఉంది. ఫోర్బ్స్ ప్రకారం, అరిస్టా నెట్‌వర్క్స్ విలువ 2024లో $7 బిలియన్లకు చేరుకుంది, ఇది జయశ్రీ ఉల్లాల్ నికర విలువను గణనీయంగా పెంచింది. అరిస్టా నెట్‌వర్క్స్ సిలికాన్ వ్యాలీలో అత్యంత విజయవంతమైన నెట్‌వర్కింగ్ కంపెనీలలో ఒకటిగా మారింది. జయశ్రీ ఉల్లాల్ నాయకత్వంలో, ఇది ప్రపంచ సాంకేతిక మార్కెట్లో బలమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంది.

సత్య నాదెళ్ల, సుందర్ పిచాయ్ నికర విలువ

మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ సత్య నాదెళ్ల నికర విలువ రూ.9,770 కోట్లు, జయశ్రీ ఉల్లాల్ కంటే చాలా తక్కువ అని హురున్ నివేదిక పేర్కొంది. అదే సమయంలో సుందర్ పిచాయ్ రూ.5,810 కోట్లతో జాబితాలో ఏడవ స్థానంలో ఉన్నారు. పెప్సికో మాజీ సీఈఓ ఇంద్రా నూయి కూడా రూ. 5,130 కోట్ల నికర విలువతో ఎనిమిదో స్థానంలో ఉన్నారు.

జయశ్రీ ఉల్లాల్ జీవిత చరిత్ర

జయశ్రీ ఉల్లాల్ లండన్‌లో జన్మించి న్యూఢిల్లీలో పెరిగారు. ఆమె శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో స్టేట్ యూనివర్సిటీ నుండి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని, శాంటా క్లారా యూనివర్సిటీ నుండి మాస్టర్స్ డిగ్రీని పొందారు. 2008 నుండి అరిస్టా నెట్‌వర్క్స్‌కు CEO, అధ్యక్షురాలిగా ఉన్నారు. కంపెనీని సిలికాన్ వ్యాలీలోని ప్రముఖ నెట్‌వర్కింగ్ ప్లేయర్‌లలో ఒకటిగా నిర్మించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.

