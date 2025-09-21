H-1B Visa Fee Hike: H-1B వీసాలపై కొత్త ఆంక్షలు.. కాస్త ఉపశమనం కల్పించిన అమెరికా..!
H-1B Visa Fee Hike: US వైట్ హౌస్ తన H-1B వీసా విధానానికి సంబంధించి శనివారం (సెప్టెంబర్ 20, 2025) ఒక వివరణ జారీ చేసింది. కొత్త నిబంధన ప్రకారం విధించిన భారీ $100,000 రుసుము కొత్త దరఖాస్తుదారులకు ఒకసారి మాత్రమే వర్తిస్తుందని వైట్ హౌస్ పేర్కొంది. శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 19) ఈ రుసుము ఏటా చెల్లించబడుతుందని, కొత్త వీసాలు, పునరుద్ధరణలు రెండింటికీ వర్తిస్తుందని US వాణిజ్య కార్యదర్శి హోవార్డ్ లుట్నిక్ పేర్కొన్నారు. ఇది టెక్ పరిశ్రమలో విస్తృత ఆందోళనను రేకెత్తించింది.
అయితే, $100,000 రుసుము కొత్త H-1B వీసా దరఖాస్తులకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని, ఇప్పటికే ఉన్న వీసా హోల్డర్లకు కాదని వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లెవిట్ శనివారం స్పష్టం చేశారు. దీని అర్థం USలో తిరిగి ప్రవేశించడానికి ఇప్పటికే ఉన్న H-1B కార్మికులు ఈ రుసుమును చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
USAలో H-1B వీసాలపై కొత్త ఆంక్షలు భారతీయ ఐటీ సేవల కంపెనీలపై కాకుండా భారతీయులపైనే ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతాయని కోటక్ మహీంద్రా AMC మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నీలేష్ షా పేర్కొన్నారు. మన ప్రతిభ విదేశాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా భారతదేశంలో ఒక పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అన్నారు. కొరియన్ కార్మికులను పరిమితం చేయడం లేదా H-1B వీసా నియమాలను అకస్మాత్తుగా మార్చడం వంటి చర్యలు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలను చూపుతాయని షా హెచ్చరించారు.
అమెరికా ఛాంబర్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ, "కార్మికులు, వారి కుటుంబాలు, అమెరికన్ యజమానులపై ప్రభావం గురించి మేము ఆందోళన చెందుతున్నాము. ఈ విధానం పూర్తి ప్రభావాన్ని, ముందుకు సాగడానికి ఉత్తమ మార్గాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మేము పరిపాలన, మా సభ్యులతో కలిసి పనిచేస్తున్నాము."
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ H-1B వీసా ఆర్డర్ను అనుసరించి, అమెరికన్ టెక్ దిగ్గజాలు మైక్రోసాఫ్ట్, మెటా, అమెజాన్ తమ H-1B, H-4 వీసా ఉద్యోగులను అమెరికాకు తిరిగి రావాలని సూచించాయి. రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, మైక్రోసాఫ్ట్ H-1B, H-4 వీసాలు కలిగి ఉన్న తన ఉద్యోగులను అమెరికాకు తిరిగి రావాలని గట్టిగా సూచించింది. H-1B వీసాదారులు భవిష్యత్తులో అమెరికాలోనే ఉండాలని కంపెనీ పేర్కొంది.
అమెరికాలో H-1B వీసాదారులలో దాదాపు 70శాతం మంది భారతీయులు, తరువాత చైనా పౌరులు ఉన్నారు. గతంలో, మొత్తం రుసుము వరుసగా $215 , $750 మధ్య ఉండేది. ఇప్పుడు, ఇది భారత రూపాయిలలో సుమారు 8.8 మిలియన్ల రూపాయలకు పెరిగింది. కంపెనీలు ఏటా ఇంత భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించడం కష్టమని నిపుణులు తెలిపారు.
ఒక కంపెనీ సంవత్సరానికి రూ.100,000 రుసుము చెల్లించాల్సి వస్తే, వారు దానిని భరించలేరు. భారతీయులు ఎక్కువగా నష్టపోతారు, ఎందుకంటే వారిలో ఎక్కువ మంది ఈ వీసాను ఉపయోగిస్తున్నారు. తరువాత గ్రీన్ కార్డులు పొందడం ద్వారా అమెరికన్ పౌరులుగా మారుతున్నారు. ఈ నిర్ణయం వారిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.