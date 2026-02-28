  • Menu
Lab grown gold: ల్యాబ్‌లో తయారైన బంగారం.. నిజంగానే అసలుదా?

Lab grown gold: ల్యాబ్‌లో తయారైన బంగారం.. నిజంగానే అసలుదా?

Lab grown gold: ల్యాబ్-గ్రోన్ గోల్డ్ అంటే ఏమిటి? ఇది అసలైన బంగారమేనా? భద్రత, ధర, రీసేల్ విలువ ఎలా ఉంటాయి? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Lab grown gold: ఆభరణాల మార్కెట్లో తాజాగా ల్యాబ్‌లో తయారుచేసే బంగారం (Lab-Grown Gold) పై చర్చ పెరుగుతోంది. సాంప్రదాయంగా భూమిలో తవ్వి తీసే బంగారానికి ఇది ప్రత్యామ్నాయంగా వస్తుండటంతో, వినియోగదారుల్లో దీని నాణ్యత, భద్రత, రీసేల్ విలువపై ఆసక్తి నెలకొంది.

నిపుణుల ప్రకారం, ల్యాబ్-గ్రోన్ గోల్డ్ రసాయనికంగా మరియు భౌతికంగా సహజ బంగారంతో సమానమే. తేడా ఉత్పత్తి విధానంలో మాత్రమే ఉంటుంది. భూమిలో తవ్వడం కాకుండా శాస్త్రవేత్తలు నియంత్రిత వాతావరణంలో సాంకేతిక పద్ధతులతో దీన్ని తయారు చేస్తారు. ఇది గోల్డ్-ప్లేటెడ్ లేదా నకిలీ బంగారం కాదు; అసలు బంగారమే.

ల్యాబ్‌లో బంగారం తయారీకి ప్రధానంగా రెండు పద్ధతులు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒకటి అణు స్థాయిలో బంగారం అణువులను నిర్మించే సాంకేతికత. ఇది ప్రస్తుతం ఖరీదైన ప్రక్రియ. మరొకటి రీసైకిల్ చేసిన బంగారాన్ని శుద్ధి చేసి అత్యధిక స్వచ్ఛతతో తయారు చేయడం. ఈ సాంకేతికత ఇంకా విస్తృత స్థాయిలో ఆభరణాల ఉత్పత్తిలో ప్రవేశించలేదు.

పర్యావరణ పరిరక్షణ దృష్ట్యా ల్యాబ్-గ్రోన్ గోల్డ్‌కు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. బంగారం తవ్వకాలలో భూమి నాశనం, నీటి వినియోగం, సయనైడ్, మెర్క్యురీ వంటి హానికర రసాయనాల వినియోగం జరుగుతుంది. ఈ ప్రభావాలను తగ్గించేందుకు ల్యాబ్ తయారీ విధానం ఒక సుస్థిర ప్రత్యామ్నాయంగా భావిస్తున్నారు.

ధర పరంగా ప్రస్తుతం ల్యాబ్-గ్రోన్ గోల్డ్ సహజ బంగారంతో పోలిస్తే పెద్దగా తక్కువ కాదు. అధునాతన సాంకేతికత, మౌలిక సదుపాయాల ఖర్చులు ధరపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అయితే, భవిష్యత్తులో ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరిగితే ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

రీసేల్ విలువ విషయంలో బరువు, స్వచ్ఛత మరియు మార్కెట్ ధరలు కీలకం. స్వచ్ఛత సహజ బంగారంతో సమానంగా ఉంటే రీసేల్ విలువ కూడా దాదాపు సమానంగానే ఉండొచ్చు. అయితే వినియోగదారుల ఆమోదం పూర్తిగా రావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు.

భారతదేశంలో బంగారానికి సాంస్కృతిక, మతపరమైన ప్రాధాన్యం ఉంది. వివాహాలు, పండుగలు, శుభకార్యాల్లో సహజ బంగారానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ల్యాబ్-గ్రోన్ గోల్డ్ పూర్తిగా ప్రత్యామ్నాయంగా మారడానికి కాలం పట్టే అవకాశం ఉంది.

మొత్తంగా చూస్తే, ల్యాబ్-గ్రోన్ గోల్డ్ పర్యావరణ హితమైన, నాణ్యమైన ఒక కొత్త ఎంపికగా మార్కెట్లో ప్రవేశిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఇది ఆభరణాల రంగాన్ని ప్రభావితం చేసే అవకాశముంది.

