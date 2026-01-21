  • Menu
Stock Market: రూపాయి విలువ పతనానికి అసలు కారణం ఏంటి? అమెరికా డాలర్ బలం పెరిగిందా లేక మన కరెన్సీ బలహీనపడిందా?

Highlights

భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగిశాయి. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ చారిత్రాత్మక కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది.

బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకులతో కూడిన రోజును ముగించింది. భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు మరియు ప్రపంచ వాణిజ్య అనిశ్చితిపై కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపాయి.

మార్కెట్ బలహీనంగా ప్రారంభమైంది మరియు రోజు గడుస్తున్న కొద్దీ అమ్మకాలు తీవ్రమయ్యాయి. ఒకానొక దశలో సెన్సెక్స్ 1,000 పాయింట్లకు పైగా పడిపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందారు. అయితే మధ్యాహ్నం తర్వాత కొనుగోళ్ల ఆసక్తి పెరగడంతో సూచీలు చాలావరకు నష్టాలను రికవరీ చేశాయి. అయినప్పటికీ, రెండు బెంచ్‌మార్క్ సూచీలు ప్రతికూల స్థితిలోనే ముగిశాయి.

సెన్సెక్స్ మునుపటి ముగింపు 82,180.47 తో పోలిస్తే 81,794.65 వద్ద బలహీనంగా ప్రారంభమైంది. సెషన్‌లో 81,124.45 కనిష్ట స్థాయిని తాకినప్పటికీ, చివరికి 270.84 పాయింట్ల నష్టంతో 81,909.63 వద్ద ముగిసింది. అదేవిధంగా, నిఫ్టీ 50 కూడా రోజులో 25,100 కీలక స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయింది మరియు చివరికి 75 పాయింట్ల నష్టంతో 25,157.50 వద్ద ముగిసింది.

రూపాయి రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి పతనం

పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చేలా, భారత రూపాయి అమెరికన్ డాలర్‌తో పోలిస్తే చారిత్రాత్మక కనిష్ట స్థాయి 91.73 కి పడిపోయింది. ఇది ప్రపంచ కరెన్సీ అస్థిరత మరియు అనిశ్చితి కారణంగా భారత కరెన్సీలో నిరంతర క్షీణతను సూచిస్తుంది.

లాభపడిన మరియు నష్టపోయిన ప్రధాన స్టాక్స్

సెన్సెక్స్‌లోని 30 స్టాక్స్‌లో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ట్రెంట్, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (BEL), యాక్సిస్ బ్యాంక్ మరియు హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ అత్యధికంగా నష్టపోయాయి. మరోవైపు, ఎటర్నల్ (Eternal), అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్, ఇండిగో, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మరియు అదానీ పోర్ట్స్ లాభపడ్డాయి, తద్వారా మార్కెట్ మొత్తం పతనాన్ని కొంతవరకు తగ్గించాయి.

ప్రపంచ మార్కెట్ సూచనలు

ప్రపంచ కమోడిటీ మార్కెట్‌లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్‌కు $64.33 వద్ద ఉండగా, బంగారం ధర ఔన్స్‌కు సుమారు $4,862 వద్ద ఉంది, ఇది పెట్టుబడిదారులు ఇప్పటికీ బంగారం భద్రతను కోరుకుంటున్నారని సూచిస్తుంది.

ప్రపంచ పరిణామాల వల్ల ప్రతిరోజూ ధరలలో హెచ్చుతగ్గులు సంభవిస్తున్నందున, స్టాక్ మార్కెట్ ఆటగాళ్లు కొంతకాలం అప్రమత్తంగా ఉండాలని మరియు భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితి, కరెన్సీ కదలికలు మరియు కమోడిటీ ధరలను నిశితంగా పరిశీలించాలని భావిస్తున్నారు. తాజా మార్కెట్ అప్‌డేట్స్ కోసం BSE India మరియు NSE India వెబ్‌సైట్లను సందర్శించవచ్చు.

