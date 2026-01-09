Oil War: రష్యాను కాదని వెనిజులా వైపు భారత్ మొగ్గు చూపుతుందా? ఉత్కంఠ రేపుతున్న చమురు రాజకీయం!
రష్యా ముడిచమురుకు ప్రత్యామ్నాయంగా, ఇంధన భద్రత మరియు ధరల స్థిరీకరణ కోసం అమెరికా కొత్త నియంత్రిత వ్యవస్థ ద్వారా వెనిజులా చమురును భారత్కు ఆఫర్ చేస్తోంది.
అమెరికా నియంత్రణలో వెనిజులా చమురు దిగుమతి ప్రతిపాదనతో భారత్ తన అంతర్జాతీయ ఇంధన అవసరాలను తీర్చుకోవడంలో ఒక కొత్త అధ్యాయం మొదలవుతుంది. రష్యా చమురుపై భారత్ ఎక్కువగా ఆధారపడుతోందన్న విమర్శల వల్ల భారత్-అమెరికా సంబంధాల్లో తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి ఈ నిర్ణయం దోహదపడవచ్చు.
ఈ నేపథ్యంలోనే, వెనిజులా నుండి భారత్ వంటి ప్రపంచ దేశాలకు వెళ్లే చమురుకు వైట్ హౌస్ ఒక మార్కెటింగ్ ఏజెంట్గా బాధ్యత తీసుకుంది. అయితే, ఈ అమ్మకాల ద్వారా వచ్చే డబ్బు వెనిజులాలోని అవినీతిపరుల చేతుల్లోకి లేదా అక్రమ ప్రభుత్వానికి వెళ్లకుండా, అక్కడి ప్రజల సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధి కోసం మాత్రమే వాడాలని అమెరికా స్పష్టమైన నిబంధనలు విధించింది.
ఈ కొత్త అమెరికా వ్యవస్థ అసలు కథేంటి?
ప్రస్తుత ప్రాథమిక అవగాహన ప్రకారం ఈ విధానం ఇలా సాగుతుంది:
- సుమారు 2 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన 3 నుంచి 5 కోట్ల బారెళ్ల వెనిజులా ముడిచమురును ప్రపంచవ్యాప్తంగా విక్రయిస్తారు.
- ఈ అమ్మకాలను వెనిజులా ప్రభుత్వ సంస్థలు కాకుండా, నేరుగా అమెరికా ప్రభుత్వం పర్యవేక్షిస్తుంది.
- చమురు అమ్మకం ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని అమెరికా నియంత్రణలో ఉన్న ఖాతాల్లో జమ చేసి, వెనిజులా ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ పునరుద్ధరణ ప్రాజెక్టులకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు.
- అంతర్జాతీయ కొనుగోలుదారులకు ఆంక్షల భయం లేకుండా వెనిజులా చమురు ఉత్పత్తులను పొందే అవకాశం ఈ విధానం ద్వారా లభిస్తుంది.
భారతదేశానికి ఇది ఎందుకు ముఖ్యం?
గతంలో ఆంక్షలు విధించకముందు, వెనిజులా ముడిచమురును భారీగా కొనుగోలు చేసే దేశాల్లో భారత్ ఒకటి. ముఖ్యంగా వెనిజులా ఇచ్చే 'హెవీ గ్రేడ్' చమురును శుద్ధి చేసే సామర్థ్యం భారత రిఫైనరీలకు ఉంది.
- రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వంటి భారతీయ కంపెనీలు అమెరికా అనుమతితో ఈ కొత్త విధానం ద్వారా చమురును కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.
- రష్యా చమురుపై ఆధారపడటం తగ్గించడంతో పాటు, భారత్లోని సంక్లిష్ట రిఫైనరీలకు ఈ రకమైన చమురు ఆర్థికంగా ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
- ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడిచమురు ధరలను కొంతవరకు అదుపు చేయడంలో సహాయపడటమే కాకుండా, భారత్కు దీర్ఘకాలిక ఇంధన భద్రతను ఇస్తుంది.
ముందుకు వెళ్లే దారి
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు నిల్వలు ఉన్న వెనిజులా నుండి మళ్లీ సరఫరా మొదలవ్వడం అనేది ప్రపంచ మార్కెట్లపై పెద్ద ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది అంతర్జాతీయ ఇంధన దౌత్యంలో ఒక ఆసక్తికరమైన మార్పుగా నిలుస్తుంది.