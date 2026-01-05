  • Menu
India Economy: వెనిజ్యుయెలా యూఎస్ సమస్యలు భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతాయా?

Highlights

2026 వెనిజులాపై అమెరికా దాడుల ప్రభావం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై స్వల్పంగానే ఉండనుంది. ముడి చమురు దిగుమతులు ఇప్పటికే తగ్గగా, ఆంక్షలు సడలిస్తే OVL తన చమురు ఉత్పత్తిని పెంచే అవకాశం ఉంది.

వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా ఆరోపణలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అరెస్టు చేయించడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలకలం రేగింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు నిల్వలున్న వెనిజులాలో నెలకొన్న ఈ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతాయన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే, నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై దీని ప్రభావం చాలా తక్కువగా ఉండనుంది.

గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనిషియేటివ్ (GTRI) వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ శ్రీవాస్తవ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అమెరికా ఆంక్షల కారణంగా గత కొన్నేళ్లుగా వెనిజులాతో భారత వాణిజ్యం భారీగా తగ్గింది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వెనిజులా నుండి ముడి చమురు దిగుమతులు 81.3 శాతం తగ్గాయి. ఒకప్పుడు రోజుకు 4 లక్షల బ్యారెళ్ల చమురు కొనుగోలు చేసిన భారత్, ఇప్పుడు చాలా తక్కువ పరిమాణంలో దిగుమతి చేసుకుంటోంది. 2024లో $1.4 బిలియన్లుగా ఉన్న ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం, 2025 నాటికి బాగా క్షీణించింది.

భారత చమురు సంస్థలకు కలిగే ప్రయోజనాలు:

ప్రపంచ చమురు నిల్వల్లో వెనిజులా వాటా 18 శాతం. అమెరికా జోక్యంతో వెనిజులా చమురు రంగంలో మార్పులు వస్తే, అది భారత కంపెనీలకు మేలు చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఓఎన్‌జీసీ విదేశ్ లిమిటెడ్ (OVL) కు వెనిజులాలోని శాన్ క్రిస్టోబల్ చమురు క్షేత్రంలో 40% వాటా ఉంది. ఆంక్షల కారణంగా నిలిచిపోయిన సుమారు ఒక బిలియన్ డాలర్ల బకాయిలను వసూలు చేసుకునే అవకాశం భారత్‌కు కలుగుతుంది.

ఆంక్షలు గనుక తొలగించబడితే, OVL తన అధునాతన పరికరాలను ఉపయోగించి చమురు ఉత్పత్తిని రోజుకు 5,000-10,000 బ్యారెళ్ల నుండి లక్ష బ్యారెళ్ల వరకు పెంచే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం వెనిజులాలో నెలకొన్న రాజకీయ సంక్షోభం వల్ల భారత్‌కు తక్షణ ఆర్థిక నష్టం లేకపోయినా, భవిష్యత్తులో ఆంక్షల తొలగింపు భారత చమురు సంస్థలకు గొప్ప అవకాశంగా మారవచ్చు.

సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, వెనిజులా పరిణామాల వల్ల భారత ఇంధన భద్రతకు ముప్పు లేదు సరికదా, పరిస్థితులు చక్కబడితే భారత కంపెనీలకు లాభదాయకంగా మారే అవకాశం ఉంది.

