Vedanta Group: జేపీ గ్రూప్ను రూ.17,000 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన వేదాంత..!
Vedanta Group: అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన జైప్రకాష్ అసోసియేట్స్ (JAL)ను కొనుగోలు చేయడానికి మైనింగ్ రంగ దిగ్గజం వేదాంత రూ.17,000 కోట్ల విజయవంతమైన బిడ్ వేయడం ద్వారా అదానీ గ్రూప్ను వెనక్కి నెట్టివేసింది.
Vedanta Group: అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన జైప్రకాష్ అసోసియేట్స్ (JAL)ను కొనుగోలు చేయడానికి మైనింగ్ రంగ దిగ్గజం వేదాంత రూ.17,000 కోట్ల విజయవంతమైన బిడ్ వేయడం ద్వారా అదానీ గ్రూప్ను వెనక్కి నెట్టివేసింది. శుక్రవారం ఈ సమాచారాన్ని వర్గాలు అందించాయి. వేదాంత బిడ్ మొత్తం రూ.17,000 కోట్లు అని వర్గాలు తెలిపాయి, అయితే ప్రస్తుత ధర, భవిష్యత్తు డబ్బును పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, దాని నికర ప్రస్తుత విలువ (NPV) రూ.12,505 కోట్లు. JP అసోసియేట్స్ రియల్ ఎస్టేట్, సిమెంట్, ఇంధనం, హోటళ్లు, రోడ్డు ప్రాజెక్టులలో వ్యాపారం చేస్తోంది. కానీ భారీ రుణ భారం, రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడంలో వైఫల్యం కారణంగా, కంపెనీ దివాలా ప్రక్రియను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది.
నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ అలహాబాద్ బెంచ్ జూన్ 3, 2024న జేపీ అసోసియేట్స్ను కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ (CIRP)కి పంపింది. JAL క్రెడిటర్ల కమిటీ (COC) కంపెనీ అమ్మకం కోసం ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్ట్సీ కోడ్ (IBC) కింద ఛాలెంజ్ ప్రక్రియను స్వీకరించిందని వర్గాలు తెలిపాయి. సెప్టెంబర్ 5న జరిగిన క్రెడిటర్ల కమిటీ సమావేశంలో ఛాలెంజ్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఇందులో, వేదాంత రెండవ పోటీదారు అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ను వదిలి బిడ్ను గెలుచుకుంది. వేదాంత రూ.17,000 కోట్ల విజయవంతమైన బిడ్ను దాఖలు చేసిందని వర్గాలు తెలిపాయి. దీనితో, బిడ్ నికర ప్రస్తుత విలువ రూ.12,505 కోట్లుగా మారింది, అదానీ గ్రూప్ వెనుకబడింది.
ఆర్థిక రుణదాతలు JALపై మొత్తం రూ.57,185 కోట్లను క్లెయిమ్ చేశారు. వీటిలో అతిపెద్ద క్లెయిమ్ 'నేషనల్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్' (NARCL), ఇది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నేతృత్వంలోని రుణదాత సమూహం నుండి కంపెనీ రుణాన్ని కొనుగోలు చేసింది. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో, 25 కంపెనీలు JALను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపించాయి. అయితే, జూన్లో, దివాలా ప్రక్రియ ద్వారా సముపార్జన కోసం 5 బిడ్లు, అడ్వాన్సులను అందుకున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. ఈ 5 క్లెయిమ్లలో అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్, దాల్మియా భారత్ సిమెంట్, వేదాంత గ్రూప్, జిందాల్ పవర్, PNC ఇన్ఫ్రాటెక్ ఉన్నాయి.
అయితే, బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ ముగింపులో, అదానీ గ్రూప్, వేదాంత మాత్రమే పెద్ద బిడ్లు దాఖలు చేశాయి. JAL ఆస్తులలో నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ (NCR)లో ఉన్న అనేక పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. వీటిలో గ్రేటర్ నోయిడాలోని జేపీ గ్రీన్స్, నోయిడాలోని జేపీ గ్రీన్స్ విష్టౌన్, జెవార్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలోని జేపీ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ సిటీ ఉన్నాయి. కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్, ముస్సోరీ, ఆగ్రాలలో పనిచేస్తున్న 5 హోటళ్లు కూడా ఉన్నాయి.
దీనితో పాటు, జెఎఎల్కు మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్లలో 4 సిమెంట్ యూనిట్లు, కొన్ని లీజుకు తీసుకున్న సున్నపురాయి గనులు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, దాని సిమెంట్ ప్లాంట్లలో పనులు ప్రస్తుతం జరగడం లేదు. జెఎఎల్ దాని అనుబంధ యూనిట్లు - జైప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్, యమునా ఎక్స్ప్రెస్వే టోలింగ్ లిమిటెడ్, జేపీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లిమిటెడ్తో సహా అనేక కంపెనీలలో కూడా పెట్టుబడులు పెట్టింది. జైప్రకాష్ గ్రూప్ (జేపీ గ్రూప్) మరొక కంపెనీ అయిన జేపీ ఇన్ఫ్రాటెక్ లిమిటెడ్ను ఇప్పటికే ముంబైకి చెందిన కంపెనీ సురక్ష గ్రూప్ దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియ ద్వారా కొనుగోలు చేసింది.