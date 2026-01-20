Using Multiple Credit Cards? ఈ 3 తప్పులు చేస్తే అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోవడం ఖాయం!
ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులు వాడుతున్నారా? మీరు చేసే చిన్న తప్పులు మిమ్మల్ని ఎలా అప్పుల పాలు చేస్తాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
నేటి కాలంలో క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఒక నిత్యావసరంగా మారిపోయింది. ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఆఫర్లు, క్యాష్బ్యాక్లు, రివార్డ్ పాయింట్ల మోజులో పడి చాలామంది ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులను వాడుతున్నారు. బ్యాంకులు కూడా పోటీ పడి మరీ కార్డులను ఆఫర్ చేస్తుండటంతో.. సామాన్యులు కూడా జేబు నిండా కార్డులను నింపేస్తున్నారు. అయితే, ఒకటి కంటే ఎక్కువ కార్డులు ఉండటం సౌకర్యవంతంగా అనిపించినా, వాటిని సరిగ్గా నిర్వహించకపోతే మాత్రం అది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని చిన్నాభిన్నం చేస్తుంది.
క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగంలో మీరు చేసే చిన్న చిన్న తప్పులు మిమ్మల్ని అప్పుల పాలు ఎలా చేస్తాయో ఇక్కడ చూద్దాం.
1. సిబిల్ (CIBIL) స్కోర్పై తీవ్ర ప్రభావం
మీ దగ్గర ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులు ఉంటే, మీ క్రెడిట్ స్కోర్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అప్లై చేయడం: మీరు కొత్త కార్డుల కోసం పదే పదే దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు, బ్యాంకులు మీ క్రెడిట్ రిపోర్ట్ కోసం 'హార్డ్ ఎంక్వైరీ' చేస్తాయి. మీరు అప్పులపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారని భావించి బ్యాంకులు మీ స్కోర్ను తగ్గిస్తాయి.
క్రెడిట్ వినియోగ నిష్పత్తి (CUR): అన్ని కార్డులపై ఉన్న లిమిట్ను ఎక్కువగా వాడేస్తుంటే మీ స్కోర్ పడిపోతుంది.
2. గడువు తేదీల గందరగోళం - లేట్ ఫీజుల మోత
ఒకటి లేదా రెండు కార్డులు ఉంటే బిల్లింగ్ సైకిల్ గుర్తుంచుకోవడం సులభం. కానీ కార్డుల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ ఏ కార్డుకు ఎప్పుడు బిల్ కట్టాలి? గడువు తేదీ ఎప్పుడు? అనే విషయంలో అయోమయం నెలకొంటుంది.
వడ్డీ భారం: ఒక్క రోజు ఆలస్యంగా బిల్లు కట్టినా భారీగా లేట్ ఫీజుతో పాటు, దాదాపు 36% నుండి 42% వరకు వార్షిక వడ్డీని బ్యాంకులు వసూలు చేస్తాయి.
మినిమం డ్యూ ట్రాప్: ఎక్కువ కార్డులు ఉన్నప్పుడు బిల్లు మొత్తం కట్టలేక 'మినిమం డ్యూ' కట్టి వదిలేస్తుంటారు. ఇది మిమ్మల్ని శాశ్వత రుణగ్రస్తులుగా మార్చేసే ప్రమాదకరమైన ఉచ్చు.
3. కార్డుల క్లోజింగ్లో చేసే తప్పులు
చాలామంది తమ దగ్గర ఎక్కువ కార్డులు ఉన్నాయని భావించి, వాటన్నింటినీ ఒకేసారి రద్దు (Cancel) చేస్తుంటారు. ఇది చాలా పెద్ద తప్పు.
పాత కార్డుల ప్రాముఖ్యత: మీ క్రెడిట్ చరిత్ర ఎంత పాతదైతే మీ స్కోర్ అంత బాగుంటుంది. పాత కార్డులను క్లోజ్ చేస్తే మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ తగ్గిపోయి స్కోర్ పడిపోతుంది.
విధానం: మీకు కార్డులు అవసరం లేదనుకుంటే, ఒకేసారి కాకుండా కొన్ని నెలల గ్యాప్ ఇస్తూ ఒక్కొక్కటిగా క్లోజ్ చేయడం ఉత్తమం.
స్మార్ట్ టిప్స్: ఎక్కువ కార్డులు ఉన్నప్పుడు ఇలా చేయండి!
ఆటో డెబిట్: అన్ని కార్డులకు ఆటో-డెబిట్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవడం వల్ల గడువు తేదీ మిస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉండదు.
ఖర్చుపై నియంత్రణ: ఆఫర్లు ఉన్నాయి కదా అని అవసరం లేని వస్తువులను కొనుగోలు చేయకండి.
లిమిట్ వాడకం: ఏ కార్డులోనైనా సరే మొత్తం లిమిట్లో కేవలం 30% మాత్రమే వాడటానికి ప్రయత్నించండి.
గుర్తుంచుకోండి, క్రెడిట్ కార్డు అనేది ఒక అద్భుతమైన ఆర్థిక సాధనం. కానీ దాన్ని క్రమశిక్షణతో వాడకపోతే అది మీ పాలిట శాపంగా మారుతుంది.