US Attack on Venezuela: స్టాక్ మార్కెట్పై ప్రభావం ఎంత? ముడిచమురు ధరలు పెరిగాయా?
వెనెజువెలాపై అమెరికా దాడి నేపథ్యంలో నేడు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది? ముడిచమురు ధరలు పెరిగాయా? నిపుణులు సూచించిన టాప్ బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో చోటుచేసుకున్న అనూహ్య పరిణామాలు నేడు స్టాక్ మార్కెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వెనెజువెలాపై అమెరికా మెరుపు దాడి చేసి, ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అరెస్ట్ చేయడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ ప్రభావం మార్కెట్లపై ఎలా ఉండబోతుందోనని ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు.
మార్కెట్పై వెనెజువెలా ప్రభావం:
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక చమురు నిల్వలు ఉన్న వెనెజువెలాలో సంక్షోభం తలెత్తడంతో ముడిచమురు ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ 17 సెంట్లు వృద్ధి చెంది బ్యారెల్ ధర 60.92 డాలర్లకు చేరింది. అయితే, ఊహించిన దానికి భిన్నంగా ఆసియా మార్కెట్లు మరియు గిఫ్ట్ నిఫ్టీపై ఈ అనిశ్చితి ప్రభావం పెద్దగా కనిపించలేదు.
నేడు మార్కెట్ ఎలా ఉండొచ్చు?
సోమవారం భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 80 పాయింట్ల లాభంలో కొనసాగుతుండటం సానుకూల అంశం.
- నిఫ్టీ సపోర్ట్: 26,150 - 26,200 లెవల్స్.
- రెసిస్టెన్స్: 26,450 - 26,500 లెవల్స్.
గత శుక్రవారం సెన్సెక్స్ 573 పాయింట్లు, నిఫ్టీ 182 పాయింట్ల లాభంతో ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే.
నిపుణులు సూచించిన బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ (Buy List):
నేడు ట్రేడింగ్లో లాభాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్న కొన్ని స్టాక్స్ను నిపుణులు సిఫార్సు చేశారు:
- జేబీఎం ఆటో (JBM Auto): బై రూ. 666.6; టార్గెట్ రూ. 720; స్టాప్ లాస్ రూ. 634.
- అనంత్ రాజ్ (Anant Raj): బై రూ. 584.05; టార్గెట్ రూ. 640; స్టాప్ లాస్ రూ. 554.
- సీఈఎస్సీ (CESC): బై రూ. 175.3; టార్గెట్ రూ. 192; స్టాప్ లాస్ రూ. 167.
- యూనో మిండా (Uno Minda): బై రూ. 1321.2; టార్గెట్ రూ. 1450; స్టాప్ లాస్ రూ. 1260.
- ఎలెకాన్ ఇంజినీరింగ్: బై రూ. 501; టార్గెట్ రూ. 550; స్టాప్ లాస్ రూ. 478.
ఎఫ్ఐఐలు & డీఐఐలు:
శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) రూ. 544.36 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించగా, దేశీయ ఇన్వెస్టర్లు (DIIs) రూ. 534.24 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.