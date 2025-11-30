Upcoming IPOs: డిసెంబర్ తొలి వారం ఐపీఓల సందడి: మీషోతో సహా 11 పబ్లిక్ ఇష్యూల దుమ్మురేపే వారం!
Upcoming IPOs: డిసెంబర్ మొదటి వారం ప్రైమరీ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు సందడితో నిండిపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ వారం మొత్తం 11 ఐపీఓలు పబ్లిక్ సబ్స్క్రిప్షన్కు రానుండగా, 6 ఎస్ఎంఈ కంపెనీలు కూడా లిస్టింగ్ కోసం రంగంలోకి దిగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా, ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ సంస్థ మీషో (Meesho) భారీగా నిధులు సమీకరించేందుకు మార్కెట్లో అడుగుపెడుతుండటంతో పెట్టుబడిదారుల దృష్టి అంతా దానిపైనే నిలిచింది.
మీషో ఐపీఓ – ప్రధాన ఆకర్షణ
సబ్స్క్రిప్షన్: డిసెంబర్ 3–5
లిస్టింగ్: డిసెంబర్ 12
ప్రైస్ బ్యాండ్: ₹105–₹111
లాట్ సైజ్: 135 షేర్లు
మొత్తం సేకరణ: ₹5,421 కోట్లు
ఫ్రెష్ ఇష్యూ: ₹4,250 కోట్లు
OFS (10.55 కోట్ల షేర్లు): ₹1,171 కోట్లు
ఇ-కామర్స్ రంగంలో వేగంగా పెరుగుతున్న స్టార్టప్గా మీషో ఐపీఓపై భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.
ఏక్వస్ ఐపీఓ
ప్రెసిషన్ కాంపొనెంట్ల తయారీలో నిమగ్నమైన ఏక్వస్ (Eqwus) కూడా అదే తేదీల్లో ఐపీఓను తీసుకొస్తోంది.
సబ్స్క్రిప్షన్: డిసెంబర్ 3–5
మొత్తం ఇష్యూ:
ఫ్రెష్ ఇష్యూ: ₹670 కోట్లు
OFS: 2.03 కోట్ల షేర్లు
ప్రైస్ బ్యాండ్: ₹118–₹124
విద్యావైర్స్ ఐపీఓ
ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీసులు అందిస్తున్న విద్యా వైర్స్ (Vidyawires) ఐపీఓ:
సబ్స్క్రిప్షన్: డిసెంబర్ 3–5
సేకరణ లక్ష్యం: ₹300 కోట్లు
ప్రైస్ బ్యాండ్: ₹48–₹52
లాట్ సైజ్: 288 షేర్లు
ఎస్ఎంఈ ఐపీఓలు – ఒకే వారం భారీ వరుస
ఎస్ఎంఈ కేటగిరీలో ఈ వారం భారీ రద్దీ కనిపిస్తోంది. డిసెంబర్ 1–5 మధ్య ఈ క్రింది కంపెనీల ఐపీఓలు తెరుచుకోనున్నాయి:
డిసెంబర్ 1–3:
ఆస్ట్రాన్ మల్టీగ్రెయిన్
ఇన్విక్టా డయాగ్నోస్టిక్
స్పెబ్ అదెసివ్
క్లియర్ సెక్యూర్డ్ సర్వీసెస్
రావెల్ కేర్
హెల్లోజీ హాలిడేస్
నియోకెమ్ బయో సొల్యూషన్స్
లగ్జరీ టైమ్స్
డిసెంబర్ 2:
ఎస్ఎస్ఎండీ ఆగ్రోటెక్
డిసెంబర్ 3:
మదర్ న్యూట్రీఫుడ్స్
కేకే సిల్క్ మిల్స్
డిసెంబర్ 5:
ఎగ్జాటో టెక్నాలజీస్
లాజిసియల్ సొల్యూషన్స్
పర్పుల్ వేవ్ ఇన్ఫోకామ్
ఈ అన్ని కంపెనీల షేర్లు బీఎస్ఈ ఎస్ఎంఈ ప్లాట్ఫార్మ్లో వచ్చే వారం లిస్టింగ్ కానున్నాయి.
మొత్తం మీద, డిసెంబర్ తొలి వారం ప్రైమరీ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు అత్యంత కీలకంగా మారనుంది.
మీషో వంటి పెద్ద కంపెనీలతో పాటు అనేక ఎస్ఎంఈ సంస్థలు మార్కెట్లోకి రావడం వల్ల పెట్టుబడి అవకాశాలు మరింత విస్తరించనున్నాయి.