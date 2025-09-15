Upcoming IPOs India: పబ్లిక్ ఇష్యూకు డజనుకు పైగా కంపెనీలు..రూ.10 వేల కోట్లే లక్ష్యం.. కొత్త వైభవం రాబోతుంది..!
Upcoming IPOs India: భారత స్టాక్ మార్కెట్ మరోసారి తన వైభవాన్ని తిరిగి పొందుతోంది. డజనుకు పైగా కంపెనీలు రాబోయే రెండు మూడు వారాల్లో తమ ప్రారంభ పబ్లిక్ ఆఫర్లను (IPOలు) తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి.
Upcoming IPOs India: భారత స్టాక్ మార్కెట్ మరోసారి తన వైభవాన్ని తిరిగి పొందుతోంది. డజనుకు పైగా కంపెనీలు రాబోయే రెండు మూడు వారాల్లో తమ ప్రారంభ పబ్లిక్ ఆఫర్లను (IPOలు) తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ కంపెనీల లక్ష్యం సుమారు రూ. 10,000 కోట్ల మూలధనాన్ని సేకరించడం. మర్చంట్ బ్యాంకర్ల ప్రకారం, ఈ కంపెనీలు ఇప్పటికే మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ SEBI (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) నుండి ఆమోదం పొందాయి. ప్రభుత్వం GST 2.0 సంస్కరణలు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) వడ్డీ రేటు తగ్గింపు వంటి ఉపయోగకరమైన విధానాలు ఈ కంపెనీలను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ఈసారి మార్కెట్లో అనేక రంగాలకు చెందిన కంపెనీలు IPOలను తీసుకువచ్చే కంపెనీలలో అనేక విభిన్న రంగాలకు చెందిన పేర్లు ఉన్నాయి.
వీటిలో ఐవాల్యూ ఇన్ఫోసొల్యూషన్స్, సాత్విక్ గ్రీన్ ఎనర్జీ, జింకుశల్ ఇండస్ట్రీస్, అట్లాంటా ఎలక్ట్రిక్స్, పార్క్ మెడి వరల్డ్, సోలార్ వరల్డ్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్, జైన్ రిసోర్స్ రీసైక్లింగ్, సీల్ హెచ్ఆర్ సర్వీసెస్, జికె ఎనర్జీ, గణేష్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్, ఆనంద్ రతి షేర్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్, శేషసాయి టెక్నాలజీస్ వంటి కంపెనీలు ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 15 నుండి ప్రారంభమయ్యే వారంలో ఈ కంపెనీలు తమ షేర్ల ధరల శ్రేణిని ప్రకటిస్తాయని మర్చంట్ బ్యాంకర్లు చెబుతున్నారు. దీని తర్వాత, సెప్టెంబర్ 30 లోపు వారి IPOలను ప్రారంభించవచ్చు.
దీనితో పాటు, అనంతం హైవే ఇన్విట్ (ఆల్ఫా ఆల్టర్నేటివ్స్), EPAC ప్రీఫ్యాబ్ టెక్నాలజీస్, ప్రణవ్ కన్స్ట్రక్షన్, ట్రూఆల్ట్ బయోఎనర్జీ వంటి కంపెనీలు కూడా త్వరలో వారి IPOలను తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. ఈ కంపెనీలు సెప్టెంబర్ 22, 30 మధ్య తమ ధరలను ప్రకటించవచ్చు. వారి IPOలను సెప్టెంబర్ చివరిలో లేదా అక్టోబర్ ప్రారంభంలో ప్రారంభించవచ్చు.
ఈ సంవత్సరం స్టాక్ మార్కెట్ ఇప్పటికే చాలా గందరగోళాన్ని చూసింది. ఇప్పటివరకు 55 కంపెనీలు తమ IPOల ద్వారా దాదాపు రూ.75,000 కోట్లు సేకరించాయి. 2024లో, మొత్తం 91 కంపెనీలు రూ.1.6 లక్షల కోట్ల మూలధనాన్ని సేకరించాయి. ఈసారి కూడా మార్కెట్లో ఉత్సాహం ఉంది. దీనికి కారణం బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ, ప్రైవేట్ కంపెనీల పెరుగుతున్న పెట్టుబడి, చిన్న పెట్టుబడిదారుల భారీ భాగస్వామ్యం.
అమెరికా సుంకాలు, ప్రపంచ మాంద్యం భయాలు వంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, భారత మార్కెట్పై పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. ప్రభుత్వ ఆదాయపు పన్ను ఉపశమనం, GST 2.0 సంస్కరణలు, RBI వడ్డీ రేటు కోతలు వంటి విధానాలు మార్కెట్ వాతావరణాన్ని మరింత మెరుగుపరిచాయి. విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడిదారులు (FPIలు) భారతీయ వాటాలను విక్రయిస్తున్నప్పటికీ, దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (DIIలు) కూడా మార్కెట్కు బలంగా మద్దతు ఇస్తున్నారు.
ఈసారి IPOలు వృద్ధికి అవకాశం ఉన్న రంగాల నుండి వస్తున్నాయని ఏంజెల్ వన్ సీనియర్ ఫండమెంటల్ అనలిస్ట్ వకార్ జావేద్ ఖాన్ చెప్పారు. వీటిలో ఆర్థిక సేవలు, రిటైల్, పునరుత్పాదక ఇంధనం, తయారీ, ఆరోగ్య సంరక్షణ వంటి రంగాలు ఉన్నాయి. దీపావళి చుట్టూ మార్కెట్పై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి పెరుగుతుందని, వీటిని కంపెనీలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కూడా ఆయన అంటున్నారు.
చాలా పెద్ద కంపెనీలు ఈసారి పెద్ద ఎత్తున మూలధనాన్ని సేకరించాలని యోచిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, జైన్ రిసోర్స్ రీసైక్లింగ్ రూ. 2,000 కోట్లు, పార్క్ మెడి వరల్డ్ రూ. 1,260 కోట్లు, సాత్విక్ గ్రీన్ ఎనర్జీ రూ. 1,150 కోట్లు, ట్రూఅలర్ట్ బయోఎనర్జీ రూ. 1,000 కోట్లు, ఆనంద్ రతి షేర్స్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్ రూ. 750 కోట్లు సేకరించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. ఈ కంపెనీలు ఈ మూలధనాన్ని తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి, రుణాలు చెల్లించడానికి,ఇతర అవసరాల కోసం ఉపయోగించాలని భావిస్తున్నాయి.
చాలా కాలం తర్వాత మార్కెట్ మళ్లీ ఉత్సాహాన్ని చూపిస్తోందని అయోనిక్ వెల్త్ సహ వ్యవస్థాపకుడు శోభిత్ మాథుర్ అన్నారు. పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు ప్రపంచ సవాళ్లను విస్మరిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. ప్రభుత్వ విధానాలు, ఆర్బిఐ సహాయం మార్కెట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించాయి. చిన్న పెట్టుబడిదారుల క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక (SIP), DII మద్దతు కూడా మార్కెట్ను బలపరుస్తున్నాయి.
దీనితో పాటు, ప్రైవేట్ ఈక్విటీ, వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్లు కూడా తమ పెట్టుబడుల నుండి నిష్క్రమించడానికి అవకాశాల కోసం చూస్తున్నాయి. చాలా కంపెనీలు వీలైనంత త్వరగా మార్కెట్లోకి ప్రవేశించాలని కోరుకోవడానికి ఇదే కారణం. ఈసారి IPO గురించి ఒక ప్రత్యేక విషయం ఏమిటంటే కంపెనీలు లాభాలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాపారంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతున్నాయి.
రాబోయే కొన్ని వారాల్లో, యూరో సింబల్ సేల్స్, వీఎంసీ టీఎమ్టీ అనే మరో రెండు IPOలు కూడా మార్కెట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతుందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి కంపెనీలు, పెట్టుబడిదారులు ఇద్దరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు.