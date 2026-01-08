  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Union Budget 2026: నిర్మలమ్మ పద్దు.. సామాన్యుడికి సొంతింటి ‘అదృష్టం’ దక్కేనా? మధ్యతరగతి ఆశలన్నీ ఆ ప్రకటనపైనే!

Union Budget 2026: నిర్మలమ్మ పద్దు.. సామాన్యుడికి సొంతింటి ‘అదృష్టం’ దక్కేనా? మధ్యతరగతి ఆశలన్నీ ఆ ప్రకటనపైనే!
x
Highlights

కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంపై భారీ ఆశలు. హోమ్ లోన్ రాయితీలు, జీఎస్టీ తగ్గింపు మరియు అఫర్డబుల్ హౌసింగ్ పరిమితి పెంపుపై సామాన్యుడి నిరీక్షణ.

కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో దేశవ్యాప్తంగా సామాన్యుడి చూపు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రసంగంపైనే నిలిచింది. ముఖ్యంగా ఆకాశాన్నంటుతున్న ధరల నేపథ్యంలో, సొంతింటి కలను నిజం చేసేలా బడ్జెట్‌లో వరాలు ఉంటాయా అన్నదే ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్.

అఫర్డబుల్ హౌసింగ్ పరిమితి పెరుగుతుందా?

ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.45 లక్షల లోపు విలువైన ఇళ్లను మాత్రమే 'అఫర్డబుల్ హౌసింగ్' (సరసమైన ధర గృహాలు) కింద పరిగణిస్తోంది.

వాస్తవ పరిస్థితి: హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పుణె వంటి నగరాల్లో రూ.45 లక్షలకు ఇల్లు దొరకడం గగనమైపోయింది.

డిమాండ్: ఈ పరిమితిని రూ.80 లక్షల నుంచి రూ.90 లక్షల వరకు పెంచాలని రియల్ ఎస్టేట్ వర్గాలు కోరుతున్నాయి. ఇలా చేస్తేనే మధ్యతరగతి వారికి పన్ను రాయితీలు, ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు అందుతాయి.

జీఎస్టీ (GST) సెగ తగ్గేనా?

నిర్మాణ రంగంలో వర్క్ కాంట్రాక్టులపై ప్రస్తుతం 18 శాతం జీఎస్టీ అమలవుతోంది. దీనివల్ల నిర్మాణ వ్యయం పెరిగి, ఆ భారం సామాన్యుడిపై పడుతోంది.

ఈ పన్నును 12 శాతానికి తగ్గించాలని బిల్డర్లు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

జీఎస్టీ తగ్గితే ఇళ్ల ధరలు తగ్గి, మధ్యలో ఆగిపోయిన ప్రాజెక్టులు మళ్ళీ పట్టాలెక్కే అవకాశం ఉంది.

హోమ్ లోన్లపై అదనపు రాయితీలు!

మొదటిసారి ఇల్లు కొనుగోలు చేసేవారికి గతంలో సెక్షన్ 80EEA కింద అదనపు వడ్డీ మినహాయింపు ఉండేది.

ఈ బడ్జెట్‌లో ఈ రాయితీని మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తే హోమ్ లోన్ల భారం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో ఇళ్ల కొనుగోళ్లకు ఇది పెద్ద బూస్ట్‌గా మారుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

రియల్ ఎస్టేట్‌కు 'ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్' హోదా?

రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని కేవలం ఆస్తి వ్యాపారంగా చూడకుండా, మౌలిక సదుపాయాల (Infrastructure) రంగంగా గుర్తించాలన్న డిమాండ్ బలంగా వినిపిస్తోంది. ఇలా చేస్తే:

తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ ద్వారా అనుమతులు వేగంగా వస్తాయి.

దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెరిగి ప్రాజెక్టులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి.

ముగింపు:

ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టబోయే ఈ బడ్జెట్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి టర్నింగ్ పాయింట్‌గా మారనుంది. గతేడాది పీఎం అవాస్ యోజన వంటి పథకాలకు కేటాయింపులు చేసినప్పటికీ, పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా రాయితీలు ఇస్తేనే సామాన్యుడి సొంతింటి కల నెరవేరుతుంది. మరి నిర్మలమ్మ పద్దులో రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి ఎలాంటి ఊరట లభిస్తుందో చూడాలి!

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick