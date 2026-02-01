  • Menu
Union Budget 2026: సామాన్యులకు తీపి కబురు.. ఏవి చౌక? ఏవి ప్రియం? పూర్తి జాబితా..!

Highlights

Union Budget 2026: కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన 2026 బడ్జెట్ దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Union Budget 2026: కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన 2026 బడ్జెట్ దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రతి బడ్జెట్ లాగే ఈసారి కూడా ప్రభుత్వం కొన్ని రంగాలకు ఊతమిస్తూ సుంకాలు తగ్గించగా, మరికొన్నింటిపై పన్నుల భారాన్ని పెంచింది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం, పర్యావరణం, దేశీయ తయారీ రంగంపై ప్రభుత్వం చూపిన శ్రద్ధ సామాన్యులకు ఊరటనిచ్చేలా ఉంది.

ధరలు తగ్గేవి ఇవే..

ప్రభుత్వం పలు కీలక వస్తువులపై కస్టమ్స్ సుంకాన్ని తగ్గించడంతో ఈ క్రింది వస్తువులు చౌకగా మారనున్నాయి. క్యాన్సర్, షుగర్ వంటి వ్యాధులతో పోరాడే రోగులకు ఇది గొప్ప వార్త. వీటితో పాటు 17 రకాల క్యాన్సర్ నివారణ మందులు , అరుదైన వ్యాధులకు సంబంధించిన మందులపై కస్టమ్స్ సుంకాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేశారు.గ్రీన్ ఎనర్జీకి ప్రాధాన్యతనిస్తూ సోలార్ ప్యానెల్స్, సౌరశక్తి పరికరాల తయారీలో వాడే విడిభాగాలపై సుంకాలు తగ్గించారు.

ఇకపై ఇంటిపై సోలార్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం మరింత అందుబాటులోకి వస్తుంది. మొబైల్ ఫోన్లు, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లు, మరియు బ్యాటరీతో నడిచే గృహోపకరణాల ధరలు తగ్గనున్నాయి. దేశీయ తయారీని ప్రోత్సహించేలా విడిభాగాలపై సుంకాలు తగ్గించడమే దీనికి కారణం.బూట్లు, తోలు వస్తువుల తయారీకి వాడే ముడి పదార్థాలపై పన్ను మినహాయింపు లభించింది. వస్త్రాల ఎగుమతికి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహకాల వల్ల బట్టల ధరలు కూడా స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. డిఫెన్స్ రంగంలో వాడే ప్రాథమిక కస్టమ్స్ సుంకాల మినహాయింపు వల్ల దేశీయంగా రక్షణ పరికరాల తయారీ వ్యయం తగ్గుతుంది.

ధరలు పెరిగేవి ఇవే..

ప్రభుత్వ పన్నుల సవరణ వల్ల కొన్ని వస్తువుల ధరలు భారం కాబోతున్నాయి.బడ్జెట్ ప్రతిపాదనల తర్వాత విదేశీ మద్యం, ఇతర లిక్కర్ ఉత్పత్తులపై పన్ను పెరగడంతో మద్యం ధరలు పెరగనున్నాయి.పారిశ్రామికంగా వాడే ఖనిజాలు, మెటల్ స్క్రాప్ ధరలు పెరగడం వల్ల వాటితో తయారయ్యే వస్తువుల ధరలపై పరోక్ష ప్రభావం పడవచ్చు. ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ చేసే వారికి, అలాగే సెక్యూరిటీ లావాదేవీల పన్నుసవరణ వల్ల ట్రేడింగ్ వ్యయం పెరగనుంది. సిగరెట్లు, పాన్ మసాలా వంటి ఉత్పత్తులపై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పెంచడంతో వీటి ధరలు ప్రియం కానున్నాయి.

మొత్తానికి 2026 బడ్జెట్ ఆరోగ్యం - పర్యావరణం - ఆధునికత అనే సూత్రంపై ఆధారపడి సాగినట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రాణాంతక వ్యాధుల మందుల ధరలు తగ్గించడం ద్వారా సామాన్యుడి ప్రాణాలకు, సోలార్ పరికరాల ధరలు తగ్గించడం ద్వారా పర్యావరణానికి మేలు చేకూరుతోంది. అయితే మద్యం, విలాస వస్తువులు, ట్రేడింగ్ ప్రియులకు మాత్రం ఈ బడ్జెట్ కొంత భారంగానే మారింది.

