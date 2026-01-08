Union Budget 2026: కేంద్ర బడ్జెట్ 2026.. ఈసారి 'ఆదివారం' బడ్జెట్.. నిర్మలమ్మ సరికొత్త రికార్డు! కీలక తేదీలు ఇవే
Union Budget 2026: కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 చరిత్రలో తొలిసారిగా ఆదివారం నాడు బడ్జెట్ ప్రసంగం. ఫిబ్రవరి 1న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
Union Budget 2026: భారత ఆర్థిక గమనాన్ని నిర్దేశించే 'కేంద్ర బడ్జెట్ 2026'కు ముహూర్తం ఖరారైంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ను సమర్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత కీలకమైన మరియు అసాధారణమైన షెడ్యూల్ను సిద్ధం చేసింది. ఈసారి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే రోజు ఒక చారిత్రాత్మక మార్పుకు వేదిక కానుంది.
చరిత్రలో తొలిసారి.. ఆదివారం బడ్జెట్!
సాధారణంగా ప్రభుత్వ సెలవు దినాల్లో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే ఆనవాయితీ లేదు. కానీ, ఈసారి ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం వచ్చినప్పటికీ, ఆ సెంటిమెంట్ను కొనసాగిస్తూ అదే రోజున బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టాలని కేంద్ర కేబినెట్ కమిటీ (CCPA) నిర్ణయించింది. స్వాతంత్ర్యానంతర భారత చరిత్రలో ఒక కేంద్ర బడ్జెట్ను ఆదివారం నాడు ప్రవేశపెట్టడం ఇదే మొదటిసారి.
బడ్జెట్ 2026 - కీలక టైమ్లైన్:
బడ్జెట్ సమావేశాలు జనవరి నెలాఖరు నుండే ప్రారంభం కానున్నాయి:
జనవరి 28: రాష్ట్రపతి ప్రసంగంతో పార్లమెంట్ ఉభయ సభల సమావేశాలు ప్రారంభం.
జనవరి 29: దేశ ఆర్థిక స్థితిగతులను వివరించే 'ఆర్థిక సర్వే' (Economic Survey) విడుదల.
ఫిబ్రవరి 1 (ఆదివారం): ఉదయం 11 గంటలకు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రసంగం.
నిర్మలా సీతారామన్ అరుదైన మైలురాయి:
ఈ బడ్జెట్ ద్వారా నిర్మలా సీతారామన్ ఒక గొప్ప రికార్డును సృష్టించబోతున్నారు.
వరుసగా 9వ సారి: ఆమె వరుసగా 9వ సారి పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ను సమర్పిస్తున్నారు.
మొరార్జీ దేశాయ్ తర్వాత: అత్యధికంగా 10 బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టిన మొరార్జీ దేశాయ్ తర్వాత స్థానంలో ఆమె నిలవనున్నారు. ఇది దేశ ఆర్థిక చరిత్రలో 88వ బడ్జెట్.
సామాన్యుల అంచనాలు ఇవే:
ప్రస్తుత ఆర్థిక సవాళ్ల మధ్య ఈ బడ్జెట్లో కొన్ని కీలక ప్రకటనలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు:
ఆదాయపు పన్ను: మధ్యతరగతి వర్గాలకు ఊరటనిచ్చేలా పన్ను స్లాబుల్లో మార్పులు.
యువతకు ఉపాధి: కొత్త ఉద్యోగాల కల్పనకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు.
వ్యవసాయం: రైతులకు పెట్టుబడి సాయం, సబ్సిడీ పథకాల విస్తరణ.
మౌలిక సదుపాయాలు: రైల్వే, రహదారుల నిర్మాణానికి భారీగా నిధుల కేటాయింపు