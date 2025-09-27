Trump Tariff: ట్రంప్ బాంబ్.. ల్యాప్టాప్ల నుండి టూత్ బ్రష్ల వరకు భారీగా పన్నులు..?
Trump Tariff: ఫార్మాస్యూటికల్స్పై 100శాతం సుంకం విధించిన తర్వాత, ట్రంప్ ఇప్పుడు కొత్త టారిఫ్ ప్లాన్ను పరిశీలిస్తున్నారు. ట్రంప్ ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులపై కొత్త టారిఫ్ ప్లాన్ను పరిశీలిస్తున్నారని, వాటిలో పొందుపరిచిన చిప్ల సంఖ్య ఆధారంగా దీనిని పరిశీలిస్తున్నారని రాయిటర్స్ నివేదిక పేర్కొంది. అయితే, ఇంకా అధికారిక వివరాలు విడుదల కాలేదు, ఇది ఈ ప్లాన్లో మార్పులకు దారితీయవచ్చు.
ఈ టారిఫ్లు విధించినట్లయితే, అవి ల్యాప్టాప్ల నుండి టూత్ బ్రష్ల వరకు ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులపై ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుదలకు దారితీయవచ్చు. సెమీకండక్టర్ కంపెనీల ఆదాయం కూడా ప్రభావితమవుతుంది. అమెరికన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన ఆర్థికవేత్త మైఖేల్ స్ట్రెయిన్ మాట్లాడుతూ, ఈ ప్లాన్ కమోడిటీ ధరలను పెంచుతుందని, ముఖ్యంగా అమెరికా ద్రవ్యోల్బణంతో పోరాడుతున్న సమయంలో, ఇది ప్రస్తుతం ఫెడరల్ రిజర్వ్ లక్ష్యం కంటే ఎక్కువగా ఉంది, పెరుగుతోంది.
టారిఫ్లను పెంచడం వల్ల దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తువుల ధరలు కూడా పెరుగుతాయని ఆర్థికవేత్తలు తెలిపారు, ఎందుకంటే ఇన్పుట్ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇది సాధారణ ప్రజలకు అధిక ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీయవచ్చు.యుఎస్ తన జాతీయ, ఆర్థిక భద్రతకు అవసరమైన సెమీకండక్టర్ ఉత్పత్తుల కోసం విదేశీ దిగుమతులపై ఆధారపడలేమని వైట్ హౌస్ ప్రతినిధి కుష్ దేశాయ్ పేర్కొన్నట్లు రాయిటర్స్ నివేదించింది. ట్రంప్ పరిపాలన తయారీ కంపెనీలను అమెరికాకు తిరిగి ఆకర్షించడానికి సమగ్రమైన, బహుముఖ విధానాన్ని అనుసరిస్తోందని, ఇందులో సుంకాలు, పన్ను కోతలు, సడలింపు, శక్తి కూడా ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఏ చిప్ ఆధారిత ఉత్పత్తులు సుంకాలకు లోబడి ఉంటాయో, ఖచ్చితమైన రేట్లు, సంభావ్య మినహాయింపులు ఇంకా నిర్ణయించబడలేదు. ట్రంప్ ఇప్పటికే సెమీకండక్టర్ దిగుమతులపై 100శాతం సుంకాన్ని వాగ్దానం చేశారు, అదే సమయంలో USలో ఉత్పత్తి చేసే లేదా అలా చేయాలనుకునే కంపెనీలకు మినహాయింపు ఇచ్చారు. తైవాన్ సెమీకండక్టర్ తయారీ కంపెనీ, శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అతిపెద్ద విదేశీ సరఫరాదారులలో ఉన్నాయి.
దిగుమతి చేసుకున్న పరికరాలలో చిప్-సంబంధిత పదార్థాలపై 25శాతం పన్ను, జపాన్, యూరోపియన్ యూనియన్ నుండి దిగుమతి చేసుకున్న ఎలక్ట్రానిక్స్పై 15శాతం పన్ను విధించాలని వాణిజ్య శాఖ పరిశీలిస్తోందని మరొక మూలం చెప్పిందని రాయిటర్స్ నివేదించింది. అయితే, ఈ గణాంకాలు ప్రాథమికమైనవి. ఒక కంపెనీ తన ఉత్పత్తి స్థావరాన్ని USకి మారుస్తే అమెరికన్ ప్లాంట్లలో పెట్టుబడులపై డాలర్కు పన్నును అందించడాన్ని కూడా అధికారులు పరిగణించారు.
మూలాల ప్రకారం, US సెమీకండక్టర్ ఉత్పత్తికి హాని కలిగించకుండా ఉండటానికి వాణిజ్య శాఖ మొదట చిప్ తయారీ పరికరాలకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించింది, కానీ రాయితీలకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వ్యతిరేకతను పేర్కొంటూ వైట్ హౌస్ ఆ ప్రతిపాదనను ఉపసంహరించుకుంది. ముఖ్యంగా, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ US వాణిజ్య విధానాన్ని కఠినతరం చేయడానికి విస్తృత ప్రయత్నాల మధ్య ఈ ఆలోచన వచ్చింది. అక్టోబర్ 1 నుండి అమలులోకి వచ్చే కొత్త దిగుమతి సుంకాలను ప్రకటించాడు, వీటిలో బ్రాండెడ్ ఔషధాలపై 100శాతం సుంకం, భారీ ట్రక్కులపై 25శాతం సుంకం ఉన్నాయి.