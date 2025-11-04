  • Menu
వ్యాపారం

ట్రేడర్స్ అలర్ట్: నేటి మార్కెట్ అప్‌డేట్స్‌, ఇన్ఫోసిస్ టార్గెట్ ధర!

ట్రేడర్స్ అలర్ట్: నేటి మార్కెట్ అప్‌డేట్స్‌, ఇన్ఫోసిస్ టార్గెట్ ధర!
Highlights

నేటి స్టాక్ మార్కెట్ తాజా అప్డేట్స్, FII మరియు DII ల లావాదేవీలు, ఇన్ఫోసిస్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్, నేటి Top Stocks to Buy, Breakout Stocks List గురించి తెలుసుకోండి.

నేటి స్టాక్ మార్కెట్ పరిస్థితి

సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్‌ను భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు (Indian Stock Market) ఫ్లాట్‌గా ముగించాయి. BSE Sensex 40 పాయింట్లు పెరిగి 83,978 వద్ద స్థిరపడింది, Nifty 50 41 పాయింట్లు లాభపడి 25,763 వద్ద ముగిసింది. ఇక Bank Nifty 325 పాయింట్లు పెరిగి 58,101 వద్దకు చేరింది.

FII-DII లావాదేవీలు (FII & DII Data)

సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో FIIలు (Foreign Institutional Investors) రూ. 1,686.55 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించగా, DIIలు (Domestic Institutional Investors) రూ. 3,273.65 కోట్ల షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

₹1520నేటి ట్రేడింగ్ అంచనా (Today’s Market Outlook)

ఈరోజు ట్రేడింగ్ సెషన్ (Tuesday Market Session) ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. Gift Nifty దాదాపు 30 పాయింట్ల నష్టంలో ఉంది.

“Nifty 50కి 25,850 నుండి 26,000 మధ్య రెసిస్టెన్స్ (Resistance), 25,600 నుండి 25,650 మధ్య సపోర్ట్ (Support) ఉందని,” Choice Equity Broking Pvt. Ltd. కు చెందిన టెక్నికల్ & డెరివేటివ్ అనలిస్ట్ అమృత శిందే తెలిపారు.

అమెరికా, ఆసియా మార్కెట్ అప్డేట్స్ (Global Market Updates)

అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు (US Stock Markets) మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్‌ను ఫ్లాట్‌గా ముగించాయి.

  • Dow Jones 0.48% పడిపోయింది.
  • S&P 500 0.17% పెరిగింది.
  • Nasdaq 0.46% తగ్గింది.

ఆసియా మార్కెట్లు కూడా (Asian Stock Markets) ఫ్లాట్‌గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.

నేటి బెస్ట్ స్టాక్స్ టు బై (Top Stocks to Buy Today)

స్టాక్ పేరు

Buy Price

Stop Loss

Target Price

Allied Blenders & Distillers

₹683

₹660

₹740

Bajaj Consumer Care

₹286

₹275

₹310

Infosys

₹1486

₹1465

₹1530

Bajaj Finance

₹1045

₹1020

₹1090

NTPC

₹335

₹330

₹345

బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై (Breakout Stocks List)

స్టాక్ పేరు

Buy Price

Stop Loss

Target Price

PDS

₹378

₹365

₹410

Jota Health Care

₹1575

₹1520

₹1700

Remsons Industries

₹150.25

₹144

₹162

Akutas Chemicals

₹1810

₹1745

₹1940

Vijaya Diagnostic Centre

₹1020

₹980

₹1100

ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్‌పర్ట్ సూచన:

నేటి మార్కెట్ ఫ్లాట్‌గా ఉన్నప్పటికీ, Infosys Share Price Target Today ₹1,530 వరకు పెరగవచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇన్వెస్టర్లు స్టాప్ లాస్ పాటిస్తూ, దీర్ఘకాలిక దృష్టితో ట్రేడింగ్ చేయడం ఉత్తమం.

