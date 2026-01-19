Toyota Urban Cruiser EV: మార్కెట్లోకి టయోటా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 500 కి.మీ ప్రయాణం!
టయోటా నుంచి సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV 'అర్బన్ క్రూయిజర్ EV' విడుదల. 500 కి.మీ కంటే ఎక్కువ రేంజ్, అధునాతన ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ కారు ధర మరియు స్పెసిఫికేషన్లు ఇక్కడ చూడండి.
ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ టయోటా (Toyota) భారత్లో తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ మిడ్-సైజ్ SUV **'అర్బన్ క్రూయిజర్ EV'**ని విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. జనవరి 19, 2026 నుంచి ఈ కారు అందుబాటులోకి రానుంది. స్టైలిష్ లుక్, అదిరిపోయే రేంజ్తో వస్తున్న ఈ కారు ఎలక్ట్రిక్ వాహన ప్రియులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది.
మారుతి 'ఈ-విటారా'కు పోలికగా..
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ EV, మారుతి సుజుకికి చెందిన ఈ-విటారా (e-Vitara) ప్లాట్ఫామ్ ఆధారంగా రూపొందింది. అయితే, టయోటా తన సిగ్నేచర్ స్టైలింగ్కు అనుగుణంగా దీని డిజైన్లో పలు మార్పులు చేసింది. ఇది మార్కెట్లో మహీంద్రా BE 6, హ్యుందాయ్ క్రెటా EV, మరియు MG ZS EV వంటి దిగ్గజ కార్లతో నేరుగా పోటీ పడనుంది.
కీలక ఫీచర్లు (అంచనా):
ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVలో అత్యాధునిక టెక్నాలజీని పొందుపరిచారు:
డిస్ప్లే: 10.1-అంగుళాల భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్.
డ్రైవర్ డిస్ప్లే: 10.25-అంగుళాల పూర్తి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్.
కనెక్టివిటీ: వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో మరియు ఆపిల్ కార్ప్లే సపోర్ట్.
పవర్: ఇది 49kWh మరియు 61kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లలో లభించే అవకాశం ఉంది.
రేంజ్ మరియు పర్ఫార్మెన్స్:
మైలేజ్ (Range): ఈ కారును ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే 500 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ వర్గాల అంచనా.
పవర్ అవుట్పుట్: చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ 144bhp శక్తిని, పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ 174bhp గరిష్ట శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
ప్రస్తుతానికి అధికారికంగా ధరను ప్రకటించనప్పటికీ, మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం:
బేస్ వేరియంట్: సుమారు రూ. 21 లక్షలు.
టాప్ వేరియంట్: సుమారు రూ. 26 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).