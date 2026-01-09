Bank FD: మీ డబ్బును తక్కువ వడ్డీకి వదలకండి! ఈ బ్యాంకుల్లో ₹1 లక్షకు భారీ లాభం!
RBI రెపో రేట్ల తగ్గింపు తర్వాత SBI, HDFC, ICICI, PNB, BoB బ్యాంకుల తాజా 5 సంవత్సరాల FD వడ్డీ రేట్లు, ₹1 లక్ష పెట్టుబడిపై రాబడి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) రెపో రేట్లను తగ్గించడంతో, బ్యాంకులు కూడా తమ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల (FD)పై వడ్డీ రేట్లను క్రమంగా తగ్గిస్తున్నాయి. గత కొన్ని ఏళ్లలో జరిగిన మార్పుల వల్ల ప్రస్తుతం FD రేట్లు కనిష్ట స్థాయిలకు చేరువలో ఉన్నాయి.
అయితే, ఇప్పటికీ బ్యాంకుల్లో FD చేయడం లాభదాయకమేనా? ఈ రోజు మీరు ₹1 లక్షను 5 ఏళ్ల పాటు డిపాజిట్ చేస్తే ఎంత రాబడి వస్తుంది? ప్రముఖ ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ బ్యాంకుల తాజా వడ్డీ రేట్లు మరియు సీనియర్ సిటిజన్లకు లభించే ప్రయోజనాలపై ఒక లుక్ వేద్దాం.
FD రేట్లు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?
సురక్షితమైన పెట్టుబడి మరియు గ్యారెంటీ రిటర్న్స్ కోరుకునే వారికి, ముఖ్యంగా సీనియర్ సిటిజన్లకు FDలు ఎప్పుడూ మొదటి ప్రాధాన్యత. 2025లో RBI రెపో రేటును 6.50% నుండి 5.25%కి (1.25 శాతం) తగ్గించడంతో, బ్యాంకులు కూడా తమ డిపాజిట్ రేట్లను తగ్గించాయి. అయినప్పటికీ, మార్కెట్ రిస్క్ లేని పెట్టుబడిగా ఇవి ఇప్పటికీ సురక్షితమైనవి.
SBI 5 ఏళ్ల FD: ₹1 లక్షపై రాబడి
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ప్రస్తుతం ఈ రేట్లను అందిస్తోంది:
- సాధారణ ప్రజలకు: 6.05%
- సీనియర్ సిటిజన్లకు: 7.05%
₹1 లక్ష పెట్టుబడిపై 5 ఏళ్ల తర్వాత సాధారణ ప్రజలకు సుమారు ₹35,018 వడ్డీ, సీనియర్ సిటిజన్లకు ₹41,826 వడ్డీ లభిస్తుంది.
HDFC బ్యాంక్ 5 ఏళ్ల FD
ప్రముఖ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ HDFC వడ్డీ రేట్లు:
- సాధారణ ప్రజలకు: 6.15% (వడ్డీ సుమారు ₹35,684)
- సీనియర్ సిటిజన్లకు: 6.65% (వడ్డీ సుమారు ₹39,064)
ICICI బ్యాంక్: ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో మెరుగైన రాబడి
మిగిలిన వాటితో పోలిస్తే ICICI బ్యాంక్ కొంచెం ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తోంది:
- సాధారణ ప్రజలకు: 6.60% (వడ్డీ సుమారు ₹38,723)
- సీనియర్ సిటిజన్లకు: 7.10% (వడ్డీ సుమారు ₹42,175)
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) రేట్లు
- సాధారణ ప్రజలకు: 6.00% (వడ్డీ సుమారు ₹34,686)
- సీనియర్ సిటిజన్లకు: 6.80% (వడ్డీ సుమారు ₹40,094)
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (BoB) తాజా రాబడి
- సాధారణ ప్రజలకు: 6.00% (వడ్డీ సుమారు ₹34,686)
- సీనియర్ సిటిజన్లకు: 7.00% (వడ్డీ సుమారు ₹41,478)
ముగింపు: FDలు ఇప్పటికీ ఉత్తమమేనా?
వడ్డీ రేట్లు తగ్గినప్పటికీ, రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడని వారికి మరియు పదవీ విరమణ చేసిన వారికి FDలే అత్యంత సురక్షితమైన మార్గం. ముఖ్యంగా సీనియర్ సిటిజన్లకు అదనంగా లభించే 0.50% వడ్డీ ఒక మంచి ప్రయోజనం. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు వివిధ బ్యాంకుల రేట్లను పోల్చి చూసి నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.