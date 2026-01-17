Top 10 Richest Businessmen In Hyderabad 2026:హైదరాబాద్లో అత్యంత ధనవంతులు ఎవరో తెలుసా? వారి పేర్లు వింటే షాక్ అవుతారు..!!
Top 10 Richest Businessmen In Hyderabad 2026:హైదరాబాద్లో అత్యంత ధనవంతులు ఎవరో తెలుసా? వారి పేర్లు వింటే షాక్ అవుతారు..!!
Top 10 Richest Businessmen In Hyderabad 2026: ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో హైదరాబాద్ నగరం ఐటీ కేంద్రంగా మాత్రమే కాకుండా, దేశంలోనే అత్యంత సంపన్నుల నగరాల్లో ఒకటిగా వేగంగా ఎదుగుతోంది. గ్లోబల్ స్థాయి పరిశ్రమలు, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు, భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులతో హైదరాబాద్ వ్యాపార వాతావరణం మరింత బలపడింది. ఈ ప్రభావం నగరంలోని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తల సంపదపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఫోర్బ్స్, హురూన్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ అంచనాల ప్రకారం, హైదరాబాద్కు చెందిన వ్యాపారవేత్తల సంపద గత ఏడాదితో పోలిస్తే సగటున 5 నుంచి 10 శాతం వరకు పెరిగింది.
ఎగుమతులు పెరగడం, ఫార్మా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రియల్ ఎస్టేట్, రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రంగాల్లో వేగవంతమైన వృద్ధి ఈ సంపద పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి. కనీసం ఒక బిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 9 వేల కోట్లు) లేదా అంతకుమించిన నికర సంపద ఉన్నవారిని బిలియనీర్లుగా పరిగణిస్తే, హైదరాబాద్లో అటువంటి వ్యాపారవేత్తల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది.
ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో దివీస్ లాబొరేటరీస్ అధినేత మురళీ దివి నిలిచారు. ఏపీఐ ఎగుమతులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ పెరగడంతో ఆయన కుటుంబ సంపద 10 బిలియన్ డాలర్లను దాటింది. ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబం నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫార్మా దిగ్గజాన్ని నిర్మించిన ఆయన ప్రయాణం అనేకమందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగంలో మేఘా ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ వ్యవస్థాపకులు పి. పిచ్చిరెడ్డి, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పి.వి. కృష్ణారెడ్డి వరుసగా రెండో, మూడో స్థానాల్లో ఉన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సాగునీటి, రహదారి, విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా వీరి సంస్థ భారీగా ఆదాయం ఆర్జిస్తోంది. హెటెరో ల్యాబ్స్ ఫౌండర్ బి. పార్థసారథి రెడ్డి, డాక్టర్ రెడ్డీస్ కుటుంబం, అరబిందో ఫార్మా వ్యవస్థాపకులు కూడా టాప్ జాబితాలో కొనసాగుతున్నారు.
సోలార్ ఎనర్జీ రంగంలో ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ ద్వారా సురేందర్ సలూజా కుటుంబం ఆశ్చర్యకరమైన వృద్ధిని సాధించింది. రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్తో మై హోం గ్రూప్, అపర్ణ కన్స్ట్రక్షన్స్ వంటి సంస్థల అధినేతల సంపద కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. బయోలాజికల్-ఈ సంస్థ ఎండీ మహిమా దాట్ల హైదరాబాద్ బిలియనీర్ల జాబితాలో ఉన్న ఏకైక మహిళగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతున్నారు. మొత్తం మీద, హైదరాబాద్ సంపద, పరిశ్రమలు, అవకాశాల నగరంగా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటోంది.