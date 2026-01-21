  • Menu
Today's Gold & Silver Prices: రికార్డు స్థాయికి పుత్తడి! నేటి ధరల వివరాలు ఇవే..

Highlights

హైదరాబాద్‌తో పాటు ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం, వెండి ధరలు మళ్ళీ పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర ₹1,49,790 కు చేరగా, కిలో వెండి ₹3.40 లక్షలుగా ఉంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాల ప్రభావం పసిడి ధరలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. రోజురోజుకూ పుత్తడి, వెండి ధరలు పోటాపోటీగా పెరుగుతూ సామాన్యులకు షాక్ ఇస్తున్నాయి. మాఘమాసం ప్రారంభమైన వేళ, పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తుండటంతో డిమాండ్ పెరిగి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

హైదరాబాద్‌లో నేటి ధరలు (బుధవారం, జనవరి 21, 2026):

నగరంలో నిన్నటితో పోలిస్తే బంగారం ధర స్వల్పంగా పెరిగింది.

24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): నేడు ₹1,49,790 గా ఉంది. (నిన్నటి ధర: ₹1,49,780).

22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): నేడు ₹1,37,310 గా నమోదైంది. (నిన్నటి ధర: ₹1,37,300).

వెండి ధర: హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి ధర నేడు ₹3,40,100 కు చేరింది.

దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు (10 గ్రాములు):

వెండి ధరలు ఇలా.. (1 కిలో):

దేశవ్యాప్తంగా వెండి ధరల్లో వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది. దక్షిణాది నగరాల్లో వెండి ధరలు ఇతర నగరాల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్, విజయవాడ, చెన్నై, కేరళ: ₹3,40,100

ముంబై, న్యూఢిల్లీ, కోల్‌కతా, బెంగళూరు: ₹3,20,100

గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం 8 గంటల సమయానికి ఉన్నవి. స్థానిక పన్నులు, జ్యువెలరీ షాపుల మేకింగ్ ఛార్జీలను బట్టి తుది ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు.

