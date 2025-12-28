Gold Rate Today: తులం బంగారం రూ. 1.50లక్షలు.. డిసెంబర్ 28వ తేదీ బంగారం ధరలు ఇవే..!!
Gold Rate Today: తులం బంగారం రూ. 1.50లక్షలు.. డిసెంబర్ 28వ తేదీ బంగారం ధరలు ఇవే..!!
Gold Rate Today: డిసెంబర్ 28, ఆదివారం రోజున బంగారం ధరలు దేశీయంగానే కాదు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని స్థాయికి చేరాయి. పసిడి తొలిసారిగా లక్షా నలభై వేల రూపాయల మార్క్ను దాటడం మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,43,290గా నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,29,850గా ఉంది. వెండి ధర కూడా రికార్డు స్థాయిలోనే కొనసాగుతోంది. ఒక కేజీ వెండి ధర రూ.2,44,535గా ఉంది.
ఇది కేవలం దేశీయ మార్కెట్ కథ కాదు. అంతర్జాతీయంగా కూడా బంగారం ధరలు ఆల్టైమ్ హైని తాకాయి. అమెరికా మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ (సుమారు 31.2 గ్రాములు) బంగారం ధర ప్రస్తుతం 4,559 డాలర్లకు చేరుకుంది. గత వారం రోజులుగా బంగారం ధరల పెరుగుదల చాలా వేగంగా జరిగింది. ఈ ఒక్క డిసెంబర్ నెలలోనే బంగారం ధర దాదాపు 320 డాలర్లు పెరిగింది. డిసెంబర్ 12న ఈ నెలలో కనిష్టంగా 4,224 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అయిన బంగారం, అక్కడి నుంచి ఒక్కసారిగా దూసుకెళ్లింది. ఈ అంతర్జాతీయ ధరల పెరుగుదల ప్రభావం భారత మార్కెట్పై కూడా బలంగా పడింది.
నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, 1979 తర్వాత ఒకే ఏడాదిలో బంగారం ఇంత భారీ లాభాలు ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి. ఇంతకీ బంగారం ధరలు ఎందుకు ఇంత వేగంగా పెరుగుతున్నాయి అనే ప్రశ్నకు పలు కారణాలు ఉన్నాయి. మొదటిగా, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలే ప్రధాన కారణం. 2026లో ఫెడ్ కనీసం రెండు సార్లు వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందన్న ప్రచారం మార్కెట్లలో బలంగా నడుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ నెలలోనే ఫెడరల్ రిజర్వ్ 25 బేసిస్ పాయింట్లు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించింది. అంతేకాదు, రాబోయే రోజుల్లో నియమించబోయే కొత్త ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్ మరింత మెత్తని విధానాలను అనుసరించే వ్యక్తి అయ్యే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్లపై వచ్చే రాబడులు తగ్గుతాయి. అప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడులైన బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు. ఇది బంగారం ధరను పైకి నెట్టే ప్రధాన అంశంగా మారింది.
ఇంకొక కీలక కారణం డాలర్ బలహీనత. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ క్రమంగా తగ్గుతోంది. సాధారణంగా డాలర్ బలహీనపడితే బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. డాలర్ విలువ పడిపోవడం అంటే అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయన్న సంకేతంగా ఇన్వెస్టర్లు భావిస్తారు. అందుకే వారు తమ పెట్టుబడులను బంగారం లాంటి సురక్షిత ఆస్తుల వైపు తరలిస్తున్నారు.
మూడవ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న రాజకీయ, యుద్ధ ఉద్రిక్తతలను చెప్పుకోవచ్చు. ఉక్రెయిన్–రష్యా మధ్య మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, క్షిపణి దాడులు జరగడం, అలాగే అమెరికా ఆఫ్రికాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉగ్రవాదులపై వైమానిక దాడులు చేయడం వంటి పరిణామాలు గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో బంగారం, వెండి లాంటి విలువైన లోహాలపై డిమాండ్ పెరగడం సహజం.
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా ఈ ఏడాది ఊహించని స్థాయికి చేరింది. కొన్ని మార్కెట్లలో ఒక కేజీ వెండి ధర రూ.2.50 లక్షలు దాటింది. డిసెంబర్ నెలలో వెండి ధరలు వేగంగా పెరిగాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, అంటే జనవరి 1, 2025న ఒక కేజీ వెండి ధర కేవలం రూ.80,000 మాత్రమే. ఇప్పుడు అదే వెండి రూ.2.50 లక్షల స్థాయికి చేరుకుంది. అంటే ఒకే ఏడాదిలో వెండి ధర సుమారు 167 శాతం పెరిగినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర ఒక ఔన్స్కు 77 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
వెండి ధర పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం సరఫరా లోటు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి ఉత్పత్తి డిమాండ్ను అందుకోలేకపోతోంది. దీనికి తోడు అమెరికా ఇటీవల వెండిని ఒక కీలక ఖనిజంగా (క్రిటికల్ మినరల్) గుర్తించింది. ఫలితంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వంటి పరిశ్రమల్లో వెండి వినియోగం భారీగా పెరిగింది. ఈ ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ కూడా వెండి ధరలను పైకి నడిపిస్తోంది.
ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద మొత్తంలో వెండిలో పెట్టుబడులు పెట్టడం, అలాగే భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగడం కూడా వెండి ధరలకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి. వాస్తవానికి 2026 నాటికి వెండి ధర ఒక ఔన్స్కు 70 డాలర్లకు చేరుతుందని ఆర్థిక సంస్థలు అంచనా వేశాయి. కానీ 2026 ఇంకా ప్రారంభం కాకముందే ఆ అంచనాలను దాటి వెండి ధర పెరిగింది. తాజాగా జానర్ మెటల్స్కు చెందిన పీటర్ గ్రాంట్, ప్రముఖ వ్యాపార వెబ్పోర్టల్ CNBCతో మాట్లాడుతూ, సమీప భవిష్యత్తులో వెండి ధర ఒక ఔన్స్కు 80 డాలర్ల స్థాయిని కూడా తాకే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు.
మొత్తానికి బంగారం, వెండి రెండూ ప్రస్తుతం రికార్డు పరుగులు తీస్తున్నాయి. గ్లోబల్ ఆర్థిక పరిస్థితులు, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు ఇవన్నీ కలిసి విలువైన లోహాల ధరలను చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ లేని స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నాయి.