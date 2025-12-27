Gold Rate Today: తగ్గనంటున్న బంగారం ధరలు.. డిసెంబర్ 27వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Gold Rate Today: తగ్గనంటున్న బంగారం ధరలు.. డిసెంబర్ 27వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Gold Rate Today: బంగారం ధరలు రోజురోజుకీ కొత్త గరిష్టాలను తాకుతూ పరుగులు పెడుతున్నాయి. పసిడి ధరల్లో కనిపిస్తున్న ఈ అసాధారణ ర్యాలీ పెట్టుబడిదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. డిసెంబర్ 27వ తేదీ శనివారం నాటికి దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,42,400కు చేరగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,28,875 వద్ద ట్రేడైంది. అదే సమయంలో ఒక కిలో వెండి ధర రూ.2,36,459 పలికింది. ఈ సంఖ్యలు బంగారం, వెండి ధరలు ఎంత వేగంగా పైకి ఎగబాకుతున్నాయో స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి.
బంగారం ధరలు ఈ స్థాయికి చేరడానికి ప్రధాన కారణాలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలే. ముఖ్యంగా అమెరికన్ డాలర్ విలువ క్రమంగా బలహీనపడటం బంగారం ధరలకు గట్టి మద్దతుగా మారింది. సాధారణంగా డాలర్ బలహీనపడిన ప్రతిసారి బంగారం ధరలు పెరుగుతుంటాయి. గత ఏడాది కాలాన్ని పరిశీలిస్తే బంగారం ధరలు దాదాపు 70 శాతం వరకు పెరిగినట్లు గమనించవచ్చు. ఇది పసిడికి ఉన్న భద్రతా ఆకర్షణను మరింత పెంచింది.
ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడంతో సాధారణ వినియోగదారులకు, ముఖ్యంగా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారికి పరిస్థితి కష్టంగా మారింది. ఇటీవల బంగారం దుకాణాల్లో కొనుగోళ్లు గణనీయంగా తగ్గాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం తప్ప సాధారణ వినియోగదారులు కొనుగోళ్లను వాయిదా వేస్తున్నారని వారు పేర్కొంటున్నారు.
ముందుచూపుతో చూస్తే, 2026లో కూడా బంగారం ధరలపై బుల్లిష్ ధోరణి కొనసాగుతుందని పలు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వంటి సంస్థలు బంగారం ధరలు ఇంకా పైకి వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇటీవల అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించడం కూడా బంగారం ధరలకు బలమైన ప్రోత్సాహంగా మారింది.
ఇదే సమయంలో అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్లపై రాబడులు తగ్గడంతో పెట్టుబడిదారులు అక్కడి నుంచి తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించి బంగారం వైపు మళ్లుతున్నట్లు మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆర్థిక అనిశ్చితి సమయంలో బంగారం ఒక సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించబడటం దీనికి ప్రధాన కారణం. అంతేకాదు, అమెరికా రాజకీయ నిర్ణయాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక మాంద్యం భయాలు కూడా బంగారం ధరల పెరుగుదలకు దోహదపడుతున్నాయని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా అదుపు లేకుండా పెరుగుతున్నాయి. గత నెల రోజుల వ్యవధిలో వెండి ధర దాదాపు రూ.70,000 వరకు పెరగడం గమనార్హం. గత నెల ఇదే సమయంలో కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.1.60 లక్షల వద్ద ఉండగా, ప్రస్తుతం అది రూ.2.30 లక్షల స్థాయిని దాటింది. ఈ వేగాన్ని చూస్తే వెండి కూడా బంగారంతో సమానంగా లేదా అంతకంటే వేగంగా ముందుకు దూసుకెళ్తోందని చెప్పవచ్చు.
మొత్తంగా చూస్తే, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, వడ్డీ రేట్ల మార్పులు, డాలర్ బలహీనత మరియు పెట్టుబడిదారుల భద్రతా ధోరణి కలిసి బంగారం, వెండి ధరలను కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్తున్నాయి. ఈ ర్యాలీ ఎక్కడ వరకు కొనసాగుతుందన్నది రాబోయే నెలల్లో స్పష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది.