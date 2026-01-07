Jewellery stocks : బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ, రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన టైటాన్: జ్యువెలరీ షేర్లు భారీగా ఎగబాకడానికి కారణాలివే!
బలమైన క్యూ3 ఫలితాల తర్వాత జ్యువెల్లరీ షేర్లు ర్యాలీ చేశాయి. టైటాన్ షేర్ ధర ఆల్టైం హైకి చేరగా, సెంకో గోల్డ్ షేర్లు 14% వరకూ దూసుకెళ్లాయి. టైటాన్, సెంకో గోల్డ్, కళ్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్కు సంబంధించిన ముఖ్యాంశాలు, వృద్ధికి కారణాలు, స్టోర్ విస్తరణలు మరియు భవిష్యత్ అవుట్లుక్ను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
బలమైన Q3 ఫలితాలు మరియు మొత్తం పరిశ్రమపై సానుకూల సెంటిమెంట్తో దలాల్ స్ట్రీట్లోని జ్యువెలరీ షేర్లు నేడు భారీగా పెరిగాయి. మార్కెట్ లీడర్ టైటాన్ సరికొత్త గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది, అదే సమయంలో సెంకో గోల్డ్ షేర్లు 14% ఎగబాకాయి. పండుగ డిమాండ్, అధిక అమ్మకపు ధరలు మరియు రిటైల్ నెట్వర్క్ల విస్తరణ ఈ వృద్ధికి దోహదపడ్డాయి.
బంగారం ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రముఖ జ్యువెలరీ బ్రాండ్లు బలమైన అమ్మకాలను నివేదించడంతో పెట్టుబడిదారులు ఆశాజనకంగా ఉన్నారు. పండుగ మరియు పెళ్లిళ్ల సీజన్లలో వినియోగదారులు ఖర్చు చేయడానికి వెనుకాడలేదని స్పష్టమైంది.
టైటాన్ కంపెనీకి రికార్డు Q3 పనితీరుతో కొత్త జోష్
టాటా గ్రూప్ మద్దతుతో నడుస్తున్న టైటాన్ కంపెనీ షేర్లు NSEలో 4.5% పెరిగి, సరికొత్త గరిష్ఠ స్థాయి ₹4,300ని తాకాయి. FY26 మూడవ త్రైమాసికంలో (Q3) కంపెనీ తన జ్యువెలరీ విభాగం అమ్మకాలలో ఏకంగా 41% వృద్ధిని (సంవత్సరానికి) ప్రకటించిన వెంటనే ఇది జరిగింది.
కొనుగోలుదారుల సంఖ్యలో పెద్దగా వృద్ధి లేకపోయినా, సగటు అమ్మకపు ధరలు (ASPs) పెరగడం ద్వారా ఈ ఆదాయం సమకూరిందని టైటాన్ తెలిపింది. బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, కంపెనీ తన ప్రముఖ బ్రాండ్ 'తనిష్క్' ద్వారా గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రోగ్రామ్ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది.
వినియోగదారుల కొనుగోలు విధానాలలో మార్పులు
వినియోగదారుల కొనుగోలు అలవాట్లలో వచ్చిన మార్పులను టైటాన్ గుర్తించింది:
- బంగారు నాణేలు: వీటి అమ్మకాలు దాదాపు రెట్టింపు అయ్యాయి, పెట్టుబడిదారులు వీటిని ప్రాధాన్య ఎంపికగా భావిస్తున్నారని ఇది సూచిస్తుంది.
- సాదా బంగారం ఆభరణాలు: ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ డిమాండ్ కారణంగా ప్రీమియం డిజైన్ల అమ్మకాలు బలంగా ఉన్నాయి.
- పొదిగిన ఆభరణాలు (Studded Jewellery): డబుల్ డిజిట్ వృద్ధిని సాధించి, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచాయి.
- సగటున, టైటాన్లో వివిధ రకాల ఆభరణాల అమ్మకాలు 30% వృద్ధిని సాధించాయి.
టైటాన్ నుండి 'beYon' - ల్యాబ్-గ్రోన్ డైమండ్స్ బ్రాండ్
Q3 చివరిలో, టైటాన్ ల్యాబ్లో తయారుచేసిన డైమండ్ జ్యువెలరీ బ్రాండ్ 'beYon'ను ప్రవేశపెట్టింది. స్టైలిష్, సరసమైన మరియు రోజువారీ ధరించడానికి వీలుగా ఉండే డైమండ్ ఆభరణాలను కోరుకునే అప్మార్కెట్ వినియోగదారులను ఈ బ్రాండ్ లక్ష్యంగా చేసుకుంది.
సెంకో గోల్డ్ షేర్లు కూడా రాకెట్ వేగంతో
Q3 సానుకూల ఫలితాలను ప్రకటించిన తర్వాత సెంకో గోల్డ్ స్టాక్స్ దాదాపు 14% పెరిగి, మార్కెట్ గరిష్ఠ స్థాయి ₹368.40ని తాకాయి. పండుగ అమ్మకాలతో పాటు, మొత్తం అమ్మకాలు 51% పెరిగాయని కంపెనీ తెలిపింది.
ధంతేరాస్ మరియు దీపావళి సమయంలో పండుగ ప్రచారాలు, కొత్త డిజైన్లు మరియు కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ కారణంగా అమ్మకాలు పెరిగాయని కంపెనీ పేర్కొంది. Q3లో డైమండ్ జ్యువెలరీ అమ్మకాలు సంవత్సరానికి దాదాపు 36% పెరగడం విశేషం.
భవిష్యత్తు అంచనాలు
సెంకో గోల్డ్ Q4లో పెళ్లిళ్ల సీజన్ మరియు ప్రధాన పండుగలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని యోచిస్తోంది మరియు FY26 నాటికి 25%+ వృద్ధిని ఆశిస్తోంది. త్వరలోనే 200వ షోరూమ్ను కూడా తెరవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మరిన్ని స్టాక్ మార్కెట్ వివరాల కోసం NSE చూడండి.