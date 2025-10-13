Travel Credit Cards: సెలవుల సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేసే ట్రావెల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్..!
Travel Credit Cards: విమాన టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు కూడా ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా ఉండాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ సమాచారం మీ కోసమే! ఈ రోజు, మీ విమాన బుకింగ్ ఖర్చులను తగ్గించడంలో మీకు సహాయపడే ఐదు క్రెడిట్ కార్డుల గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. ఈ కార్డులు గొప్ప క్యాష్బ్యాక్, రివార్డులను మాత్రమే కాకుండా, విమానాలపై డిస్కౌంట్లు, ప్రత్యేక ఆఫర్లను కూడా అందిస్తాయి. కాబట్టి, మీ దగ్గర ఈ కార్డులు ఉన్నాయా? ప్రయాణాన్ని మరింత సరసమైనదిగా చేసే ఈ ప్రత్యేక క్రెడిట్ కార్డుల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
హెచ్డీఎఫ్సీ
మీరు ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్లో క్రమం తప్పకుండా ప్రయాణిస్తుంటే, ఈ కార్డ్ మీకు అనువైన ఎంపిక కావచ్చు. ఇండిగో యాప్/వెబ్సైట్లో విమాన బుకింగ్లపై ఖర్చు చేసే ప్రతి రూ.100 కి మీరు 2.5 6E రివార్డ్లను సంపాదిస్తారు. అదనంగా, మీరు రూ.1,500 విలువైన కాంప్లిమెంటరీ విమాన టికెట్ వోచర్ను కూడా అందుకుంటారు. ఈ రివార్డ్లు ప్రతి నెలాఖరులో మీ ఇండిగో ఖాతాకు బదిలీ చేయబడతాయి.
యాక్సిస్
మీరు ప్రయాణించే ఎయిర్లైన్తో సంబంధం లేకుండా ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రతి ట్రిప్లో రివార్డ్ పాయింట్లను అందిస్తుంది. మీరు ఖర్చు చేసే ప్రతి రూ.100 కు 5 EDGE మైళ్లు సంపాదిస్తారు. 1 EDGE మైల్ రూ.1కి సమానం. ముఖ్యంగా, మీరు కార్డ్ జారీ చేసిన 37 రోజుల్లోపు మీ మొదటి లావాదేవీ చేస్తే, మీరు 2,500 EDGE మైళ్ల బోనస్ను అందుకుంటారు. ఈ కార్డ్ ప్రయాణ ఔత్సాహికులకు గొప్ప ఎంపిక.
యాక్సిస్
ఈ కార్డ్ ప్రయాణ ఔత్సాహికులకు కూడా గొప్ప ఎంపిక. లైవ్మింట్ ప్రకారం, మీరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ ట్రావెల్ ఎడ్జ్ పోర్టల్, డైరెక్ట్ ఎయిర్లైన్ వెబ్సైట్లలో ఖర్చు చేసే ప్రతి రూ.100 కు 5 EDGE మైళ్లు సంపాదిస్తారు. అదనంగా, కార్డ్ జారీ చేసిన 30 రోజుల్లోపు రూ.1,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మీ మొదటి లావాదేవీపై మీరు 5,000 EDGE మైళ్ల బోనస్ను అందుకుంటారు.
అమెరికన్
ఈ కార్డ్ మీకు సంవత్సరానికి రూ.1.90 లక్షలు ఖర్చు చేయడం ద్వారా 15,000 రివార్డ్ పాయింట్లను సంపాదిస్తుంది, వీటిని మీరు ప్లాటినం ట్రావెల్ కలెక్షన్లో రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు. అదనంగా, రూ.4 లక్షలు ఖర్చు చేయడం ద్వారా మీరు అదనంగా 25,000 రివార్డ్ పాయింట్లను అందుకుంటారు. క్రమం తప్పకుండా ప్రయాణించే, వారి ప్రయాణ రివార్డులను పెంచుకోవాలనుకునే వారికి ఈ కార్డ్ ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఎస్బీఐ
ఈ SBI కార్డ్ ప్రత్యేకంగా ప్రయాణం కోసం రూపొందించారు. మీరు వెల్కమ్ బోనస్గా 5,000 ట్రావెల్ క్రెడిట్లను, ఖర్చు చేసే ప్రతి రూ.200 కు 6 ట్రావెల్ క్రెడిట్లను అందుకుంటారు. మీరు ఎయిర్ మైల్స్, హోటల్ పాయింట్లు లేదా ట్రావెల్ బుకింగ్ల కోసం ఈ క్రెడిట్లను ఉపయోగించవచ్చు. ఈ కార్డ్ ప్రతి ప్రయాణంలో మీకు కొన్ని అదనపు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.