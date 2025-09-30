TCS Layoffs: టీసీఎస్లో భారీ లేఆఫ్స్ వేల ఉద్యోగాలపై గందరగోళం
దేశీయ ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS)లో ఇటీవల జరిగిన లేఆఫ్స్ పై వివాదం చెలరేగింది. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం కంపెనీ 12,200 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో వాస్తవ లేఆఫ్స్ సంఖ్య మరింతగా ఉన్నట్టు అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రముఖ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ దేవిక గౌతమ్ తన X ఖాతాలో పేర్కొన్నారు, వాస్తవానికి TCSలో లేఆఫ్స్ కారణంగా సుమారుగా 60,000 మంది ఉద్యోగులు ప్రభావితమయ్యారని.
దేవిక గౌతమ్ వివరాల ప్రకారం, TCS నిర్వాహకులకు అకస్మాత్తుగా ఆదేశం వచ్చింది: “మీ బృందంలోని 10% మంది ఉద్యోగులను వెంటనే తొలగించి తిరిగి నియమించాలి”. ఇది ఉద్యోగుల పనితీరు ఆధారంగా తీసుకున్న నిర్ణయం కాదని, పై నుంచి వచ్చిన ఒత్తిడి కారణంగా తీసుకున్న నిర్ణయం అని పేర్కొన్నారు. ఈ తొలగింపుల్లో తక్కువ పనితీరు కనబరిచినవాళ్లు మాత్రమే కాక, ఇతర విభాగాల ఉద్యోగులు కూడా లక్ష్యంగా అయ్యారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
తాజా లేఆఫ్స్ ద్వారా కొత్త పదవులు కోరిన ఉద్యోగులు, నాయకత్వంతో విభేదించినవారు, సహాయక పాత్రల్లో ఉన్న ఉద్యోగులు కూడా టార్గెట్ అయ్యారని దేవిక గౌతమ్ చెప్పింది. కంపెనీ యాజమాన్యం ఈ తొలగింప్లను వివిధ కారణాలతో సమర్థించడాన్ని ఆమె అబద్ధం అని అభిప్రాయపడింది.
వాస్తవానికి, TCS CEO గత త్రైమాసికంలో “మా సంస్థలో తొలగింపులు ఉండవు, మేము సామాజిక బాధ్యత వహిస్తాము” అని ప్రకటించారు. కానీ, ప్రస్తుత చర్యలు CEO గత ప్రకటనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని, ఇవి పునర్నిర్మాణం, ఆప్టిమైజేషన్, భవిష్యత్తు సిద్ధతకు కాకుండా కేవలం సంఖ్యల ఆట మాత్రమే అని దేవిక గౌతమ్ వివరించారు.
సోషల్ మీడియాలో ఈ వాదనకు అనేక మంది నెటిజన్లు సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నారు. కొన్ని యూనియన్లు, నివేదికల ప్రకారం TCSలో 30,000 నుంచి 60,000 మంది ఉద్యోగులు లేఆఫ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పబడింది. కంపెనీ నుండి ఈ సమాచారంపై ఏకైక అధికారిక ప్రకటన అందలేదు.