Tatkal Alert: సెకన్లలో టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవ్వాలా? ఈ ట్రిక్ తప్పక చూడండి!
తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్లో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఒకే క్లిక్తో వేగంగా కన్ఫర్మ్డ్ టికెట్లు బుక్ చేసుకునేలా IRCTC 'మాస్టర్ లిస్ట్' ట్రిక్ గురించి ఇప్పుడే తెలుసుకోండి. IRCTC వెబ్సైట్లో మరింత సమాచారం అందుబాటులో ఉంది.
మనం ఏదైనా అనుకోని ప్రయాణం ప్లాన్ చేసినప్పుడు, తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం అనేది సమయంతో చేసే యుద్ధంలా ఉంటుంది. పేర్లు, వయస్సు, గుర్తింపు కార్డు వివరాలు నమోదు చేసేలోపే టికెట్లు అయిపోయి ‘వెయిటింగ్ లిస్ట్’ అని పడుతుంది.
అయితే, అందరూ వివరాలు టైప్ చేస్తున్నప్పుడే మీరు కేవలం ఒకే క్లిక్తో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇది సాధ్యమే! IRCTCలో ఉన్న ‘మాస్టర్ లిస్ట్’ (Master List) అనే ఫీచర్ ద్వారా ఇది చాలా సులభం.
IRCTC మాస్టర్ లిస్ట్ అంటే ఏమిటి?
ఇది మీ ప్రయాణీకుల డిజిటల్ డైరీ లాంటిది. మీ కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితుల వివరాలను మీ IRCTC ఖాతాలో ముందుగానే సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా సేవ్ చేసిన తర్వాత, ప్రతిసారీ బుకింగ్ చేసేటప్పుడు వారి వివరాలను మళ్ళీ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
తత్కాల్ బుకింగ్లో మాస్టర్ లిస్ట్ ఎందుకు ముఖ్యం?
తత్కాల్ బుకింగ్లో ప్రతి సెకను విలువైందే. వివరాలు టైప్ చేయడానికి పట్టే 2-3 నిమిషాల్లోనే సీట్లన్నీ ఖాళీ అయిపోవచ్చు. మాస్టర్ లిస్ట్ ఉపయోగాలు ఇవే:
- ప్రయాణీకుల వివరాలు ఒక్క సెకనులో ఆటోమేటిక్గా నింపబడతాయి.
- పేర్లు, వయస్సులో స్పెల్లింగ్ తప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉండదు.
- పేమెంట్ పేజీకి వేగంగా వెళ్లవచ్చు.
మాస్టర్ లిస్ట్ను ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? (స్టెప్ బై స్టెప్):
- ముందుగా IRCTC వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్లోకి లాగిన్ అవ్వండి.
- 'My Account' లేదా 'My Profile' ఆప్షన్కు వెళ్లండి.
- అందులో 'Add / Modify Master List' పైన క్లిక్ చేయండి.
- ప్రయాణీకుల వివరాలు (పూర్తి పేరు, పుట్టిన తేదీ, జెండర్, ఆధార్ వంటి ID వివరాలు) నమోదు చేయండి.
- Submit బటన్ నొక్కండి. మీతో పాటు రెగ్యులర్గా ప్రయాణించే అందరి వివరాలను ఇలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య నియమాలు:
- మాస్టర్ లిస్ట్ టికెట్లను ఆటోమేటిక్గా బుక్ చేయదు, కేవలం వివరాలను మాత్రమే నింపుతుంది.
- బుకింగ్ సమయంలో ‘My Saved Passenger List’ నుండి పేర్లను ఎంచుకోవాలి.
- మీరు గరిష్టంగా 20 మంది ప్రయాణీకుల వివరాలను సేవ్ చేసుకోవచ్చు.
మరికొన్ని ఉపయోగకరమైన చిట్కాలు:
- బుకింగ్ సమయానికి (AC క్లాస్కు ఉదయం 10:00, నాన్-ACకు 11:00 గంటలు) 10-15 నిమిషాల ముందే లాగిన్ అవ్వండి.
- పేమెంట్ కోసం UPI, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా కార్డ్ వివరాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోండి.
- ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వేగంగా ఉండేలా చూసుకోండి.
తత్కాల్ బుకింగ్ అనేది అదృష్టం మీద కాదు, వేగం మరియు సన్నాహాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. IRCTC మాస్టర్ లిస్ట్ను ఇప్పుడే సెట్ చేసుకోండి మరియు తర్వాతి సారి 'వెయిటింగ్ లిస్ట్' టెన్షన్ లేకుండా టికెట్ బుక్ చేసుకోండి!