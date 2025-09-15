Tata Capital IPO: మార్కెట్ షేక్.. రూ. 17,000 కోట్ల పబ్లిక్ ఇష్యూకు టాటా క్యాపిటల్..!
Tata Capital IPO: టాటా క్యాపిటల్ త్వరలో రూ. 17,000 కోట్ల (2 బిలియన్ డాలర్లు) విలువైన భారీ IPOను తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ IPO ద్వారా, ప్రపంచ బ్యాంక్ గ్రూప్ ప్రైవేట్ శాఖ అయిన ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ (IFC) తన వాటాను అమ్మడం ద్వారా భారీ లాభాలను ఆర్జించబోతోంది. ఈ పబ్లిక్ ఆఫర్లో IFC టాటా క్యాపిటల్ 3.58 కోట్ల షేర్లను విక్రయిస్తుంది. ఈ వాటా 2011లో టాటా క్యాపిటల్ క్లీన్టెక్ యూనిట్లో చేసిన పెట్టుబడిలో భాగం.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) టాటా క్యాపిటల్కు స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ కావడానికి సెప్టెంబర్ వరకు సమయం ఇచ్చింది. ఇప్పుడు RBI దానిని అక్టోబర్ మొదటి వారానికి పొడిగించిందని వార్తలు వస్తున్నాయి. కంపెనీ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని త్వరలో తన IPOను ప్రారంభించవచ్చు. ఇది విజయవంతమైతే, ఇది భారతదేశ ఆర్థిక రంగంలో అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూ అవుతుంది.
టాటా క్యాపిటల్ సహకారంతో IFC 2011లో టాటా క్లీన్టెక్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ (TCCL)ను ప్రారంభించింది. ఆ సమయంలో, భారతదేశంలో సౌర, పవన, బయోమాస్, చిన్న జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు వంటి క్లీన్ ఎనర్జీ రంగాలు సబ్సిడీపై ఆధారపడినవిగా పరిగణించబడ్డాయి. కానీ గత దశాబ్దంలో ఈ రంగంలో TCCL పెద్ద పేరు సంపాదించింది. ఈ కంపెనీ 500 కి పైగా పునరుత్పాదక ప్రాజెక్టులకు నిధులు సమకూర్చింది. వీటిలో సౌర, పవన, నీటి శుద్దీకరణ, విద్యుత్ చలనశీలత వంటి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.
ఆర్థిక సంవత్సరం 2025 నాటికి, TCCL క్లీన్టెక్,మౌలిక సదుపాయాల రుణం రూ. 18,000 కోట్లు దాటింది. గత రెండు సంవత్సరాలలో దీని వృద్ధి 32శాతం వార్షిక రేటుతో ఉంది. తరువాత TCCL టాటా క్యాపిటల్లో విలీనం అయింది. ఇప్పుడు IFC టాటా క్యాపిటల్లో 7.16 కోట్ల షేర్లను కలిగి ఉంది, ఇది మొత్తం వాటాలో 1.8శాతం. వీటిలో, ఇది IPOలో 3.58 కోట్ల షేర్లను విక్రయించబోతోంది.
టాటా క్యాపిటల్లో IFC ఒక్కో షేరుకు రూ. 25 చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టింది. ఆ సమయంలో దాని మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 179 కోట్లు. ఇప్పుడు రైట్స్ ఇష్యూ ఆధారంగా, దాని వాటా విలువ రూ. 343 ధరతో రూ. 2,458 కోట్లుగా మారింది. అంటే, IFC దాదాపు రూ. 2,278 కోట్ల లాభం పొందగలదు. ఇది 13 రెట్లు రాబడి. IPO ధర ఇంకా ఎక్కువగా ఉండవచ్చని, ఇది IFC లాభాన్ని మరింత పెంచుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
టాటా క్యాపిటల్ IPO 21 కోట్ల కొత్త షేర్లు, 26.58 కోట్ల షేర్ల (OFS) ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ద్వారా ఉంటుంది. OFSలో, టాటా సన్స్ 23 కోట్ల షేర్లను విక్రయిస్తుంది. IFC 3.58 కోట్ల షేర్లను విక్రయిస్తుంది. టాటా సన్స్ టాటా క్యాపిటల్లో 88.6శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. కొత్త షేర్ల నుండి వచ్చే నిధులను టైర్-1 మూలధనాన్ని పెంచడానికి, లోన్ వ్యాపారాన్ని వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
ఈ IPO ఇటీవలి సంవత్సరాలలో టాటా గ్రూప్ రెండవ ప్రధాన పబ్లిక్ ఇష్యూ అవుతుంది. గతంలో, టాటా టెక్నాలజీస్ IPO నవంబర్ 2023లో వచ్చింది. RBI నిబంధనల ప్రకారం, పెద్ద NBFCలు మూడు సంవత్సరాలలోపు స్టాక్ మార్కెట్లో జాబితా చేయబడాలి. టాటా క్యాపిటల్ సెప్టెంబర్ 2022లో అప్పర్-లేయర్ NBFC హోదాను పొందింది.